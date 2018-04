Úrokové sazby hypoték jsou rekordně nízké, pokořily hranici 3,5 procenta

Za posledních devět měsíců, jak uvádí server Hypoindex.cz, padl rekord už potřetí.

"Současný vývoj napovídá, že tento rekord nemusí vydržet příliš dlouho, aktuálně mají některé banky stále dostatečný prostor k dalšímu snižování sazeb," uvedl hlavní analytik Fincentra Josef Rajdl.

Pokles úrokových sazeb byl v září opravdu výrazný. Z 3,55 procenta klesly na 3,46 procenta. Nízké úrokové sazby však překvapivě lidi do bank nelákají. Počty a objemy sjednaných hypoték v září oproti srpnu poklesly. Přitom při prosincovém rekordu to bylo přesně naopak - jak objemy, tak i počty značně rostly.

Úrokové sazby u hypotečních úvěrů ještě svého dna nedosáhly. Česká národní banka navíc 27. září znovu snížila úrokové sazby, úrokové sazby hypoték tak ještě nejspíš klesnou.

"Ačkoliv u značného počtu hypoték končí nyní fixace, nedochází k výraznému boomu v refinancování. Banky si mnohem více hlídají své klienty, než bylo obvyklé v minulých letech. První nabídka po ukončení fixace se sice obvykle pohybuje nad průměrnými sazbami, ale v případě nabídky od konkurenční banky je původní banka ochotna udržet si klienta téměř za jakoukoliv cenu," řekl Rajdl.

Pokles počtu hypoték může být způsoben i prodlužováním lhůty mezi rezervací nemovitosti a podpisem kupní smlouvy (tedy prodejem). Konkrétně v Praze se lhůta proti minulým měsícům prodloužila o 15 dnů. Tento trend je způsoben větší váhavostí klientů ohledně způsobu financování a především volby konkrétní banky, upozornil výkonný ředitel RE/MAX Hanuš Němeček.

Znamená to tedy, že realitní trh se sice začíná probouzet, ale některé prodeje ještě nejsou dotaženy do konce. Zvýšený zájem o nemovitosti potvrdil i obchodní ředitel M&M reality Miroslav Jonáš. "Objem prodaných nemovitostí proti loňským třem čtvrtletím je skvělý. Zatímco loni jsme touto dobou měli prodaných 10 822 nemovitostí, letos to je za stejné období 11 762. Růstová tendence je tedy evidentní," dodal.