Ulovte nového klienta a odměna vás nemine!

Ano je to tak. Právě teď v létě máte možnost u některých stavebních spořitelen získat odměnu v řádu stokorun až tisícikorun za to, že jim doporučíte nového klienta, který si u nich opravdu uzavře smlouvu. Tato nabídka je časově omezená a má jeden malý háček: využít ji mohou pouze stávající klienti těchto stavebních spořitelen, kteří zde sami mají uzavřenu svoji smlouvu. Ti již našli ve svých bezplatných klientských časopisech kupon, který když vyplní údaji o potenciálních zájemcích o stavební spoření a když jejich tip bude správný, získají za nového klienta odměnu.Letos v létě tuto akci provádějí ČMSS (Liška), Raiffeisen (Specialista) a VSS KB (Modrá pyramida). Pokud tedy jste klientem některé z těchto spořitelen, můžete si to také vyzkoušet.Liška tuto akci pojmenovala názvem „Klient hledá klienta 2001“. V klientském časopise Mozaika byl uveden kupon pro uvedení šesti potenciálních zájemců o stavební spoření. Stejný inzerát lze najít i na internetových stránkách ČMSS. Každý stávající klient ČMSS s platnou smlouvou ve fázi spoření může navrhnout 6 lidí, kteří dosud nikdy u ČMSS nespořili. Musí uvést jejich jméno, adresu, telefon a svůj vztah k nim (např. rodiče, kolega, soused…) a zaslat tento seznam do ČMSS. Pokud si někdo z uvedených lidí uzavře smlouvu mezi 1.7. a 31.8.2001 a nejpozději do 30.9.2001 také zaplatí poplatky za uzavření smlouvy a za vedení účtu, má navrhovatel nárok na svou odměnu. Navrhované osoby ale budou seznámeny s tím, kdo je doporučil – takže o úplně anonymní akci nejde. Až je bude kontaktovat někdo ze spořitelny, zda si nechtějí uzavřít smlouvu, bude jim sděleno jméno toho, kdo je „udal“.Tipy se jmény možných zájemců je nutno odeslat do spořitelny nejpozději do 31.7.2001.Ten, kdo doporučí klienta, který si uzavře smlouvu a začne na ni spořit, získá za každou takovou smlouvu 250 Kč ve formě prémie připsané na jeho vlastní účet stavebního spoření. Připsání prémie má proběhnout v říjnu 2001. Maximálně tedy lze získat za šest smluv 1 500 Kč.Zde na rozdíl od obou ostatních spořitelen odměna není tak úplně zadarmo. Musíte totiž vyplnit celý návrh smlouvy nového klienta jeho údaji a odeslat ho do spořitelny. Formulář tohoto návrhu byl otištěn v klientském časopise, pokud najdete více zájemců o uzavření smlouvy, lze použít i kopie tohoto formuláře. Nový klient tento návrh musí sám podepsat. Zde tedy nelze vyplnit údaje o někom, kdo ani netuší, že se na něm chystáte vydělat. Odměnu dostanete až poté, co doporučený klient zaplatí celý svůj poplatek za uzavření smlouvy. Další podmínkou pro přiznání odměny je to, že máte svou platnou smlouvu u Raiffeisena a zároveň již máte zaplacený poplatek za uzavření smlouvy.Nová vyplněná smlouva musí být zaslána do spořitelny nejpozději do 30.9.2001.Zde nebude škodný ani nový, doporučený klient. Ten, kdo doporučí klienta, i tento nový klient sám získají na svůj účet stavebního spoření vklad ve výši 25% poplatku za uzavření smlouvy nového klienta.„Dobrá rada nad zlato“, takový název nese tato letní akce Modré pyramidy určená opět pouze jejím stávajícím klientům, kteří již dovršili 18 let. Byla uvedena v klientském časopise, kde je také anketní lístek pro uvedení údajů pěti zájemců o stavební spoření. Vyplní se jejich jméno, adresa a telefon a lístek se zašle na některé regionální centrum spořitelny. Pro získání odměny stačí, když si smlouvu uzavře pouze jediný z doporučených lidí.Ve VSS KB tedy tato akce vypadá nejvíce anonymně, pokud jste jejími klienty, můžete si zkusit někoho doporučit. Třeba budete mít štěstí, tato osoba si opravdu smlouvu uzavře a vy si budete moci pořídit levněji džíny. Na kuponu není uvedeno, zda bude doporučená osoba obeznámena se jménem toho, kdo ji doporučil.Akce probíhá od 1.6 do 25.9.2001.Úspěšný navrhovatel získá poukázku na 25% slevu na zboží firmy Levi’s, vyjde-li mu alespoň jeden z jeho tipů. Poukázku lze užít ve vybraných prodejnách do 30.9.2001 a získá ji také každý nový klient VSS KB – tedy ne pouze ten, kdo byl doporučen v této akci. Pokud navíc nový klient stihne zaplatit poplatek za uzavření smlouvy do 30.10.2001, bude ten, kdo ho doporučil, zařazen do slosování o 50 kávovarů, které má proběhnout do 30. listopadu 2001.Pokud tedy chcete v rodině uzavírat nové smlouvy, můžete využít těchto akcí, něco málo ušetříte, případně možná vyhrajete. Ale chcete–li doporučit někoho jiného, raději to s ním předem projednejte. Ať se na vás nezlobí, až za ním přijdou nečekaně agenti spořitelny s tím, že jim byl jako zájemce doporučen právě vámi.A když už mluvíme o těch obchodech, pokud chcete těchto akcí využít co nejrychleji, můžete uzavřít novou smlouvu o stavebním spoření rychle a pohodlně prostřednictvím Fincentra.