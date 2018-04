Umíte na dovolené vypnout?

Foto z dovolené – stavby a lešení

Přes všechna doporučení psychologů a dalších odborníků, že na rekreaci je práce tabu, mnoho lidí prostě zcela vypnout neumí. Kolik z vás má na zájezd v kufru přibalený i notebook? Jsou však i jiné deformace povoláním. „Můj kamarád byl neuvěřitelný v tom, že když vyrazil s rodinou do Tater, jeho žena pak po návratu marně na fotkách hledala, kde že jsou její společné záběry s vnoučkem a pozadím velehor. Jako reportér pro stavební časopis prostě raději fotil kdejakou ocelovou skulpturu, rozestavěné stavby a mosty. Někde se sice na obrázku objevila i rodina, ale zaostřeno bylo spíše na ukotvení lanové dráhy za ní,“ vzpomíná Ivana.

S lidmi různých vrstev je to lepší

Velmi zrádná může být i dovolená s pracovními kolegy, s obchodními partnery či lidmi se spřátelených firem. Možná si řeknete, neformální poznání nám pak pomůže v dalších obchodních vztazích, ale z páru dnů, kdy jste měli vypnout, se pak stávají polední a večerní debatní schůzky, o tom, jak spolupracovat lépe, kdo, kde s kým vás ještě může seznámit a komu dohodit. Nebezpečné to je zvláště v letoviscích, kde se kumulují lidé určitého postavení. Manažeři a podnikatelé si o takových místech, kde byli s luxusem a službami nadmíru spokojeni, rádi řeknou nebo se druhým pochlubí. No a pak se tam ocitnete s vámi podobnými, což už předem věští, kam se u baru stočí diskuze. Po relaxaci a vyčištění starostmi zatížené hlavy je veta.

Na dovolenou raději s lidmi jiné branže

Další z nerozumných variant odpočinku jsou hromadné firemní akce na více dní. Když s vámi u stolu v restauraci sedí všichni z kanceláře, nejde na práci zapomenout. „Z počátku jsem měl tendenci rekreovat se se spolupracovníky. Zajistil jsem chatu někde u rybníka, vzali jsme rodiny a mysleli si, že vše bude super. Jenže jak to chlapi dělají, večer, poseděli jsme, popili a řešili zakázky - kde se kdy stala chyba, kdo za to mohl. Moje žena se zlobila, tak jsem od toho po dvou letech upustil,“ říká majitel kovářství Zdeněk Koláček.

Práci hoďte za hlavu a věnujte se společným zájmům

Ženy bývají v jednom kole neustále. Jedna směna v práci, druhá potom doma. Proto si umějí každou chvilku odpočinku lépe užít. Pokud se tedy na vydají společnou dovolenou dvě kolegyně, neotráví si ji debatami o práci. „I když se náhodou dají do řeči s paní na sousední dece a zjistí, že jsou obě účetní, stejně raději rozebírají své zájmy nebo rodinu,“ uvádí psycholožka Hana Součková. U mužů je to těžší. Jako správní lovci mají potřebu se zajímat, jestli jinde neběhají větší mamuti, než v jejich revíru nebo zda tam nemají dokonalejší techniku lovu.

Neotravujte se vzájemně hloupostmi

Rodinu však mohou otrávit i docela banální věci, navíc mnohdy dělané s těmi nejlepšími úmysly. Třeba otec - manažer vyčítá rodině nedodržení jím naplánovaného harmonogramu, aniž by si uvědomil, že se jedná o společný výlet na hrad a ne o strategii prodeje nového výrobku. Nebo matka – pedagožka opravuje při snídani v hotelu vyjadřpvání dětí i partnera a peskuje je za nesprávné chování. Chyba je, chtít mít na dovolené vše stejné jako doma - obvyklé jídlo či pořádek jak ze škatulky. Neustálé pucování apartmánu a komandování všech okolo dokáže udělat z rodinné dovolené peklo.

Když nic nepomáhá, zkuste to žertem

Pokud je někdo postižen svojí profesí více než je zdrávo, je třeba jej na to nenápadně upozornit. „Ideální je, když to dotyčnému řekne někdo cizí nebo třeba děti,“ říká Součková. Některou situaci lze obrátit i v žert, aby to „postiženému“ snáze došlo. Rozhodně však nikoho během společně strávených dní nezesměšňujte. Je-li někdo po celou dobu terčem vtipů, na dovolenou s vámi už příště nepojede. Na druhou stranu znalosti nějaké profese mohou být i pro ostatní zajímavé. Není nic špatného, když otec strojník bude synovi na pláži vysvětlovat, jak funguje lodní motor a majitel autoservisu si se synem prohlédne italský autobazar a bude je to bavit bavit. Tito otcové by však měli na profese zapomenout při chvílích strávených se svými protějšky či přáteli.