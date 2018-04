Union pojišťovna se musí vzdát svých klientů

"Nyní jde o to převést pojistný kmen. Může se dražit, ale jsou i jiné cesty," potvrdil náměstek ministra financí Jaroslav Šulc.

Krizi v pojišťovně však nechtěl dál komentovat s odvoláním na nuceného správce Zdeňka Petříčka. Ten zatím o dění v pojišťovně nechce hovořit.

Situace v pojišťovně se rapidně zhoršila v posledním půlroce. Podle zjištění ministerstva, přesáhly ztráty už její základní jmění o 300 milionech korun.

Když před měsícem úředníci přišli do firmy na kontrolu, zjistili navíc, že pojišťovna významně zkresluje výsledky svého hospodaření a je nesolventní.

Podle rozhodnutí ministerstva z minulého týdne, které má MF DNES k dispozici, musí být klientské smlouvy předány do měsíce. Krize by se tak nedotkla klientů. V tak krátké době přichází v úvahu jedině někdo z pojišťoven na trhu.

Velcí hráči zatím nijak horečně kolem Union pojišťovny nebrousí.

"Nyní nemáme informace. Pokud by nás někdo oslovil a bylo to pro nás zajímavé, budeme se o to zajímat," říká šéf pojišťovny Allianz Miroslav Tacl.

Stejně hovoří i zástupce jedničky na trhu. "V tuto chvíli o ničem podobném nejednáme. Záleželo by na hodnotě pojistného kmene," říká Richard Kapsa z České pojišťovny.

Úřad už několik měsíců nemůže Union pojišťovnu přimět, aby o sobě dávala kompletní informace. Jedním z jejích velkých problémů je sedmdesátimilionový úvěr, který poskytla svému vlastníkovi, skupině Union Group, do níž patří i zkrachovalá Union banka. Na půjčku však řádně nevytváří opravnou položku.