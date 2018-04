Úrokové sazby hypoték rychle rostou

Během srpna banky pokračovaly v rychlém zvyšování úrokových sazeb, za které poskytují klientům hypoteční úvěry. Hodnota FINCENTRUM HYPOINDEXu dosáhla 4,95 % a oproti červenci vzrostla o 0,18 procentního bodu. Průměrné úrokové sazby nových hypoték se tak vrátily přibližně na úroveň z letošního února.

Šest z devíti bank, které nám poskytují údaje o svých hypotečních úvěrech, v průběhu srpna úrokové sazby zvýšilo. Polovina z nich dokonce o přibližně 0,50 procentního bodu. U zbývajících sazby stagnovaly. K žádnému snižování sazeb, na které jsme byli zvyklí v první polovině letošního roku, tedy již nedošlo. A v příštích měsících tomu zřejmě nebude jinak.

Chcete si pořídit DŮM V ZAHRANIČÍ? Žádný problém!

Více v

TOMTO ćlánku

Úrokové sazby na trhu rostou a nepředpokládá se, že by se tento trend měl změnit. S rychlým ekonomickým růstem souvisí riziko zvyšování. Například ceny v průmyslu během srpna vzrostly meziročně o rekordních 8,1 %. Proto je velmi pravděpodobné, že centrální banka bude reagovat dalším zvyšováním úrokových sazeb. ČNB to letos provedla již dvakrát. Nejprve koncem června o 0,25 procentního bodu a znovu pak koncem srpna, opět o 0,25 procentního bodu. Očekává se, že do konce roku by mohlo dojít ještě k alespoň jednomu takovému zvýšení. Dvoutýdenní repo sazba , klíčová úroková sazba centrální banky , by tak dosáhla výše 2,75 % p.a. Takže komerční banky se tomu již musely přizpůsobit a úrokové sazby zvyšují. To se samozřejmě dotklo i, jak je velmi názorně vidět z grafu.

S tím, jak rostou úrokové sazby, zároveň pokračuje pokles počtu sjednávaných hypoték a snižuje se i jejich celkový objem. Devět sledovaných bank poskytlo v srpnu o 264 úvěry méně než v červenci. Snížila se i jejich průměrná výše, a to o 50 tisíc korun. Největší hypoteční boom tedy již máme zřejmě za sebou.

To však vůbec neznamená, že by nyní měly být hypotéky nevýhodné. Zvýšení sazeb je velmi zřetelné, ale v průměru se drží stále pod pěti procenty. Minimální úrokové sazby hypoték s roční fixací se na začátku září pohybovaly nejčastěji pod 4 %. Ovšem právě v období, kdy ještě stále výhodné úrokové sazby začínají růst, je vhodné zafixovat si je na několik let dopředu. Tedy optimálně na pět, případně až deset let. Příliš dlouhá doba fixace s sebou totiž přináší problémy s předčasným splacením úvěru a také je tu riziko budoucího snížení úrokových sazeb v dlouhodobém horizontu.



Zdroj: Fincentrum

Zdroj: Fincentrum

V uvedených dvou grafech je názorně vidět, jak se v závislosti na pohybu úrokové sazby mění výše měsíční splátky, ale také jak se v souladu s tím měnil i počet nově sjednaných hypoték.

Souhrn za srpen 2004 (údaje platí pro fyzické osoby): FINCENTRUM HYPOINDEX 4,95% Změna oproti minulému měsíci Ý 18 b.p.* Průměrná výše hypotéky 1 271 285 Kč Měsíční splátka 1 mil. hypotéky na 20 let 6 572 Kč Měsíční splátka 1 mil. hypotéky na 15 let 7 882 Kč Účelovost úvěrů Podíl úvěrů na koupi na počtu celkových úvěrů 58% Podíl úvěrů na výstavbu na počtu celkových úvěrů 30 % Podíl ostatních úvěrů na počtu celkových úvěrů 12 %

Zdroj: Fincentrum

*18 bazických bodů = 0,18 procentního bodu



M etodika FINCENTRUM HYPOINDEXu

FINCENTRUM HYPOINDEX hodnotí vývoj cen hypoték v čase. Je to vážená průměrná úroková sazba, za kterou jsou poskytovány v daném kalendářním měsíci nové hypotéční úvěry pro fyzické osoby. Vahami jsou objemy poskytnutých úvěrů. Vstupní data pro výpočty poskytují tyto banky: Česká spořitelna, Českomoravská hypoteční banka, ČSOB, eBanka, GE Capital Bank, HVB Bank, Raiffeisenbank, Wüstenrot hypoteční banka a Živnostenská banka.