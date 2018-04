Uložit 200 tisíc korun není jen tak

Finanční ústavy obešla redaktorka s tímto příběhem: Na stavebním spoření jsem našetřila 200 000 korun a můžu dávat stranou tři tisíce měsíčně. Úroky na spořicích účtech klesají, podle odborníků je nejlepší čas na investování do fondů.

Ani jsem se nemusela moc snažit sama hledat informace, hned když se mi vyšší částka objevila na účtu, volal bankéř, zda nechci úspory nějak lépe zhodnotit. A když jsem vznesla dotaz v jedné odborné diskusi na internetu, o zábavu jsem měla postaráno, nabídka střídala nabídku.

Abych si udělala jasno, co bude nejlepší, domluvila jsem si na druhý den hned čtyři schůzky. Čtenářům však takový maraton najednou nedoporučuji, večer z něj pekelně bolí hlava.

Chci investovat, musím se učit

Po absolvování úvodních otázek, kolik peněz chci investovat, na jak dlouho a co očekávám, jsem vyslechla v České spořitelně vyčerpávající přednášku. Myslím, že tam opravdu nic nechybělo, poradce živě máchal rukama, vysvětloval a maloval grafy. Když jsme probrali všechna možná rizika, vyplnila jsem podrobný dotazník investora.

Vyšla jsem jako růstově orientovaný investor. Na to, že nemám žádné zkušenosti, překvapivý výsledek. Můžu se pustit i do akcií. Jestli na mě tolik informací navalí všude, budu se moct investováním živit.

Snaží se mi prodat pojistku

Poradkyně v Aegonu nezapře pojišťovačku, a přestože hlásím, že chci investovat, nabídne mi pojistku. Kdybych uzavřela smlouvu, mohu si na rozdíl od jiných investic snižovat daně. Poradkyně odpovědně doporučuje si investice hlídat, není prý problém se sejít i víckrát za měsíc a zhodnotit strategii.

Investiční test za 1 i za 5

V Atlantiku mi slečna zkontrolovala občanku a usadila do zasedačky, kde počkám na "svého" manažera. Zatímco jinde mi sice nic nevnucovali, ale určitě by uvítali, kdybych smlouvu na místě podepsala, tady je to jiné. Schůzka byla spíš oťukávací, k dotazníku se dostaneme až ke konci. Z těch, které jsem viděla, je nejvíce propracovaný. I poradce působí jako naprostý specialista. Mám se sama ozvat, až se rozmyslím.

Čeká mě ještě poslední schůzka v menší pobočce Raiffeisenbank. Uvítal mě mladý osobní bankéř. Nabízí mi postupně vše, co mají, a zkouší, kde se chytnu. Investiční dotazník tu je jednoduchý, má jen šest otázek. Banka splnila zákonnou povinnost otestovat klienta, se sofistikovaným dotazníkem ze Spořitelny či Atlantiku se to ale nedá srovnávat.

Vzhledem k tomu, že mám v bance běžný účet, mám jako investor několik výhod. Líbilo by se mi třeba, že mohu nákup a prodej fondů řídit sama přes internet.

Co navrhli poradci

Aegon

Co navrhli: Namíchali mi koktejl z osmi fondů, přičemž dluhopisy tvořily 30 procent, zbytek akcie. Portfolio si mohu řídit sama přes internet. Ale jeden zádrhel to přece jen má – ve smlouvě se musím zavázat alespoň k jednomu pojištění.

Názor odborníka: Tváří se jako investice, ale je to pojištění. Předčasné ukončení by bylo se ztrátou, teprve ve třináctém roce se srovná hodnota investice s výší odkupného.

Atlantik

Co navrhli: Pro jednorázový vklad 200 000 korun vybrat dva až tři fondy životního cyklu. Zpočátku investují více rizikově, s blížícím se koncem čím dál víc konzervativně. Jejich složení je závislé na nastavené délce trvání. Pro pravidelné vklady radí zaklikávací fond Target, u kterého je garantována nejvyšší hodnota, jíž v průběhu vaší investice dosáhl.

Názor odborníka: V investiční společnosti jste dostala odbornější informace. Výhodou je užší kontakt s trhem.

Raiffeisenbank

Co navrhli: Mohu si prý dovolit investovat do dluhopisů i do akcií. 100 000 jednorázově do fondu, který si vyberu, například 6. zajištěný fond ČP Invest. Druhých 100 tisíc rozpustím do pravidelných investic, do akcií a dluhopisů.

Názor odborníka: Pozastavím se nad doporučením investovat jednorázově jen polovinu hotovosti a druhou postupně. Pokud je váš záměr využít současné krize, proč budete další měsíce držet peníze na bankovním účtu a investovat je postupně?

Kam se vyplatilo investovat

Výnosné akcie Akcie Roční zhodnocení v procentech ECM Real Estate Inve 72,09 Arcelormittal 48,83 ORCO 48,55 Tatra 45,73 CETV 28,71

Výnosné fondy Fondy Roční zhodnocení v procentech AXA EUR Konto 16,59 PROSPERITA inv. spol. 7,49 Conseq realitní 5,12 J&T PERSPEKTIVA 4,59

Prodělečné fondy Fondy Roční propad v procentech ČSOB realitní mix -57,90 ČPI Fond nemovit. akcií -51,12 KB realitních společností -49,94 ISČS - TOP STOCK -45,85