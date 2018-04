Úrokové sazby hypoték na historickém minimu!

Je vidět, že banky rezervy ke snižování sazeb stále ještě mají. Do výsledku vývoje průměrné úrokové sazby se také promítá zájem klientů o úvěry s kratší dobou fixace úrokové sazby, které nyní banky začaly ve větší míře propagovat a u kterých nabízejí nejnižší úrokové sazby.

Dalším rekordem je počet nových hypoték, které poskytly sledované banky v průběhu měsíce března. Sledováno od ledna 2003, jde o vůbec nejlepší měsíční výsledek. Snížila se však průměrná výše hypotečních úvěrů, a to na úroveň 1,18 mil. korun. To odpovídá přibližně hodnotě z loňského prosince, zatímco v lednu a únoru byly sjednány hypotéky v průměru vyšší.

Ú rokové sazby hypoték klesají pod 3%

V současné době je velmi zřetelný boj hypotečních bank o to, která klientům poskytne nejnižší úročení. Konkrétně se snaží prolomit psychologickou hranici 3 % a nabídnout sazby nižší. Jedná se vždy o sazby fixované na jeden rok, hypotéky s delší dobou fixace jsou samozřejmě úročeny sazbou vyšší. První s takovou nabídkou přišla již počátkem března Česká spořitelna, která představila svůj nový úvěr HYPOHIT, u kterého si klient může vybrat fixaci na rok nebo na tři roky. V prvním případě získá úrokovou sazbu 2,99 %, ve druhém je to 3,99 %. Jde o sazby garantované, to znamená, že je v této výši získají všichni klienti, kteří o tento úvěr požádají. Českou spořitelnu následovala a předčila Raiffeisenbank, která od 15. března poskytuje hypotéky s roční fixací za 2,89 %, jde opět o sazbu jednotnou pro všechny klienty. Ovšem její nabídka je časově omezená a vztahuje se na smlouvy, které budou uzavřeny do 15. května 2004. Ostatní banky samozřejmě nemohly zůstat pozadu, a tak v dubnu začaly hypotéky s roční sazbou pod 3 % nabízet také eBanka, HVB a GE Capital Bank. Rozdíly sice nejsou příliš vysoké, ale každá setina procenta může pro potenciální zájemce o nový hypoteční úvěr vypadat zajímavě.

Aktuální ceny bytů a nájemného v České republice vám přináší exkluzivní projekt serveru iDNES a společnosti Institut regionálních informací. Více na CENYBYTU.IDNES.CZ

D alší březnové novinky

Českomoravská hypoteční banka rozšířila svou nabídku fixací úrokových sazeb hypotečních úvěrů na tři, deset a patnáct let. Úroková sazba pro fyzické osoby začíná u tříleté fixace na 4,30 %, u desetileté na 5,55 % a u patnáctileté na 5,70 %. Dosud ČMHB poskytovala roční a pětiletou fixní sazbu a sazbu P plus vázanou na roční sazbu PRIBOR. Jan Sadil, generální ředitel ČMHB, k tomu řekl: "Chceme lidem nabídnout co nejširší výběr. V poslední době cítíme, že by řada zákazníků chtěla mít jistotu pevného úroku na delší dobu, jiní naopak hledají něco mezi současnými pěti lety a jedním rokem. Předpokládáme zájem zejména o tříletou fixaci, která za příznivou úrokovou sazbu nabízí nejlepší poměr flexibility a stability. Desetiletou a patnáctiletou fixaci budou volit především lidé, kteří chtějí využít současných nízkých úrokových sazeb, a výhodné podmínky si tak zajistit na delší dobu."

Poplatky u hypoték jsou zbytečně vysoké. Více ZDE . Wüstenrot hypoteční banka snížila od 1. března v rámci své jarní nabídky úrokovou sazbu u Hypotéky Variant na 3,85%. Úroková sazba této hypotéky je jednotná pro všechny klienty a je vázána na roční úrokovou sazbu na mezibankovním peněžním trhu PRIBOR. Což znamená, že tato sazba se může po uplynutí jednoho roku změnit nahoru nebo dolů, a to podle vývoje PRIBORu.

Česká spořitelna provedla v březnu hned několik změn. Od 1. března nabízí již zmíněný hypoteční úvěr HYPOHIT s garantovanou roční úrokovou sazbou ve výši 2,99 %. Mezi další přednosti tohoto úvěru patří možnost zahrnutí nákladů souvisejících s poskytnutím hypotéčního úvěru do samotné výše hypotéky.

Koncem března Česká spořitelna ukončila svůj oblíbený zvýhodněný hypoteční program TOP Bydlení, který od dubna nahradila hypotékou, kterou nazvala Nové TOP Bydlení. 31. března také otevřela v Praze a v Kolíně svá první dvě Hypoteční centra, kterých má v letošním roce vzniknout ještě několik. Jsou to specializovaná pracoviště, která poskytují komplexní nabídku služeb souvisejících s pořízením bydlení a investicemi do nemovitostí, a to jak privátním klientům, tak developerům a stavebním firmám. Klienti tu mají možnost vybrat si na jednom místě nemovitost i nejvhodnější hypotéku na její financování.

Souhrn za březen 2004 (údaje platí pro fyzické osoby): FINCENTRUM HYPOINDEX 4,74% Změna oproti minulému měsíci ò 22 b.p. Průměrná výše hypotéky 1 178 222 Kč Měsíční splátka 1 mil. hypotéky na 20 let 6 455 Kč Měsíční splátka 1 mil. hypotéky na 15 let 7 772Kč Účelovost úvěrů Podíl úvěrů na koupi na počtu celkových úvěrů 58% Podíl úvěrů na výstavbu na počtu celkových úvěrů 30 % Podíl ostatních úvěrů na počtu celkových úvěrů 12 %

Zdroj: Fincentrum

M etodika FINCENTRUM HYPOINDEXu

FINCENTRUM HYPOINDEX hodnotí vývoj cen hypoték v čase. Je to vážená průměrná úroková sazba, za kterou jsou poskytovány v daném kalendářním měsíci nové hypotéční úvěry pro fyzické osoby. Vahami jsou objemy poskytnutých úvěrů. Vstupní data pro výpočty poskytují tyto banky: Česká spořitelna, Českomoravská hypoteční banka, eBanka, GE Capital Bank, HVB Bank, Raiffeisenbank, Wüstenrot hypoteční banka a Živnostenská banka.