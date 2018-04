Uložte 100 tisíc korun, získáte pět procent, nabízejí družstevní záložny

Termínované vklady, které nabízejí záložny Fio družstevní záložna

sídlo: www.fio.cz, 55 poboček v 50 městech

poplatek: 1 koruna

12 měsíců – do 100 tisíc korun 2,35 %, nad milion 2,90 % ročně, minimální vklad tři tisíce korun

36 měsíců – 3,20 % ročně, minimální vklad 50 tisíc korun Metropolitní spořitelní družstvo

sídlo: www.metunion.eu, Brno, Praha

poplatek: 100 korun

minimální vklad: 100 tisíc korun

6 měsíců – do 299 tisíc 4,5 %, nad 700 tisíc 5,1 % ročně

24 měsíců – do 299 tisíc 4,7 %, nad 700 tisíc 5,3 % ročně UNIBON spořitelní a úvěrní družstvo

sídlo: www.unibonsud.cz, Ostrava, Praha

poplatek: 500 korun

6 měsíců – do 499 tisíc 4,05 %, nad milion 4,20 % ročně, minimální vklad je 50 000 korun

18 měsíců – 5,2 %, minimální vklad 100 tisíc korun, maximální milion korun

36 měsíců – 6 %, minimální vklad 100 tisíc korun, maximální milion korun WPB Capital spotřební družstvo

sídlo: www.wpb.cz, Praha

poplatek: 199 korun, 1 koruna při založení online

minimální vklad: 50 tisíc korun

6 měsíců – do 300 tisíc 3,55 %, nad 800 tisíc 4 % ročně

24 měsíců – do 300 tisíc 4,85 %, nad 800 tisíc 5,35 % ročně Moravský peněžní ústav - spořitelní družstvo

sídlo: www.mpu.cz, Zlín, Praha

poplatek: 100 korun (součástí vratného vkladu)

minimální vklad: 100 tisíc korun

6 měsíců – do 400 tisíc 3,6 %, do 1,2 milionu 4,2 % ročně

24 měsíců – do 400 tisíc 4,2 %, do 1,2 milionu 4,7 % ročně 1. investiční záložna – spořitelní a úvěrní družstvo

sídlo: www.1iz.cz, Ostrava, Praha

poplatek: 5 600 korun

minimální vklad: 100 tisíc korun

6 měsíců – do 500 tisíc 3,2 %, do milionu 3,4 % ročně

24 měsíců – do 500 tisíc 4,1 %, do milionu 4,3 % ročně AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

sídlo: http://finance.akcenta.eu, Hradec Králové

poplatek: 1 koruna

minimální vklad: 1 000 korun

12 měsíců – do 100 tisíc 3,3 %, nad milion 4,3 % ročně

36 měsíců – do 100 tisíc 3,9 %, nad milion 5 % ročně Peněžní dům, spořitelní družstvo

sídlo: www.peneznidum.cz, Uherské Hradiště

poplatek: 100 korun minimální vklad: 100 korun

12 měsíců – do 100 tisíc 2,4 %, nad milion 4 % ročně

36 měsíců – do 100 tisíc 3,1 %, nad milion 4,3 % Vojenská družstevní záložna

sídlo: www.vojdz.cz, 10 poboček v 9 městech

poplatek: 2 300 korun

minimální vklad: 20 tisíc korun

12 měsíců – do 300 tisíc 3,1 %, nad 300 tisíc 3,3 % ročně

12 měsíců – do 300 tisíc 4,1 %, nad 300 tisíc 4,3 % ročně Pro porovnání uvádíme sazby termínovaných vkladů na 12 měsíců v bankách:

ČSOB – do 150 tisíc 1,2 %, nad milion 1,65 % ročně (min. vklad pět tisíc korun)

Česká spořitelna – do 100 tisíc 1 %, nad milion 1,3 % ročně

Komerční banka – do 100 tisíc 1,05 %, nad milion 1,45 % ročně

GE Money Bank – 2 %