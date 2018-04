Úmrtí v cizině se může prodražit

Převoz stojí desítky i stovky tisíc

V ceně je obstarání rakve se zinkovou vložkou, což je nutné kvůli mezinárodním předpisům pro přepravu zesnulých. Dále převoz zesnulého v rakvi vozem, v případě letecké přepravy zajištění letu na letiště v Praze-Ruzyni a následný převoz z letiště do místa určení, vyřízení všech nezbytných dokladů a povolení pro přepravu včetně úmrtního listu, případně jejich překlad.

Uleví vám pojišťovna

Pojišťovna zaplatí nejen samotný převoz, ale všechny výdaje spojené s úmrtím, tedy i uložení těla. Obvykle je převoz vyřízen za tři až pět dní, v ceně je rakev se zinkovou vložkou nebo poplatky za vystavení potřebných dokladů.

Podle údajů pojišťoven Češi cestovní pojištění podceňují a dva ze tří vyjíždějí do ciziny bez něj. Většinou spoléhají na kartičku zdravotní pojišťovny, případně pojistku na platební kartě. V rámci zemí Evropské unie a některých dalších sice máte v rámci českého zdravotního pojištění nárok na lékařskou péči, ale převoz těla k ní nepatří. Pokud je váš příbuzný pojištěn v rámci cestovního připojištění na repatriaci, náklady zaplatí pojišťovna. Ta zajistí i převoz těla do Česka. Stačí kontaktovat asistenční službu, ta zajistí dopravu zesnulého (repatriaci ostatků) do Česka a tělo předá pohřební službě, kterou si pozůstalí vyberou.

Dva ze tří Čechů pojistku nemají

Narazit můžete i u platebních karet. Jestli v peněžence nenosíte zrovna zlatou nebo platinovou, nemusí mít pojistka dostatečně vysoké krytí.

Podle odborníků by minimum na léčebné výlohy mělo být v rámci Evropy 1 500 000 korun. Dobrou cestovní pojistku můžete pořídit za 20 až 25 korun na den.

Cena za převoz záleží na druhu dopravního prostředku a vzdálenosti. A není to rozhodně zanedbatelná suma. Například převoz z Madridu přijde přibližně na 150 000 korun, z Budapešti na 80 000 korun. "Náklady na repatriaci v rámci Evropy začínají na 50 000 korunách, 150 000 korun zaplatíte, když ostatky cestují letecky," vyčísluje Jolana Ackermannová z asistenční služby Axa Assistance. Kdyby k úmrtí došlo třeba v Asii, výdaje se mohou vyšplhat i na statisíce korun.