Umíte počítat?

1. Z přízemí do prvního patra je výška 3,68 metru. Jedenáct schodů vede k odpočívadlu, pak je dalších 12 schodů. Jak vysoký je každý schod?



2. Hodiny se během čtyřiadvaceti hodin zpozdí o dvě a půl minuty. O kolik se zpozdí za dva týdny?



3. Vojenská jednotka ujde za dvě a půl hodiny celkem 15 kilometrů. Kolik ujde za dvacet minut?



4. Od šesti dojnic se získá za týden 630 litrů mléka. Kolik mléka se týdně nadojí, když budou dvě krávy prodány?



5. Uklízečka dostává za hodinu práce 35 Kč. V pondělí uklízí dvě a půl hodiny, v úterý tři a čtvrt hodiny, ve středu čtyři a půl hodiny, ve čtvrtek hodinu a tři čtvrtě a v pátek pět a půl hodiny. Kolik vydělá za týden?



6. Tunel má mít celkovou délku 494 metrů. Na obou stranách tunelu se pracuje současně. Z jedné strany je denně vyhloubeno 11 metrů, z druhé osm metrů. Kolik dní bude trvat, než se obě pracovní skupiny setkají a tunel bude hotov?



7. Dvě dámy nakupují na trhu. Jedna zaplatí za jedno vejce 2,70 Kč. Koupí tucet vajec. Druhá zaplatí u sousedního stánku za jedno vejce o devítinu méně. Obě dohromady zaplatí 46,80 Kč. Kolik vajec koupila druhá dáma?



8. Hlemýžď se pokouší zdolat sedmimetrovou zeď. Přes den vyleze vždy o tři metry výše, v noci sklouzne o jeden metr dolů. Na konci kolikátého dne se mu podaří zeď přelézt?



9. Podnikatel zaměstnává na počátku roku 972 zaměstnanců. Do 1. října přejde 42 pracovníků do jiného podniku, 5 zaměstnanců je propuštěno, 61 nových pracovníků je přijato do pracovního poměru a 8 zaměstnanců je nemocných. Kolik lidí přijde 1. října do práce?



10. Kropicí vůz pojme 24 hektolitrů vody. Před počátkem kropení je ze dvou třetin plný. Během kropení musí jedenáctkrát natankovat vodu. Kolik vody bude celkem spotřebováno na kropení?



11. Poslíček jede rychlostí 5,5 km/h. Na cestu vyráží v 7.30. V 8.15 za ním vyjíždí cyklista, který za hodinu ujede 22 kilometrů. V kolik hodin cyklista poslíčka dožene?



12. Čtyři bratři se rozhodnou, že si koupí starší fotoaparát. Protože nemají dostatek peněz, rozhodnou se, že musí potřebných 350 Kč co nejrychleji ušetřit. Po nějaké době má Petr našetřeno 30 Kč, Tomáš našetřil čtyřikrát tolik, Ondřej uspořil polovinu toho, co nastřádali jeho dva bratři dohromady, a Jakub ušetřil polovinu toho, co našetřil Tomáš. Kolik peněz jim ještě chybí?



Výsledky: 1. Každý schod je 16 cm vysoký. 2. Hodinky se za 14 dní zpozdí o 35 minut. 3. Jednotka urazí za 20 minut 2 kilometry. 4. Zbývající krávy nadojí týdně 420 litrů mléka. 5. Uklízečka vydělá za týden 612,50 Kč. 6. Obě skupiny se setkají za 26 dní. 7. Druhá žena koupí šest vajec. 8. Hlemýžď přeleze zeď na konci třetího dne. 9. 1. 10. přijde do práce 978 lidí. 10. Na kropení bude celkem spotřebováno 280 hektolitrů. 11. Cyklista dožene posla v 8.30. 12. Bratrům chybí ještě 65 Kč.

Z knihy Testy inteligence 2 A. Langa, vydalo Nakladatelství EuromediaGroup ­ Ikar v roce 1999