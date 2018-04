Umění odpočívat není samozřejmostí

Problém? Neumí odpočívat



Odpočívat neumí, jak sám přiznává, ani třiatřicetiletý David, který v pražské pobočce zahraniční firmy vede tým pětadvaceti lidí. Prozradit své příjmení nechce. "Přiznat slabost, tedy že jsem unavený či že bych někdy místo schůze nejradši zalehl a spal, veřejně? To nejde, nechci, aby to o mně podřízení věděli," vymlouvá se. Jako odpočatý šéf by přitom oddělení řídil lépe. Vyčerpaní manažeři se mohou naučit relaxovat profesionálně, na kurzech: na těch se přednáší, jak odbourat stres, ale třeba i to, jak zbavit podřízené nervozity.

Díky kurzu pak manažer pozná, že si podřízení potřebu

jí odpočinout, a sám se vyhne hrozícímu "syndromu vyhoření". Kdo neodpočívá, hrozí mu, že se zhroutí. "Přichází k nám čím dál více podnětů, kterými jsme přetíženi, a protože nejsme od přírody vybaveni pro tak vysoký stupeň přetížení, musíme ho uměle rozpouštět. Pokud tak nečiníme, vznikají negativní reakce a obracejí se proti nám," vysvětluje Jiří Zíka, lektor a trenér spolupracující s agenturou ICV.

Nemohou se manažeři naučit odpočívat sami, bez kurzů za několik tisíc korun? "Stresu je jednodušší předcházet než pak napravovat důsledky. Většina manažerů se pouští do náročné práce bez ohledu na čas a často i bez ohledu na možnosti svého organismu," říká Jana Řehulková z Českého vzdělávacího centra, patřícího k agenturám, které pořádají i kurzy umění odpočinku. Kurzů se samozřejmě nemusí účastnit jen příslušníci vrcholového managementu, ale i lidé z nižších pozic, pokud projeví zájem a budou ochotni zaplatit.



Otestujte si Potřebuje váš pracovní tým seminář boje proti stresu? Jsou vaši lidé nervózní? Řešíte ve firmě problémy s neplatiči? Trpí vaši lidé nespavostí? Jsou pod neustálým tlakem? Připadá jim, že jen řeší krize a bojují s problémy? Jsou ve stálém časovém skluzu? Cítí se často unaveni? Slýcháváte, že je bolí hlava? Musí si brát práci domů? Musí zvládat najednou i několik úkolů? Snižuje se jejich pracovní výkonnost? Projevuje se u nich smutek, frustrace a beznaděj? Mají pocit, že nikdo jejich práci neuznává? Pokud jste odpověděli ano na dvě nebo více otázek, váš pracovní tým je ohrožen. A hrozí riziko, že nezvládnutý stres přeroste ve velkou krizi.

Krátkodobý stres asi nikoho nepoloží, dlouhodobý však nejenže člověka unaví, ale negativně se odrazí i na pracovním výkonu. Jana Řehulková přirovnává potřebnou psychickou rovnováhu ke stoličce. "Aby stolička stála, musí mít minimálně tři nohy. Zárukou duševní rovnováhy člověka jsou také tři opory - uspokojující práce, fungující rodinné zázemí a jako třetí zájmy a přátelé.

Když jeden z těchto prvků dlouhodobě nefunguje, obvykle to člověku přináší jistou frustraci," vysvětluje. Kdy by měl člověk zpozornět a vzít vážně projevy přepracovanosti? Když začíná být trvale unaven, vyčerpán, nervózní, podrážděný. Nezřídka se přidává i nějaké onemocnění, protože unavený člověk snáze ochoří. "I těžká chřipka může mít někdy příčiny v přetížení organismu," říká Řehulková.



Lehnout si nestačí



Ani to, že se manažer snaží vypnout, však nemusí stačit. "Mnoho lidí si myslí, že pocit únavy a vyčerpání zaženou, když si lehnou, nic nedělají, maximálně si přečtou noviny, surfují po internetu nebo usnou," upozorňuje na chybu Řehulková. Na druhou stranu chybuje i ten, kdo se snaží setřást únavu například usilovným posilováním či nějakým akčním sportem, protože takové aktivity jen posilují nahromaděnou agresivitu. Volba správného druhu odpočinku je proto velmi důležitá. Nejlepší je jogging v parku či v lese, běh na lyžích, cyklistika, plavání, potápění, rekreační tenis, kolektivní sporty, případně sjezdové lyžování. Důležitá je pravidelnost.