Například za přenechání užívacích práv ke konkrétnímu bytu máme zaplatit tři sta padesát tisíc korun. Mohli bychom v případě, že se v budoucnu z tohoto bytu odstěhujeme do svého rodinného domku, který pomalu stavíme svépomocí, tuto částku požadovat od jiného nájemníka, nebo jde o takzvanou nenávratnou investici? Je to vůbec legální postup? (H. D., e-mail)

Pokud k tomu, abyste mohli bydlet, využijete takzvané přenechání užívacích práv k nájemnímu bytu a za přenechání těchto užívacích práv zaplatíte částku tři sta padesát tisíc korun, musíte si uvědomit, že byste museli převzít nebo znovu uzavřít nájemní smlouvu o užívání bytu. V této souvislosti si musíte uvědomit existenci zákona o jednostranném zvýšení nájemného č. 107/2006 Sb., který nabyl účinnosti dnem 31. 3. 2006.

Tento zákon je rozdělen na dvě části. Část první tvoří zákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytu, část druhá pak změnu občanského zákoníku tam, kde občanský zákoník řeší vztahy z nájmu bytu. Konkrétně jde o ustanovení týkající se definice vztahů mezi pronajímatelem a nájemcem.

Zákon 107/2006 Sb. říká, že první část zákona pozbude platnosti 31.12.2010. Pronajímatel (vlastník bytu) je oprávněn zvýšit nájemné jedenkrát ročně počínaje 1. lednem 2007 a následně vždy k 1. lednu. Toto zvyšování potrvá čtyři roky. Zákon majitelům domů s byty s regulovaným nájemným umožňuje, tedy nikoli nařizuje, čtyřikrát jednostranně zvýšit nájemné, a to pomocí pevně stanoveného algoritmu výpočtu maximálního navýšení nájemného. Tolik ke způsobu.

Cílem zákona je napravit dlouhodobě neřešenou hlubokou cenovou i právní deformaci v oblasti nájmu bytu a vytvořit podmínky pro využití smluvního přístupu k nájemnému od roku 2011.

Podle podoby zákona o jednostranném zvyšování nájemného se nájemné po dobu čtyř let počínaje lednem 2007 bude tedy zvyšovat podle tabulkového systému, který vychází ze zprůměrňovaných cen nemovitostí v daných lokalitách. Po čtyřech letech jednostranného zvyšování by se mělo nájemné přiblížit tržní hodnotě. Znamená to, že zákon o jednostranném zvyšování nájemného by v průběhu přechodného období měl sblížit hladinu současného regulovaného nájemného s takzvaným tržním.

Od roku 2011 bude tedy výši nájemného skutečně určovat výhradně dohoda mezi pronajímatelem a nájemníkem. Pro vás to konkrétně znamená, že musíte pečlivě zvážit, zda se vám vložená investice vrátí, protože dům budete stavět ještě určitě nějakou dobu. Po roce 2011, tedy patrně za dobu, než dům postavíte a odstěhujete se do něj, už nebude zájem o přenechání užívacích práv k nájemnímu bytu za úhradu. Tato investice tedy bude pro vás nenávratná.