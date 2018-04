Řevu ve firmách ubývá, ukřičení ředitelé se dnes už tolik nenosí

Křik na pracovišti už firmy příliš netolerují. Také ředitelů, kteří neváhají seřvat podřízené k slzám, výrazně ubývá. Poučky o moderním způsobu řízení lidí s emotivními výlevy šéfů totiž příliš nepočítají.

Krutí šéfové v Česku

Legendy lidí z firem sice někdy přehánějí, ale i v Česku je řada známých manažerů, kteří mají pověst skutečných kruťasů. Za velkého despotu, který proslul i emotivními ráznými výpady, byl svého času považován někdejší šéf Telecomu Gabriel Berdár, který dnes působí jako nezávislý konzultant a investor. Bavit se o svých "metodách" však dnes nechtěl.

Předměty někdy prý létají vzduchem i v kanceláři Adriana Sarba, šéfa skupiny CME, které patří TV Nova. Rumunský šéf podle bývalých manažerů televize dokáže prý také pěkně "řádit".

"Hlasití" šéfové Aleš Hušák - dnes již padlý vládce loterijní jedničky Sazka proslul svými emotivními až cholerickými výstupy.

- dnes již padlý vládce loterijní jedničky Sazka proslul svými emotivními až cholerickými výstupy. Gabriel Berdár - někdejšího šéfa Telecomu také provázela pověst tvrdého ředitele s explozivním chováním.

- někdejšího šéfa Telecomu také provázela pověst tvrdého ředitele s explozivním chováním. Adrian Sarbu - rumunský šéf mediální skupiny CME patří podle personalistů i bývalých podřízených k velmi ostrým šéfům.

Zabouřit peprným slovem však podle obchodních partnerů či lovců manažerů dokáží také třeba miliardáři Andrej Babiš či Karel Komárek mladší, emotivními výstupy vůči svým ředitelům proslul také třeba někdejší vládce Sazky Aleš Hušák. Pověst nekompromisního tvrďáka, který se nebojí zvýšit hlas, má ale také třeba Pavel Juříček, šéf a majitel společnosti Brano Group, která vyrábí součástky pro autoprůmysl.

"Pověst ostrého šéfa asi mám," uznává Juříček, byť se podle svých slov snaží být vůči kolegům v první řadě partnerem a lídrem. "Zvýšení hlasu používám buď na lidi, kteří neumí jinak zapnout své receptory, či v situacích, kdy musí být dostatečně jasné, že jsem si jist řešením a nemá smysl o něm diskutovat," popisuje šéf Brano Group.

Šéf by neměl řídit, ale vést a jít příkladem

Tvrdí a "hlučnější" šéfové jsou nejčastěji k vidění a hlavně k slyšení v průmyslových a stavebních firmách. Avšak podle deseti oslovených odborníků, koučů a lovců manažerů jsou ukřičení manažeři postupně mizícím druhem ředitelů. Podle nových manažerských metod, kdy šéf by neměl lidi "řídit", ale "vést" a "jít příkladem", se doporučuje spíše cesta pozitivní motivace.

"V poslední době se mění i přístup k vedení lidí. Do popředí vstupuje empatické vedení, koučování a spíše hledání silných stránek lidí. Je to hodně závislé na firemní kultuře a na celkové strategii firmy," myslí si Tomáš Gřešek, personální lektor a kouč ze společnosti Eduway.

Podle lovce manažerů Ondřeje Hlaváčka ze společnosti Neumann & Partners je někdy potřeba zvýšit hlas, ale stavět na tom styl řízení se prý dlouhodobě nedá.

"V pravou chvíli změnit styl komunikace není vůbec od věci, prostě podřízeného probudit, upozornit jej na nedostatky, podvědomě si pak takovou chvíli zapamatuje. Jinak systematicky řvát je zcela kontraproduktivní a spíš než na sílu to ukazuje na slabost a neschopnost šéfa," přemítá lovec šéfů Hlaváček.

Příliš ostrý šéf své podřízené jen stresuje

Na negativní dopady ostrého a ukřičeného nadřízeného upozorňuje také Kateřina Vaisová z personální společnosti Randstad. Podle ní chování takto ostrého šéfa může lidi poznamenat i na řadu let po opuštění práce. Vzpomíná přitom na některé příklady z praxe. "Jednou se nám kandidátka na pohovoru rozplakala, to když došlo na sdělení důvodu, proč odchází z bývalé práce - a bylo to právě kvůli cholerickému šéfovi, který si na ni navíc zasedl. Byla z něj natolik vystresovaná, že své emoce nedokázala udržet na uzdě ani při pohovoru do nové práce," vzpomíná Vaisová.

"Nebo jiná mladá kandidátka vyprávěla historku z bývalé práce, ve které cholerický šéf, když chtěl upoutat pozornost svých podřízených, házel po nich přes celou kancelář gumovým míčkem, místo aby zavolal nebo napsal e-mail," přidává druhou historku Vaisová.

Křičí na vás váš šéf? celkem hlasů: 1626