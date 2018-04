Úraz v zahraničí nemusí být noční můrou

Při cestách do zahraničí bychom na cestovní pojištění neměli zapomenout. Jeho účelem je chránit před finančními dopady možných problémů, se kterými se lze při cestách setkat. Tím, že zaplatíme (v porovnání s výší nákladů na cestu samotnou) nevysokou částku za pojištění, zajistíme si tím, že vysoké náklady v případě problémů za nás uhradí pojišťovna. Cestovní pojištění zahrnuje několik druhů jednotlivých pojištění, ze kterých si můžeme vybrat podle účelu, délky a cíle cesty.

Vždy u všech druhů cestovního pojištění je důležité sjednat si dostatečně vysokou pojistnou částku, to znamená horní hranici toho, co za nás pojišťovna zaplatí. Její výběr závisí na odhadnutých nákladech možných škod a na tom, kam jedeme a co tam chceme dělat. Sportovní činnosti jsou rizikovější než dovolená u moře nebo prohlídka historických památek, zhodnotit také musíme svůj zdravotní stav a podle toho si vybrat výši pojistné částky. V závislosti na ní stejně tak jako na rizikovosti cesty je pak stanovena výše pojistného.

Samozřejmostí by mělo být předem si zjistit, na co se pojištění vztahuje a co je z něj vyloučeno.

Chystáte se na dovolenou? A jste dobře pojištěni? Dobré pojištění vám totiž pomůže překonat ve zdraví zlomeniny na horách i exotické nemoci z jihoamerických pralesů. Vyberte si u nás pojištění, které vám padne na míru.

ČTĚTE SPECIÁLNÍ PŘÍLOHU O CESTOVNÍM POJIŠTĚNÍ.

Složky cestovního pojištění

Pojištění léčebných výloh

Při zahraničních cestách je ze všeho nejdůležitější sjednat si pojištění léčebných výloh. Pojišťovna za nás uhradí nezbytné náklady na léčbu náhle vzniklého onemocnění či ošetření úrazu. Jelikož náklady na tyto zákroky mohou dosáhnout statisícových i vyšších částek, měl by si toto pojištění sjednat každý, kdo do zahraničí vyráží. Z našeho zákonného zdravotního pojištění by totiž byly uhrazeny nezbytné náklady spojené s léčbou a ošetřením pouze do výše, kolik by činily v ČR

Pojišťovny hradí platby za nezbytná ošetření, léčbu, hospitalizaci, nutné ošetření u zubaře k zmírnění bolesti, léky, neodkladnou operaci, přepravu do nemocnice nebo zpět domů. V případě potřeby může být uhrazen také převoz nezletilých dětí zpět do místa bydliště nebo pojištění opatrovníka, tj. blízké osoby, která zůstane v zahraničí u hospitalizovaného pacienta, repatriace pojištěného zpět domů, v případě smrti jsou uhrazeny náklady za převoz ostatků zpět do ČR. Je tedy nutné si předem zjistit, co je a co není pojištěno.

Z pojištění léčebných výloh je například vyloučeno: léčba chronických onemocnění, duševní choroby, kosmetické úpravy u zahraničních specialistů, umělé přerušení těhotenství, pobyty v lázních, úrazy způsobené vlivem drog a alkoholu a další.

Pojistné částky jsou v řádu milionů, kolem 1 – 3 mil. Kč. (Výjimky samozřejmě mohou být.)

Pojištění odpovědnosti za škodu jako součást cestovního pojištění

Pokud pojištěný způsobí jiným osobám škody na zdraví, životě, anebo věcné škody na majetku, zaplatí za něj pojišťovna finanční náklady na úhradu těchto škod. Připojištění může zahrnovat pojištění právní ochrany pojištěného, které má zabránit a chránit před neoprávněnými nároky poškozených osob na náhradu škody. Pojišťovna může uhradit i náklady spojené se soudním řízením, kterým se zjišťuje výše náhrady za škody. Důležitá je výše pojistné částky, kolik pojišťovna maximálně uhradí a také rozsah výluk, na které se pojištění nevztahuje.

Pojistné částky jsou podobné výši limitů pojištění léčebných výloh, v řádu milionů.

Úrazové pojištění

Hrazeno je finanční odškodnění pokud dojde k úrazu. Pojišťovna vyplatí postiženému sjednanou pojistnou částku nebo její část podle rozsahu poškození. Hradí se:

úmrtí následkem úrazu

trvalé následky úrazu, kdy pojišťovna vyplatí procentní část ze sjednané pojistné částky podle rozsahu tělesných poškození

může být vypláceno denní odškodné po dobu nezbytného léčení úrazu ve sjednané výši

Pojistné částky pojišťoven nebývají nijak závratně vysoké, např. kolem 100 000 až 200 000 Kč.

Pojištění zavazadel

Hradí poškození, zničení, krádež zavazadel. Plnění je shora omezeno výší pojistné částky a k jeho výplatě musí být splněno mnoho podmínek. Například přesně stanovený způsob zabezpečení zavazadel, pokud není dodržen, pojistné plnění pojišťovna neuhradí. Některé předměty mohou být z pojištění vyloučeny úplně (doklady, letenky, peníze, lyže a další).

Pojistné částky jsou nevysoké, maximálně pár desítek tisíc korun.

Pojištění nákladů souvisejících se zrušením cesty

Pojištění stornovacích poplatků slouží k tomu, aby v případě, kdy se pojištěná osoba cesty nakonec nemůže zúčastnit, pojišťovna uhradila část nákladů, které již byly cestovní kanceláři zaplaceny. Zrušení cesty však musí být způsobeno pouze vybranými událostmi: náhlé onemocnění nebo úraz, úmrtí blízké osoby, povolání na vojenské cvičení a jiné. Hrazeny jsou náklady spojené se zrušením cesty, ale jen do výše sjednaného limitu (např. do 80% zaplacené ceny zájezdu).

Asistenční služby

Důležitou součástí cestovního pojištění jsou nabízené asistenční služby. Je to nepřetržitá pohotovostní služba, která by měla 24 hodin denně kdekoliv na světě pomoci pojištěnému v nouzové situaci. Pojištěný by měl mít možnost jejím prostřednictvím kdykoli v češtině požádat o pomoc. Jejím úkolem je zajistit kontakt s nemocnicemi a lékaři, zařídit dopravu do zdravotnického zařízení, případně repatriaci zpět do ČR, poskytnout v nouzi finanční půjčku, pomoci při získání náhradních odcizených či ztracených cestovních dokladů, může také nabídnout možnost volání z celého světa na účet volaného.

Vždy je však užitečné zjistit si předem výše limitů, do kterých pojišťovna tyto výdaje uhradí. Nemusí být totiž nikterak závratně vysoké.

Sjednáváte si před každou zahraniční cestou cestovní pojištění? Pomohlo vám někdy v nepříjemné situaci? Jak jste byli se službami pojišťovny spokojeni či nespokojeni?