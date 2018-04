Úrokové sazby hypoték klesly na dvouleté minimum

Hypoteční banky zpozorovaly, že jde do tuhého, konečně začaly s výraznějším snižováním úrokových sazeb a částečným uvolňováním podmínek poskytování hypoték. Nicméně z čerstvých statistik FINCENTRUM HYPOINDEXu vyplývá, že ani zbraně tohoto kalibru nezabraly a meziroční ztráta v produkci nových úvěrů se v uplynulém měsíci ještě prohloubila.

Kumulativně za první dva měsíce roku banky poskytly 5 385 úvěrů v objemu 8,88 miliard korun. V loňském roce ve stejném období to bylo o zhruba 500 úvěrů a 1,3 miliardy korun více. Přitom začátek loňského roku byl označován div ne za katastrofální.

V uplynulém měsíci tuzemské banky podílející se na tvorbě FINCENTRUM HYPOINDEXu vykázaly 2 852 uzavřených hypoték, jejichž hodnota činila 4 601 milionů korun. Průměrná výše hypotečního úvěru tak v měsíci únoru nepatrně klesla na 1 613 415 korun. V porovnání se stejným obdobím loňského roku klesla produkce hypotečních bank o

11 procent co do počtu a o 17,5 procenta v objemu.

Úrokové sazby pod tlakem

Průměrné úrokové sazby poskytnutých hypoték dlouhé měsíce oscilovaly kolem hodnoty 5,6 procent p. a. Stávající pokles, který započal již v lednu (-9 procent) stlačil průměrné úrokové sazby hypoték na 5,37 procent, což představuje nejnižší úroveň od prosince roku 2007. Tehdy se souhrnný FINCENTRUM HYPOINDEX zastavil na hodnotě 5,34 procenta.

Klesající trend nejvíce přiživují hypotéky s pětiletou fixací, které meziměsíčně "zlevnily" o 16 bazických bodů. Pozadu však nezůstávají ani další sledované fixační varianty. Průměrná úroková sazba jednoletých hypoték klesla v porovnání s lednem o 9 bazických bodů, u tříletých fixací došlo k poklesu o více než desetinu procentního bodu.

Rozdíl mezi pětiletými a jednoletými fixacemi mizí

Za pozornost určitě také stojí výrazné přiblížení úrokových sazeb jednotlivých fixací. Podobná situace, i když v opačném gardu, nastala na přelomu 2007, kdy se průměrné úrokové sazby překlopily, a od té doby vycházejí hypotéky s delší fixací úrokově výhodněji.

Současná situace na mezibankovním trhu a očekávání bankéřů ohledně nárůstu úrokových sazeb dávají určité indicie, že by k podobnému obratu mohlo na trhu v dohledné době dojít.

Přiblížení úrokových sazeb však zatím klienty nechává chladnými. Zájem o jednoleté fixace je i nadále relativně malý. Přednost této variantě dalo v únoru pouze 257 klientů, tedy méně než každý desátý klient. Naopak stále velké oblibě se těší hypotéky s delší dobou fixace. Pro pětiletou variantu se v únoru rozhodla více než polovina klientů (52,1 procent), hypotéky s tříletou fixací upřednostnilo 31,2 procenta klientů.

Kde lze aktuálně ušetřit?

Akce Hypoteční banky, Poštovní spořitelny a UniCredit Bank již skončily. Jedinou bankou, která v tomto měsíci nabízí poplatkově zvýhodněné schválení hypotéky, je ČSOB. Nárok na odpuštění poplatku za vyřízení úvěru mají klienti, kteří si zažádají v termínu od 1. března do 7. dubna o hypotéku do 85 procent hodnoty zástavy a s dobou fixace na 5 a více let.

Jednou z bank, která nabízí vyřízení bez poplatku, ovšem trvale, je Raiffeisenbank. Ta navíc na přelom března a dubna chystá další zvýhodnění svých hypoték. Klienti, kteří si nechají v týdnu od 29. března do 2. dubna zpracovat orientační propočet hypotečního financování a následně podepíšou smlouvu o úvěru, získají od banky bonus ve výši 500 korun za každých půl milionu z výše úvěru, maximálně však pět tisíc korun.



Souhrn za únor 2010 Doba fixace úrokové sazby všechny fixace 1 rok 5 let Hypoindex 5,37 % 5,52 % 5,33 % Změna oproti minulému měsíci (b. p.) -15 -9 -16 Průměrná výše hypotéky (tis. Kč) 1 613 1 812 1 454 Měsíční splátka 1mil. hypotéky na 20 let (Kč) 6 806 6 887 6 782 Měsíční splátka 1mil. hypotéky na 15 let (Kč) 8 102 8 179 8 080 Účelovost úvěrů: Podíl úvěrů na koupi na celkovém počtu úvěrů 65 % 71 % 61 % Podíl úvěrů na výstavbu na celkovém počtu úvěrů 18 % 18 % 19 % Podíl ostatních úvěrů na celkovém počtu úvěrů 17 % 11 % 20 %

Fincentrum Hypoindex hodnotí vývoj cen hypoték v čase. Je to vážená průměrná úroková sazba, za kterou jsou poskytovány v daném kalendářním měsíci nové hypoteční úvěry pro fyzické osoby. Vahami jsou objemy poskytnutých úvěrů. Vstupní data pro výpočty poskytují tyto banky: Česká spořitelna, ČSOB, GE Money Bank, Hypoteční banka, Komerční banka, Raiffeisenbank, UniCredit Bank, Volksbank CZ a Wüstenrot hypoteční banka.

