Úrazová pojistka: obvykle za pár set ročně

Mnoho lidí, kteří mají starší smlouvu nebo jen připojištění k životní pojistce, má sjednanou příliš nízkou částku, ze které bude pojišťovna počítat plnění v případě pojistné události. Nabídka pojišťoven je přitom široká.

Stejná pojistka se dá pořídit za 600 korun i za 4000. Nejdražší nabízí Credit Suisse. Příznivé jsou sazebníky České pojišťovny a České podnikatelské pojišťovny (ČPP). Pojistka na 500 000 korun pro dospělého se vejde do tisícovky ročně.U České pojišťovny jde však o smlouvu bez progresivního plnění, což je nevýhodné v případě vážného úrazu.





Nejde jen o cenu

Kdo by se orientoval jen podle ceny, mohl by být zklamán. Například u dětské úrazové pojistky ČPP na 200 000 korun zaplatíte ročně pouhých 192 korun. V ceně je navíc pojistka na smrt úrazem s pojistnou částkou 50 000 korun. Na první pohled zadarmo. Pečlivější zkoumání však odhalí poměrně nepříjemnou vlastnost smlouvy – pojišťovna bude plnit jen v případě, že tělesné poškození dítěte je minimálně 10 procent. Na infolince pojišťovny navíc klientům nevysvětlí, co to znamená. „Nemáme k dispozici potřebné tabulky,“ říká operátor, „možná by to věděli naši revizní lékaři.“ Telefon na ně však k dispozici nemá. Podle podmínek jiných pojišťoven bychom si mohli představit třeba ztrátu palce u nohy či poúrazovou oboustrannou nahluchlost. A to už není žádná maličkost.

Podle slov Jaroslava Mesršmída z České asociace pojišťoven by klient měl vědět , jaké bude hodnocení stupně závažnosti úrazů, která se vztahuje k zakoupenému typu pojištění. Pojišťovnaje může dát klientovi v písemné formě nebo jen nechat k nahlédnutí u přepážky. "Tabulky však platí jen v danou chvíli. Pojišťovny je časem upravují, obvykle však ve prospěch klientů," dodává Mesršmíd.

Plaťte najednou, ušetříte

Většina pojišťoven klientům umožňuje měsíční platby – malá částka totiž rodinný rozpočet tolik nebolí. Obvykle však vyjde levněji, když zaplatíte celý rok najednou. Třeba u Kooperativy ušetříte sedm procent z pojistného. Úspora není závratně veliká, u běžných smluv bývá okolo 100 až 200 korun, ale započtěte ještě bankovní poplatky a možná se stane zajímavou. Jiné rozumné úlevy pojišťovny příliš nenabízejí. Obvyklá sleva svázaná s uzavřením kapitálového životního pojištění se totiž nedá považovat za výhodnou.