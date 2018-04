Unie pootevřela dveře jednoduššímu podnikání

ČTĚTE TAKÉ:

Kompromis, který získal téměř čtyři sta hlasů ze šesti set, však podle řady názoru přináší jen polovičaté uvolnění trhu se službami.

Evropská komise si přitom od úplné liberalizace slibovala vznik 600 tisíc nových pracovních míst.

Směrnici máme, ale co přinese?

Schválený text je značně okleštěn. Ukládá sice členským státům, aby odstranily stávající překážky, které brání cizím živnostníkům v jejich podnikání, zakazuje jejich diskriminaci a nerovné zacházení. Zároveň už ale českým živnostníkům nezaručuje, že budou moci například v Německu nabízet své služby a řídit se tam podle svých domácích pravidel a norem. Naopak bude podle socialistické zpravodajky Evelyne Gebhardtové platit dál princip hostitelské země.

"Původní verze komise byla příliš neoliberální, díky změnám se podařilo postavit do jejích centra lidi a jejich jistoty a zároveň otevřít evropský trh se službami," uvedla včera spokojeně Gebhardtová.

Formulace je ale podle kritiků natolik vágní, že úřady v hostitelské zemi stále mohou klást různé překážky a to například na základě ochrany životného prostředí. „Sporné situace tak budou zřejmě nadále končit u evropského soudního dvora,“ říká Lucie Šestáková z ministerstva obchodu a průmyslu.

S výslednou podobou směrnice jsou nespokojeny zejména nové členské země a také někteří staří liberálnější smýšlející členové, například Británie či Finsko. Právě proto Čeští pravicoví europoslanci se většinou zdrželi hlasování.

"Směrnice přináší malé a podle našeho názoru nedostatečné zlepšení," říká za ODS europoslanec Jan Zahradil.

"Obrovským zklamáním je rozmělnění principu země původu a právní nejasnost jeho výkladu," říká lidovecká europoslankyně Zuzana Roithová, která nakonec hlasovala podobně jako její dva kolegové z ČSSD hlasovala nakonec pro, aby ač jí výsledná podoba nevyhovuje. Dva poslanci za ČSSD kompromis podpořili, protože s ním souhlasí. Všichni čeští komunisté byli proti.

Česká vláda přivítala, že se podařilo směrnici protlačit prvním čtením, ale hodlá prosazovat dál jeho liberálnější verzi.

"Jsme zklamáni změnami, kterými návrh prošel," uvedl náměstek ministra obchodu a průmyslu Martin Tlapa.

Vyjádří se i členové

Evropská komise nyní podle parlamentní verze směrnici přepracuje a předloží členským zemím. A právě během dalších jednání chce Česko podle Tlapy do zákona vrátit princip země původu, podle kterého by se český živnostník řídil v Německu českými zákony a normami. A také služby, které během vyjednávání parlamentu vypadly například zdravotní, právní či sociální služby.

Těžké hledání výsledného kompromisu ilustruje ideologický rozkol v Evropě. Na jedné straně stojí snahy liberalizovat trh a povzbudit tak ekonomický růst, na druhé pak obavy zejména ve Francii, Belgii či Německu z levné konkurence z Východu ohrožující sociální jistoty.

Zástupci nových členských země se zlobí na své kolegy v pravicové frakci, že je nepodpořili ve snaze zachovat směrnici co nejliberálnějších. Vadí jim také, že při sjednávání kompromisu mezi dvěmi největšími kluby nebyl nikdo z nováčku přizván.

"To považuji za zcela skandální a doufám, že se to příště nebude opakovat," uvedla za Slovensko Zita Pleštinská (SDKU).

Jakmile se vlády dohodnou, vrátí se zákon do parlamentu ke druhému čtení. Předpokládá se, že by mohl být do konce roku schválen. Státy pak budou mít dva až tři roky na převzetí do národního práva.