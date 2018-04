Úřady práce zvyšují šance starších i absolventů

Například úřad práce v Ostravě eviduje první zájemce o zvýšenou dotaci, kterou od začátku srpna nabízí při vytvoření pracovních míst pro nezaměstnané nad 55 let. "Mezi žadateli o příspěvek jsou dvě restaurace," říká Zdeňka Navrátilová, která na ostravském pracovním úřadu pracuje jako vedoucí oddělení aktivní politiky zaměstnanosti. Podle ní provozovatelé restaurací hledají starší spolehlivé lidi na úklid, mají zájem o hlídače, elektrikáře a skladníky. Úřad práce v Ostravě dává firmám měsíční příspěvek 10 tisíc korun po dobu jednoho roku za každého nově zaměstnaného, který je v evidenci úřadu a má více než 55 let.

Mzda vyplácená tomuto zaměstnanci však nesmí být nižší než 7200 korun. Restauratéři, kteří si na úřad již dali požadavky na lidi starší 55 let, jsou přesvědčeni, že tito lidé si nového místa budou vážit. "Chci dát těmto lidem práci, protože si myslím, že mohou být produktivnější než leckterý dvacetiletý zaměstnanec," tvrdí Iva Ruskinová, která se prý často setkává s tím, že mladší lidé nemají zájem pracovat. Pro restauraci na Masarykově náměstí v centru Ostravy hledá tři starší pracovníky. Také Úřad práce ve Frýdku-Místku chce pomoci nezaměstnaným absolventům škol, mladistvým i lidem starším 50 let. Vyhlásil proto výběrová řízení na vytvoření nových pracovních příležitostí pro doporučené uchazeče z těchto skupin, která finančně podpoří. Žádosti mohou firmy předkládat úřadu do konce října. "Pracovní místa v okrese spíše zanikají, než aby vznikala. Takže předpokládáme, že i v těchto případech bude zájem zaměstnavatelů odpovídat možnostem regionu. V obou skupinách bychom v rámci těchto výběrových řízení mohli umístit až sto uchazečů," říká vedoucí tamního trhu práce Vladimír Patáčik.