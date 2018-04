Úrokové bonusy opět míří dolů

Zájemců o stavební spoření, kteří neuvažují o čerpání úvěru, je stále většina. Zajímají je především výnosy, to znamená úrokové sazby na vklady a také poplatky spojené s uzavřením smlouvy nebo vedením účtu. Už delší dobu ale sazby klesají, což střadatele netěší a neplatí to samozřejmě jen o stavebním spoření, stačí se podívat na termínované vklady. Pozitivní je to naopak pro ty, kdo si chtějí financovat bydlení úvěrem, ať již uvažují o stavebním spoření nebo o hypotéce, u hypoték jsou pozitivní změny podmínek ještě mnohem zřetelnější.

Tomuto vývoji odpovídají změny a novinky, které banky a stavební spořitelny nyní zavádějí.

K onec úrokových zvýhodnění stavebního spoření?

Nejen úvěr, ale i pouhé spoření může hrát roli při výběru spořitelny

Nejvýnosnější spoření: kde? Čtěte ZDE .

Posledními spořitelnami, které zvýhodňují klienty, kteří nechtějí úvěr, jsou HYPO a Wüstenrot. Základní úroková sazba na vklady je v současnosti u všech spořitelen ve výši 2%, s výjimkou Wüstenrotu, kde je možné získat úrokovou sazbu 2,5%. Kromě toho Wüstenrot ještě nabízí klientům, kteří si nevezmou úvěr, úrokový bonus, který základní úročení zvýší. Díky němu lze dosáhnout celkového úročení po pěti letech až ve výši 3,1%, po šesti letech 3,3% a po sedmi letech spoření až 3,5%. Brzy tomu tak již ale nebude, neboť od října budou úrokové bonusy zrušeny a zůstane tedy zřejmě úročení základní sazbou 2,5%.

Zřejmě od začátku října, ale je možné že až později, sníží úrokové zvýhodnění také HYPO stavební spořitelna, u které lze dnes při základní sazbě 2% ve spořicím tarifu NS získat celkové úročení až 4%. Brzy by to však mělo být maximálně 3%.

S poklesem úročení vkladů souvisí i zrušení tarifu PROFIT od VSS KB, ke kterému došlo 1. září. Vklady úročil 3%, úvěr 6%, současný úvěrový tarif KREDIT má úrokovou sazbu na vklady jen 2%, ale zároveň nabízí výhodnější sazby pro úvěr – 3% až 5%.

Kromě toho stavební spořitelny přestaly navyšovat cílové částky dříve uzavřených smluv, které mají v případě nečerpání úvěru vklady úročené vyššími sazbami – kolem 4% až 5%. Pokud si majitel takové smlouvy chce navýšit cílovou částku, musí souhlasit s tím, že se úrokového zvýhodnění vzdá.

Z vyšování poplatků

Hypotékou lze refinancovat nejenom hypotéku. Refinancovat by se měl drahý úvěr úvěrem levnějším, ne naopak.

Čtěte ZDE .

Obvyklou výší úhrady za uzavření smlouvy je 1% z cílové částky. Vyšší poplatek má HYPO spořitelna, lze si vybrat 1,2% nebo 1,8%. Slevu 25% poskytují mladým lidem VSS KB a Raifeisen spořitelna. U VSS KB jde o Junior program pro účastníky spoření do 29 let, u Raiffeisen o M-01 tarif pro mladé do 25 let. Od října Raiffeisen tuto slevu sníží na 15%, za uzavření smlouvy se tedybude v M-01 tarifu platit 0,85% z cílové částky. Je však pravda, že na druhou stranu nyní spořitelny nabízejí novým klientům v rámci aktuálních propagačních akcí i různé dočasné slevy a prémie za uzavření smlouvy.



N ové hypoteční úvěry

Živnostenská banka začala ve spolupráci s Wüstenrot životní pojišťovnou poskytovat hypoteční úvěr Exclusive kombinovaný s kapitálovým životním pojištěním. Úroková sazba fixovaná na pět let je zvýhodněna o 0,5%, nyní je ve výši od 4,2% p.a. V ceně je zahrnuto již i úrazové připojištění.

Pokud jde obecně o kombinaci hypotečního úvěru s kapitálovým životním pojištěním, ve většině případů je spíše nevýhodná v porovnání s klasickou hypotékou, ke které může být jako zajištění úvěru sjednáno rizikové životní pojištění. Kapitálové životní pojištění je drahé a může zatížit rozpočet dlužníka měsíčně i o několik tisíc. Rizikové životní pojištění, které v sobě nezahrnuje spořicí složku, je mnohem levnější a k zajištění úvěru proti riziku nesplacení úvěru při úmrtí dlužníka postačuje také. Výše výnosů, kterých pojišťovna může dosáhnout, je nejistá, a tudíž se nelze spoléhat na to, že vykompenzuje celkové náklady hypotéky. Ty jsou u této kombinace vyšší než v klasickém případě, jelikož úvěr se celou dobu nesplácí a umoří se jednorázově až na konci doby splatnosti. Po celou tu dobu se platí jen úroky z neklesající jistiny (případně se někdy může hypotéka vždy po několika letech částečně splatit, to už záleží na konkrétním produktu). Celková suma zaplacených úroků je tedy vyšší.

Výhodnost kombinace hypotéky s kapitálovým životním pojištěním je značně diskutabilní. Jaký je princip tohoto produktu a jak lze zpochybnit jeho možné výhody, si přečtěte zde. Rozporuplné názory na tuto kombinaci si můžete přečíst zde.

N ová hypotéka eBanky

Na trh přichází nová hypotéka eBanky. Jaká je? Více ZDE .



28.8.2003 ČNB rozhodla o rozšíření bankovní licence eBanky i o povolení k vydávání hypotečních zástavních listů. Proto začátkem září banka představila veřejnosti svou novou hypotéku . Její hlavní předností má být flexibilita a rychlost. Nejzásadnější charakteristikou, kterou se hypotéka eBanky liší od produktů ostatních bank, je možnost umořit úvěr částečně i před skončením doby fixace, a to zdarma.

Konkrétně jde o to, že klient může předčasně splatit úvěr bez sankce nejen v době změny úrokové sazby (po skončení fixační doby), ale také vždy po dvanácti zaplacených splátkách, a to až do výše 50% úvěru. To je pak možné opakovat po dalších dvanácti splátkách. Standardní minimální doba splatnosti je pět let, takto by bylo možné splatit hypotéku teoreticky již po dvou letech. Toho by se dalo využít v případě, kdy klient zvolil delší dobu fixace a například po roce zjistí, že mu dané podmínky nevyhovují.

Další výhodou je možnost odložit splácení až o šest měsíců – nárok na tento krok je uveden přímo ve smlouvě. U ostatních bank je většinou úprava splátkového kalendáře možná po vzájemné dohodě klienta s bankou, nárok na to však není zaručen přímo ve smlouvě.

Přehled aktuálních úrokových sazeb hypotečních úvěrů:

Hypoteční banka Minimální úroková sazba (pětiletá fixace) ČMHB standardní hypoteční úvěr 4,80% PROGRES 5,65% Hypoteční úvěr 100 6,4% ČS TOP Bydlení 4,6% Standard 4,7% Bonus 5,6% GECB standardní hypoteční úvěr 4,60% Optimum od 6,29% HVB 4,6% KB* Klasik - 5,4% / 5,1% Plus - 6,56% / 6,26% Raiffeisen 4,88% Wüstenrot 4,7% ŽB Standard 4,7% Benefit od 6,5% Exclusive 4,2% e Banka 5,1%

Poznámka: KB - nižší sazba platí v případě, kdy je sjednáno životní pojištění. Zdroj: banky

Podle čeho byste si stavební spořitelnu především vybírali? Jaké máte zkušenosti s hypotečním úvěrem? Jaký je váš názor na kombinovaný produkt hypotéka s kapitálovým životním pojištěním?





reklama