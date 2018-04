Union banku ovládli neznámí italští finančníci

"Minulý týden byla podepsána smlouva a včera byly akcie převedeny na Deutsche Bank, která transakci vypořádává," potvrdila ukončení dlouhého prodeje předsedkyně dozorčí rady banky Marie Parmová. Podle informací MF DNES přijde nákup italskou skupinu na několik miliard korun. Parmová cenu za banku, jež spravuje 21 miliard vkladů klientů, odmítla komentovat.

Prodej Union banky se táhl už tři roky, během nichž se v jejím ostravském sídle vystřídaly zástupy zájemců. Mezi nimi byli i strategičtí investoři jako rakouská Raiffeisenbank, francouzská BNP Paribas i americká GE Capital. "Invesmart nabídl mnohem zajímavější podmínky než ostatní zájemci. Určitě se vyplatilo s prodejem počkat," řekla Parmová.

Jednání s investory v minulosti ztroskotala na neochotě státu banku částečně očistit, čímž někteří kupci svůj vstup podmiňovali. Ministerstvo financí už mělo dokonce připraven plán nepřímého vyčištění banky tak, že by jí umožnilo zaplatit 1,2miliardový dluh vůči státní České finanční společnosti balíkem rizikových úvěrů, které zdědila po Evrobance, Ekoagrobance a Foresbance. Tato pomoc se však nakonec neuskutečnila a Invesmart se rozhodl i bez ní. "Nevylučuji, že se to nestane, ale zatím se to nekonalo. Pracujeme na třech variantách, jak vyřešit pozůstatky převzatých bank," řekla Parmová. Pokud hledáte informace o tuzemských bankách, naleznete je zde.

Banka navíc stále čeká na 400 milionů, které jí má na základě soudního rozhodnutí zaplatit slovenský plynárenský gigant SPP za směnky po svém zavražděném řediteli Jánu Duckém. Invesmart se spokojil s důkladnou právní analýzou, jež říká, že SPP se platbě nemůže vyhnout. Invesmart je soukromou finanční skupinou, kterou založil italský finančník Paolo Catalfamo. Původně pracoval pro milánskou pobočku amerického investičního gigantu Templeton, ale v roce 2000 odešel a založil Invesmart. Firma, registrovaná v Nizozemsku, spravuje peníze bohatých italských soukromých investorů, mezi nimiž je údajně i rodině Barilla, jež proslula výrobou těstovin. Další podíly drží italský fond Ipef III. a sám Catalfamo.

Není zatím jasné, zda si Invesmart Union Group ponechá, už totiž naznačoval, že si pro její ovládnutí přizve partnery. Nejlukrativnější část skupiny, Vojenský penzijní fond, již však koupila švýcarská pojišťovna Winterthur, s níž chtěl Invesmart původně spolupracovat. V minulosti se hovořilo také o možné kooperaci s italskou bankou Uni Credito, která neuspěla v privatizaci Komerční banky. Její zájem se však nyní soustředí spíš na Živnobank u, kterou prodává její krachující německý majitel Bankgesellschaft Berlin.

Už dosavadní vlastnická struktura Union Groupu byla zastřena tajemstvím. Podle dostupných informací v ní měl 18,8procentní podíl britský občan Seddon Anthony Maurice, 10 procent akcií měl Pivovarský holding, přes sedm procent patřilo ostravské Nové huti a necelá dvě procenta Severomoravské plynárenské. Ještě však není jasné, co na nového majitele skupiny řekne bankovní dohled České národní banky, který změny vlastnictví bank schvaluje.