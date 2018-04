Umění mlčet aneb Nechte si to raději pro sebe

Když se spolu chtějí lidé domluvit, jen zřídka se drží pouze úrovně věcných informací. Promítají do nich své emoce a tendence určitým způsobem jednat. Druhá strana však mívá také své představy o světě a sklon určitým způsobem přistupovat k jeho různým stránkám.

Pokud se v tom lidé výrazněji liší, způsobuje to mnohá nedorozumění a konflikty. Je prostě třeba vědět, co sdělovat, a co raději ne. Záleží také na tom, komu různé věci říkáte. Někteří lidé jsou schopni okamžitě je využít proti vám.

Mohou to být spolupracovníci, kteří by se rádi prosadili na váš úkor, někdy i přátelé, které jste špatně odhadli, nebo pozdě rozpoznaná konkurence. To se stalo nové pracovnici v jedné reklamní agentuře.

Co radí Lubomír Janoušek, zástupce ředitele Finančního ředitelství pro Prahu 1 Umění mlčet je v profesi daňového úředníka snadné - ze zákona mu přichází významná pomoc, a to pokuta do výše 500 tisíc korun, jestliže to nedokáže. Mám na mysli samozřejmě informace z konkrétního řízení. V běžném společenském styku pokládám za vhodné o lecčems pomlčet z důvodu slušnosti, taktu a citu.

Záhy po nástupu se pustila do debaty s jedním, jak se domnívala, kolegou od konkurence. Šikovně v hovoru stáčel řeč na její nejnovější plány. Přitom ji chválil, žasl nad jejími nápady a nepozorovaně z ní vylákal mnoho informací i o plánech firmy a jejích nedostatcích.

Z nepředloženého hovoru měla pak dotyčná mnoho problémů. Důležité je umět informaci načasovat. Sdělovat dopředu své záměry může také znamenat, že vám je někdo vyfoukne.

Klíčové může být i místo rozhovoru. Hlasitější hovor v panelovém domě sousedé zachytí, i kdyby nechtěli. Záležitosti zásadního významu by se také neměly probírat na volných prostranstvích, tam, kde je mnoho lidí, ani v telefonu, který může někdo odposlechnout.

Zejména při telefonickém hovoru není na místě svá sdělení prošpikovávat jmény a konkrétními pikantními podrobnostmi.