Unudit se k smrti? Může se stát

Nuda baví málokoho. Nevěříte? Pozorujte úředníky, u jejichž přepážky už dlouho nikdo nestojí. Nebo výraz prodavaček v obchodě s luxusním zbožím, kam se hodně lidí chodí jen dívat. Prostoje ničí. Zvlášť když je nemůžete ovlivnit.



Docela rádi byste se v práci někdy nudili? Trocha tupého zírání do prázdna člověku opravdu neuškodí. Je dokázáno, že mozek tak dobíjí baterky. Ovšem kdo je k této činnosti odsouzen na delší dobu, začne být nespokojený, otrávený a protivný.

„Když rušili naše oddělení a ubývala mi práce, byl jsem nervózní. A to už bylo jasné, kam nastoupím pak, takže jsem mohl být v klidu,“ vzpomíná Jirka Dobiáš z Prahy na dobu, kdy končil v marketingovém oddělení jednoho obchodního internetového serveru. „Poslední měsíc jsem chodil do práce, abych něco zrušil, předal, pak jsem surfoval na internetu a... nudil se. Nikdy bych neřekl, že nuda tak unaví a otráví,“ dodává.

Tebe jednou trefí šlak!

„Pořád někde lítáš, vždyť dostaneš infarkt!“ slýchává ten, kdo i když nemá nic na práci, stejně si nějakou najde. Je vám takový kolega k smíchu? Nebudete se mu smát dlouho. Ten, komu více hrozí, že ho v práci trefí šlak, jste totiž vy. Přišel na to tým britských vědců. Tvrdí, že riziko infarktu je větší u lidí, kteří se v zaměstnání nudí. „Pro jednotvárnou a nudnou práci je charakteristická rychlejší a současně nižší proměnlivost srdeční frekvence -taková, která je spojena s chorobami srdce,“ uvedl ze závěrů studie internetový server BBC. Laicky řečeno - zatímco srdce akčního kolegy je trénováno neustálými reakcemi na různou zátěž a tempo, srdce znuděného člověka leniví a ztrácí přizpůsobivost. Pak jej prudká změna snadno vykolejí.



Tým vědců z Londýnské univerzity ke svým závěrům došel po zdravotních prohlídkách více než dvou tisíc mužů zaměstnaných ve státní správě. Neměnný srdeční rytmus měli zejména ti na špatně placených místech, s minimální možností cokoli ovlivnit.

Zvykli jste si na nudu? To není dobře

Většina lidí potřebuje být užitečná, chce se realizovat - alespoň to tvrdí v průzkumech veřejného mínění o vztahu k zaměstnání. „Pokud nejste delší dobu nuceni se v práci něčemu věnovat, zvyknete si i na tu nudu. Přeladit se z ní a probudit v sobě zájem o cokoli je pak těžké. Vadí vám vše, co ruší váš klid,“ říká psycholog Jan Gruber. Týká se to třeba recepčních v hotelích bez hostů, prodavaček v liduprázdných obchodech nebo i nočních hlídačů. „Manažeři budou mít asi jiný názor, ale když třeba prodavačka dlouho čeká na zákazníky, ať si luští křížovky nebo se jinak baví. Důležité je, aby měla zakódováno, že když někdo přijde, bude se mu ochotně věnovat,“ dodává.



Pokud nuda nad vámi přece jen zvítězí, je lepší dobrovolně odejít, než vás vyhodí zaměstnavatel. Děláte-li ve velké společnosti, možná se tam váš otrávený obličej a slabá výkonnost ztratí. Jestli vám však nadřízení koukají pod prsty, bude váš znuděný výraz tím posledním před vyjádřením úžasu nad výpovědí pro nadbytečnost.



K olik lidí by pracovalo, kdyby nemuselo?

Chodil bych do práce 66 %

Nevím 4 %

Nepracoval bych 30 %

Zdroj: CVVM