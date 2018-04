Úrokové sazby hypoték po třech letech klesly pod 5 procent

Úrokové sazby hypoték v letošním horkém létě doslova tají před očima. V červnu klesla průměrná úroková sazba všech poskytnutých hypoték o další 2 desetiny procentního bodu na 4,92 procenta, čímž se Fincentrum Hypoindex téměř po třech letech opět "podíval" pod pětiprocentní hladinu.

V meziměsíčním srovnání nejvíce zlevnily hypotéky s fixací úrokové sazby na 5 let, jejichž průměrná úroková sazba poklesla o 13 bazických bodů na 4,95 procent, ovšem klesající trend vykazují všechny fixační varianty včetně hypoték s plovoucí úrokovou sazbou.

Hypotéky s variabilní úrokovou sazbou

Zajímavým fenoménem jsou hypotéky s variabilní úrokovou sazbou, které si během pár měsíců vydobyly bezmála 7% tržní podíl.

Průměrná výše úrokové sazby hypoték bez fixace v červnu odstartovala na úrovni 3,78 procenta, přičemž průměrná částka úvěru činila 2 033 106 korun.

Květen a červen: spása pololetních výsledků



Poklesem úrokových sazeb hypoteční banky u klientů zabodovaly. Na jejich pobočky v červnu přišlo 4 830 klientů, kteří si sjednali hypotéky v celkové hodnotě 8,219 miliard korun.

Meziměsíčně tak vzrostla produkce bank o 13,6 procenta v počtu nově uzavřených úvěrů a o 15,4 procenta v jejich objemu. V porovnání se stejným obdobím loňského roku si banky podruhé za sebou polepšily, i když to bylo o pouhých 1,4 procenta. Průměrná částka v květnu poskytnutých hypoték činila 1 701 661 korun.

Tří a pětileté fixace dominují

Těsné prvenství v oblíbenosti si i v červnu podržely hypotéky s fixovanou úrokovou sazbou na pět let, jejichž podíl na produkci nově uzavřených hypoték činil ve sledovaném období 42 procent. Pouze o dvě procenta méně si připsaly hypotéky s tříletou fixací.

Kde lze ušetřit?

Od zveřejnění posledních výsledků se rozhodla pro snížení úrokových sazeb Volksbank, která nyní nabízí hypotéky s tříletou fixací a splatností do 10 let od 3,99 procent a bez ohledu na dobu splatnosti od 4,49 procent. Klienti, kteří se rozhodnou pro Volksbank, mají navíc do konce července šanci využít 50procentní slevy na poplatku za vyřízení úvěru.

Hypotéky bez poplatku za vyřízení nabízí v průběhu léta (červenec, srpen) také Hypoteční banka. Navíc klienti ČSOB a Hypoteční banky, kteří si zažádají o úvěr nad dva miliony korun s maximální délkou fixace pět let, mohou získat 0,2procentní slevu ze standardní úrokové sazby.

Snížení úrokové sazby o 0,25 procent na základě sjednání pojištění majetku a pojištění proti schopnosti splácet nabízí do konce srpna Poštovní spořitelna. K tomu každý, kdo si v období od 1. července do 31. srpna podá u Poštovní spořitelny žádost o hypotéku na bydlení do 85 procent zástavní hodnoty s fixací úrokové sazby na 3 nebo 5 let, nebude muset platit poplatek za zpracování.

Souhrn za červen 2010 Doba fixace úrokové sazby všechny fixace 1 rok 5 let Hypoindex 4,92 % 5,28 % 4,95 % Změna oproti minulému měsíci (b. p.) -20 -4 -13 Průměrná výše hypotéky (tis. Kč) 1 702 1 931 1 552 Měsíční splátka 1mil. hypotéky na 20 let (Kč) 6 554 6 753 6 573 Měsíční splátka 1mil. hypotéky na 15 let (Kč) 7 865 8 052 7 883 Účelovost úvěrů: Podíl úvěrů na koupi na celkovém počtu úvěrů 60 % 74 % 54% Podíl úvěrů na výstavbu na celkovém počtu úvěrů 24 % 17 % 22 % Podíl ostatních úvěrů na celkovém počtu úvěrů 16 % 9 % 21 %

Fincentrum Hypoindex hodnotí vývoj cen hypoték v čase. Je to vážená průměrná úroková sazba, za kterou jsou poskytovány v daném kalendářním měsíci nové hypoteční úvěry pro fyzické osoby. Vahami jsou objemy poskytnutých úvěrů. Vstupní data pro výpočty poskytují tyto banky: Česká spořitelna, ČSOB, GE Money Bank, Hypoteční banka, Komerční banka, Raiffeisenbank, UniCredit Bank, Volksbank CZ a Wüstenrot hypoteční banka.

Více se přečtěte na Hypoindex.cz.