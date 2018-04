Umíte-li rusky, uplatníte se v cestovním ruchu a stavebnictví

Umíte výborně rusky a své jazykové znalosti byste rádi využili při každodenní komunikaci? Nabízíme zajímavou práci uchazečům s dobrými organizačními schopnostmi a alespoň s částečnou znalostí ruštiny. Tyto a další podobné věty se v poslední době začínají stále častěji objevovat v inzerátech v tisku i na internetu.

Obchodníci míří na Východ

Zatímco ještě před pár lety stačilo uchazeči o práci umět dobře anglicky a nabídky od zaměstnavatelů se mu jen hrnuly, dnes už zvládnutá angličtina v mnoha případech nestačí. Potvrzuje to Barbora Tomšovská z personální agentury Touchdown i Jana Lambertová z agentury Kariéra: "V poslední době se u řady zaměstnavatelů začíná stále častěji objevovat požadavek na další cizí jazyk, který by měli jejich budoucí pracovníci ovládat. Zatímco dříve to byla spíše němčina, v poslední době často vítězí ruština."

Důvod je zřejmý - mnoho českých firem rozšiřuje svou obchodní a podnikatelskou činnost směrem na východ. Typickým příkladem je třeba třinecká firma Walmark, která vyrábí potravinové doplňky.

Své výrobky vyváží do mnoha zemí bývalého Sovětského svazu a na Balkán, a proto potřebuje rusky mluvící zaměstnance především v oddělení exportu. V některých z těchto států má dokonce i vlastní obchodní zastoupení.

Stejným směrem v poslední době soustřeďuje své aktivity i řada dalších společností - vedle jiných je to namátkou ČKD Nové Energo, které získalo velké průmyslové zakázky v Rusku a na Ukrajině, nebo společnost Škoda Auto, jež v loňském roce otevřela montážní závod v ruském městě Kaluga a plánuje zde výrobu automobilů do budoucna ještě rozšiřovat.

Nábor rusky mluvících zaměstnanců zahájil v září také prodejce ojetých vozů AAA Auto, protože uvažuje o otevření pobočky v Rusku. Hledá proto kandidáty na klíčové pozice pro založení podpůrného týmu - například právníka, specialistu lidských zdrojů, počítačové experty, účetní a pracovníky do call centra.

Velké stavební a developerské firmy, pro něž jsou východní státy v současnosti také velmi perspektivní oblastí, potřebují rusky hovořící odborníky s technickým a stavebním vzděláním.

Například společnost Sekyra Group hledá pro kontakt s ruským a ukrajinským realitním trhem především akviziční manažery na vyhledávání vhodných projektů a jejich následnou realizaci. Jihlavská stavební firma PSJ vítá znalost ruského jazyka rovněž u projektových manažerů, ale také u stavbyvedoucích a přípravářů.

Přibývá ruských turistů

Další oblastí, kde zaměstnavatelé stále naléhavěji volají po lidech schopných komunikovat v ruštině, je incomingová neboli příjezdová turistika. Z rusky mluvících zemí do České republiky totiž míří rok od roku více turistů, kteří u nás v průměru zůstávají déle než týden a hojně u nás i utrácejí.

Po zaměstnancích s dobrou jazykovou vybaveností je proto stále častěji poptávka v restauracích, hotelích, incomingových cestovních kancelářích, turistických informačních centrech nebo i v obchodech, kde turisté rádi nakupují. A neplatí to zdaleka jen v Praze a v Karlových Varech, které u ruské klientely již tradičně patří mezi nejvyhledávanější lokality.

Zajímavá pro ni začíná být i řada dalších českých a moravských měst, o nichž se dozví něco zajímavého od svých tour operátorů nebo na internetu (například na www.iLoveCZ.ru). Ruským návštěvníkům se proto snaží vycházet maximálně vstříc také třeba v Olomouckém kraji, na Plzeňsku, Liberecku nebo Pardubicku.

Pokud umíte rusky a navíc dobře lyžujete, v zimní sezoně se o vás nejspíš "poperou" lyžařské školy v Krkonoších i v dalších českých horách, protože turisté z Východu si velmi rádi zaplatí nejen za individuální přístup, ale i za výuku v rodné řeči.

Shodně to potvrzuje například personální ředitel lyžařské školy Skol Max ve Špindlerově Mlýně Libor Knot nebo majitel beskydské Sun Ski Board School Jiří Nakládal. Vytíženost rusky mluvících lyžařských instruktorů, pracovníků půjčoven sportovního vybavení či animátorů, jejichž úkolem je bavit především menší děti, proto bude zřejmě i letos maximální.