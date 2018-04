Úrokové sazby hypoték klesly pod 5 procent!

Zatímco v červnu se hypotéky poskytovaly v průměru za 5,04%, v červenci to bylo 4,89%. FINCENTRUM HYPOINDEX se tedy snížil o 0,15 procentního bodu. Pokles byl ale v porovnání s předchozím měsícem nižší.

Příznivý vývoj úrokových sazeb se určitě odrazil i v růstu průměrné výše nově poskytnutých hypoték, která se již blíží 1,2 mil. korun. Lidé si v průměru sjednávali úvěry o 73 000 korun vyšší než v červnu. Přitom se ukazuje, že vyšší úvěry si berou ti, kdo mají nárok na státní podporu.

P očet nových hypoték poskytnutých fyzickým osobám

Od začátku roku poskytlo všech sedm bank, které spolupracují na projektu FINCENTRUM HYPOINDEX (jedinou nespolupracující bankou je Komerční banka) fyzickým osobám celkově 11 696 hypoték. V červenci to bylo více než dva tisíce nových úvěrů, nejúspěšnějším měsícem od začátku roku byl červen.

Na jakou úroveň se dostane výše nájemného po deregulaci? Skončíte po deregulaci na dlažbě? Čtěte ZDE .

Počty nově poskytnutých úvěrů v jednotlivých měsících kolísají a z krátkodobého hlediska nemůžeme hovořit o žádném trendu. Je ale zřejmé, že v červnu a červenci se počet nových hypoték díky příznivému vývoji na trhu přeci jen výrazně zvýšil. Na třetím místě se co do počtu nových úvěrů umístil leden, a to v souvislosti s očekávaným zrušením státní podpory, ke kterému došlo v únoru.

V dlouhodobém horizontu je naopak zcela zřetelný nárůst celkového počtu hypoték. Zatímco před dvěma lety bylo poskytnuto celkem 14 250 úvěrů, v loňském roce to bylo už 21 000 úvěrů a letos očekáváme, že banky poskytnou hypoteční úvěry více než 26 tis. zájemcům.

Zdroj: Fincentrum

Z celkového počtu se v každém měsíci sjednává 10% až 20% úvěrů, u kterých je nárokována státní podpora. Pouze v lednu letošního roku tento podíl činil téměř 30%. Leden byl totiž posledním měsícem, kdy na státní finanční podporu měli nárok i ti, kdo si pomocí úvěru pořizovali novou nemovitost. Nebylo zde žádné věkové omezení, nyní podporu mohou získat pouze mladí lidé, a to na starší nemovitosti.

Příznivý vývoj úrokových sazeb zvyšuje dostupnost hypotečních úvěrů širší veřejnosti než v minulých letech. Průměrná výše splátek se snižuje, z milionové hypotéky s dvacetiletou splatností sjednané v červenci bude dlužník v průměru platit o téměř 500 korun méně než u hypotéky, kterou by si sjednal v lednu.

Zdroj: Fincentrum

Souhrn za červenec 2003 (údaje platí pro fyzické osoby): FINCENTRUM HYPOINDEX 4,89% Změna oproti minulému měsíci ò 15 *.p.b Průměrná výše hypotéky 1 194 000 Kč Průměrná výše hypotéky s žádostí o státní podporu 1 381 000 Kč Průměrná výše hypotéky bez žádosti o státní podporu 1 164 000 Kč Měsíční splátka 1 mil. hypotéky na 20 let 6 540 Kč Měsíční splátka 1 mil. hypotéky na 15 let 7 852 Kč Podíl úvěrů se žádostí o státní podporu na počtu celkových úvěrů 13,8 % Podíl úvěrů se žádostí o státní podporu na objemu celkových úvěrů 16,0 % Účelovost úvěrů Podíl úvěrů na koupi na počtu celkových úvěrů 54% Podíl úvěrů na výstavbu na počtu celkových úvěrů 31% Podíl ostatních úvěrů na počtu celkových úvěrů 15%

*15 bazických bodů = 0,15 procentního bodu

Zdroj: Fincentrum

Metodika FINCENTRUM HYPOINDEXu

FINCENTRUM HYPOINDEX hodnotí vývoj cen hypoték v čase. Je to vážená průměrná úroková sazba, za kterou jsou poskytovány v daném kalendářním měsíci nové hypotéční úvěry pro fyzické osoby. Vahami jsou objemy poskytnutých úvěrů. Vstupní data pro výpočty poskytují tyto banky: Česká spořitelna, Českomoravská hypoteční banka, GE Capital Bank, HVB Bank, Raiffeisenbank, Wüstenrot hypoteční banka a Živnostenská banka.

Projekt FINCENTRUM HYPOINDEX mediálně podporují: Na jakou minimální hodnotu mohou podle vašeho názoru poklesnout úrokové sazby hypotečních úvěrů? Chystáte se čerpat hypotéku? Myslíte si, že je vhodné ještě počkat na další snižování úrokových sazeb?



reklama