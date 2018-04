Český hojivý vynález chrání patenty v Evropě i Americe. Má vydělat miliony

Tým českých vědců Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd dokázal v 90. letech vyrobit průhlednou polymerní hmotu s jedinečnými hojivými účinky. Dá se rozetřít na ránu a bez potíží zase smýt vodou. Hojivý přípravek získal národní patent v roce 1997 a dostal název HemaGel.

Uplynulo ale dalších jedenáct let, než přípravek opustil laboratoř. Na jeho výrobě totiž ztroskotalo několik tuzemských farmaceutických výrobců.

"Při výrobě hrozí výbušnost a hlavním problémem je obrovská prašnost. Chtělo to hodně velkou dávku trpělivosti i obrovské množství času. Celkem jsme do unikátní technologie výroby investovali kolem deseti milionů korun," říká Miroslav Vlk z české společnosti Wake, která nakonec výrobu českého vynálezu odstartovala v roce 2008.

Patentové poplatky postupně narůstají

Nemalé investice musel vynaložit i držitel patentu, tedy Ústav makromolekulární chemie. A to nejen na samotný výzkum a vývoj léčivé hmoty, ale i jeho patentovou ochranu.

Aby byl český vynález chráněný a nikdo nemohl po dobu 20 let recepturu jen tak ukrást, je potřeba každý rok uhradit předepsaný poplatek. A to za každý stát, ve kterém je chráněn. Zatímco v prvních letech je to tisícikoruna ročně, poplatky postupně narůstají. Za patnáctý rok už musí držitel patentu uhradit 14 tisíc korun a každý další rok roste udržovací poplatek vždy o dva tisíce. Teprve po dvaceti letech je vynález volný a může ho využít každý.

"HemaGel je patentován ve státech Evropské unie, USA, Japonsku a Kanadě," poznamenává František Rypáček, ředitel Ústavu makromolekulární chemie.

Aby se ovšem patenty vyplatily a lék se mohl prosadit na zahraničních trzích, je podle Vlka potřeba najít silného distributora s celosvětovou působností. Tím se letos stala kanadská společnost Apotex.

"Měsíc po převzetí obchodního zastoupení víme, že naším klíčovým cílem je Kanada a Spojené státy, z evropských zemí Španělsko, Holandsko či například Ukrajina či Itálie," říká mluvčí Apotexu Ladislav Pavlík.

Český vynález by tak měl konečně začít vydělávat. "Pokud se HemaGel ve světě prosadí, mělo by se jednat o milionové příjmy," říká Miroslav Vlk.

Rychlejší hojení bez strupů

HemaGel vypadá na první pohled jako roztíratelná průhledná hmota. Umožňuje mokré hojení a navíc v ráně lapá a váže na sebe takzvané volné radikály, které vznikají v místech zánětů a brzdí hojení. Váže na sebe také sekrety z rány, jež se tak rychleji zaceluje. Navíc na ní nevznikají klasické strupy.

Gel, který podle lékařů zkracuje dobu hojení až o 40 procent, se používá prakticky na všechny druhy ran a poranění kůže. Od odřenin a řezných ran přes popáleniny až po bércové vředy a proleženiny. "Pomáhá hojit i opar a překvapující jsou jeho účinky na projevy lupénky," přibližuje Miroslav Vlk. (čtěte více zde)

V Česku se dá koupit v lékárnách. Je i na recept, který předepisuje specialista a schvaluje revizní lékař. Zdravotní pojišťovny v takovém případě uhradí 70 procent ceny.