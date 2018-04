Stoprocentní odškodnění po krachu cestovky je mýtus, říkají pojišťovny

"Povinnost pojišťovny vyplatit po krachu cestovní kanceláře jejím klientům 100 procent ceny za neuskutečněné zájezdy je mýtus," říká generální ředitel pojišťovny Generali Štefan Tillinger.

Od roku 2000 jde podle Tillingera již o několikátý případ, kdy turisté nedostali zpět všechny své peníze za zaplacené zájezdy, na které kvůli úpadku cestovních kanceláří neodjeli. "Nyní jsou například vypláceni klienti CK Vivamonde, která vloni skončila v úpadku, a to ve výši zhruba 90 procent sjednaného pojistného limitu."

"Souhlasíme s tím, že stoprocentní garance plného odškodnění ve všech případech, které mohou nastat, není dána. Vše se odvíjí od pojistné částky, na níž je smlouva s cestovní kanceláří sjednána," říká Eva Svobodová, mluvčí UNIQA pojišťovny. Obdobného názoru je rovněž Evropská cestovní pojišťovna a Česká podnikatelská pojišťovna.

Pojišťovna se má domáhat náhrady u cestovky

Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA) však zastává opačný názor, který se opírá o letošní verdikt Evropského soudního dvora. Ten 16. února 2012 rozhodl, že klient je chráněn proti úpadku cestovní kanceláře i v případě jejího podvodného jednání.

"Pojišťovna není oprávněna odmítnout pojistné plnění nebo snížit jeho výši v případě, dozví-li se po pojistné události, že cestovní kancelář vědomě poskytla nepravdivé nebo neúplné podklady, které byly pro uzavření pojistky podstatné. Pojišťovna je však v tomto případě oprávněna domáhat se náhrady škody na cestovní kanceláři," říká Roman Škrabánek, prezident AČCKA.

To, že se I. Parkam Holidays dopustila nejspíš podvodného jednání, připouští i Generali. "Cestovní kancelář I. Parkam Holidays nám neposkytla pravdivé a nezkreslené údaje. Zájezdy prodávala ještě v den svého úpadku. Generali Pojišťovna podala na tuto cestovní kancelář trestní oznámení kvůli podezření z trestného činu podvodu," dodává Tillinger.

Co říká zákon Povinností CK je: Sjednat si pojištění proti úpadku na pojistnou částku ve výši nejméně 30 procent ročních plánovaných tržeb (resp. tržeb v minulém roce).

Sjednat si spoluúčast na pojistném plnění ve výši nejméně dvou procent z ročních plánovaných tržeb prodeje zájezdů. Povinností pojišťovny je: Zhodnotit rizika CK na základě podkladů poskytnutých CK před uzavřením smlouvy.

Poskytnout pojistné plnění do výše sjednané pojistné částky (formou peněžitého plnění nebo repatriace). Zdroj: ČAP, zákon 159/1999 Sb.

V 16 z 22 případů proplatily pojišťovny 100 procent škody

Podle údajů České asociace pojišťoven (ČAP) řešily pojišťovny od roku 2004 úpadek 26 cestovních kanceláří. U 22 z nich byla škoda již vyplacena, dosud se řeší případy čtyř cestovních kanceláří, které ohlásily úpadek v roce 2011. "Ve všech případech při odškodnění postupovaly pojišťovny podle zákona včetně posledního případu pojišťovny Generali, což potvrdila i právní analýza asociace," říká výkonný ředitel ČAP Tomáš Síkora.

Kdo pojišťuje CK proti úpadku Generali Pojišťovna

Česká podnikatelská pojišťovna

UNIQA pojišťovna

Evropská Cestovní pojišťovna

Union poisťovňa Zdroj ČAP

V 16 případech z 22 uzavřených proplatily pojišťovny 100 procent ceny zaplacených neuskutečněných zájezdů, u zbylých šesti dosáhlo pojistné plnění výše od sedmi do 98 procent nahlášené škody. "Ani v jednom z těchto případů nebylo vyplaceno více, než kolik činil pojistný limit, sjednaný cestovní kanceláří," komentuje Síkora.

"Podkladem pro výplatu pojistného plnění jsou cestovní smlouvy a na jednu smlouvu obvykle vycestují tři turisté. Od roku 2004 se nedostatečná výše limitu sjednaná cestovní kanceláří dotkla 896 smluv, tedy okolo 2 680 lidí," přibližuje Jiří Cívka, mluvčí Generali.

V krizové situaci, kdy cestovní kancelář vyhlásí úpadek a nechá své klienty v cizině na holičkách, je podle pojišťovny Generali na prvním místě pomoc českým turistům v zahraničí a jejich návrat domů. "To byla také hlavní myšlenka zákonodárců, když na konci 90. let minulého století připravovali Zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu jako reakci na sérii krachů velkých cestovek. Do té doby musela repatriaci turistů řešit přímo vláda," připomíná Tillinger.

Podle šéfa Generali je tento zákon již přežitý a jeho novela je jediným systémovým řešením, které může lépe ochránit zákazníky cestovek. K tomu se přiklání i Evropská cestovní pojišťovna. UNIQA pojišťovna má za to, že stávající právní úprava je vcelku dostatečná. "Nicméně pravdou je, že nemůže zcela zamezit případnému podvodu ze strany cestovní kanceláře. Ovšem nemáme zcela jasnou představu, jak případnou novelu zákona uchopit, aby zabránila všem takovým možným komplikacím, " uzavírá mluvčí UNIQA pojišťovny.