Úrazové pojištění: rozhoduje cena a rozsah služeb

Z úrazového pojištění lze uhradit většinu nákladů spojených se zraněním a následným léčením, ale třeba i zaplatit pohřeb, pokud pojištěný zranění úrazu podlehne. Záleží na klientovi, jak "širokou" pojistku zvolí. Úrazovou pojistku je možné sjednat samostatně, ale i v rámci životního, havarijního nebo cestovního pojištění. Klient, který se pro ni rozhodne, by měl hledat takovou, která nabízí málo výluk a co nejvíce událostí, proti kterým klienta zabezpečí, navíc s vysokými pojistnými částkami za co nejnižší pojistné. Pozor: úrazové pojištění se nevztahuje na léčení nebo invaliditu způsobenou nemocí. Základní pojistky často nekryjí ani úrazy vzniklé při sportu nebo zlomeniny či nehody v zahraničí. Proto je dobré pozorně číst pojistnou smlouvu a případně žádat připojištění.