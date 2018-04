Úrokové sazby hypoték: rychlý růst se zastavil

Hodnota FINCENTRUM HYPOINDEXU se během února změnila o pouhý jeden bazický bod, když z 4,13 % klesla na 4,12 %. Průměrná výše poskytnutých hypoték se změnila přibližně o symbolickou tisícikorunu a objem i počet nových hypoték se snížil shodně o necelá dvě procenta. Ve srovnání s tím, jak výrazné meziměsíční změny jsme zaznamenávali v některých obdobích minulých let, lze konstatovat, že únorové výsledky jsou v průměrných číslech téměř totožné s lednovými.

To alespoň vyplývá z údajů jedenácti bank, které nám poskytují svá data a které svými hypotékami pokrývají naprostou většinu českého hypotečního trhu.

Z grafu je dobře vidět, jak se po třech měsících výrazného růstu úrokové sazby nově poskytnutých hypotečních úvěrů v únoru konečně zastavily. Banky vyčkávaly dalšího postupu ČNB a některé z nich již přistoupily k snižování svých úrokových sazeb. Ekonomové do dalšího období předpokládají spíše stabilitu úrokových sazeb a doporučují sjednávat si u hypoték spíše kratší fixace. Úrokové sazby zafixované na delší období jsou vyšší a hypoteční úvěr zbytečně prodraží. Z údajů bank ale vyplývá, že hypotéky s fixací na deset a více let si sjednává ani ne jedno procento všech klientů.

Hypoteční trh dále poroste

Pro zájemce o pořízení bydlení je současný pohled na předpokládaný vývoj úrokových sazeb jistě pozitivní. Zůstanou –li hypotéky dostupné alespoň tak jako dosud, zájem o ně bude pokračovat. Hypoteční trh ještě není nasycen a předpokládá se, že letos opět významně poroste. Potenciálních zájemců o pořízení bydlení a tedy také o hypoteční úvěr je totiž dostatečně velké množství, a to z několika důvodů.

V současnosti je to například nedávno diskutovaná obava ze zvýšení sazby DPH na stavební práce související s bydlením. Toto změna by cenu nových nemovitostí značně zvýšila. Vláda sice schválila určitá kompromisní řešení, ale jak tomu od roku 2008 skutečně bude, zatím jisté není. Proto ti, kdo chtějí stavět, začnou raději dříve.

Velkou roli hraje nefungující trh z byty. Vzhledem k vysokým tržním nájmům dají mnozí přednost vlastnickému bydlení i za cenu dlouhodobého zadlužení. Pokud je za nezařízený byt 3+1 ve starším panelovém domě v širším centru Prahy vyžadováno měsíční nájemné 12 000 až 15 000 korun, mnozí si raději pořídí byt vlastní. Celkové měsíční náklady na hypotéku a provoz bytu budou často nižší. Při současných úrokových sazbách – například konkrétně pro aktuální hodnotu FINCENTRUM HYPOINDEXU 4,12 % - činí měsíční splátka milionové hypotéky se splatností dvacet let něco přes šest tisíc korun. Při kratší splatnosti patnáct let je to sedm a půl tisíce. Vezmeme-li jako příklad hypotéku ve výši dvou milionů korun, při stejné sazbě a dvacetileté splatnosti splátka činí 12 250 korun. Měsíční náklady tak vycházejí podobně jako tržní nájem, jen s tím rozdílem, že dlužník je na rozdíl od nájemníka alespoň majitelem nemovitosti, za kterou platí.

Jedním z dalších důvodů zvýšené poptávky po bydlení a tedy i po hypotékách je fakt, že si jej nyní pořizují lidé narození v populačně silných sedmdesátých letech.

Shrnutí

Nízké úrokové sazby, konkurenční boj bank a větší dostupnost úvěrů, vysoké tržní nájmy a zvýšení poptávky po vlastnickém bydlení, nejistá budoucnost výše DPH a cen stavebních prací, snahy státu poskytovat mladým rodinám alespoň nějakou finanční podporu, nabídka stavební firem a velký počet nově rozestavěných i dokončených bytů, úspěšný růst ekonomiky a s tím spojená rostoucí životní úroveň a v neposlední řadě i demografický vývoj – to vše ovlivňuje nejen poptávku po nemovitostech sloužících k bydlení, ale i vývoj hypotečního trhu.

Vybrané únorové výsledky shrnuje následující tabulka:

Souhrn za únor 2005 (údaje platí pro fyzické osoby): Doba fixace úrokové sazby všechny fixace 1 rok 5 let FINCENTRUM HYPOINDEX 4,12 % 3,63 % 4,50 % Změna oproti minulému měsíci ò1 b.p. ò 4 b.p. Ý 7 b.p. Průměrná výše hypotéky (tis. Kč) 1 445 1 725 1 243 Měsíční splátka 1 mil. hypotéky na 20 let (Kč) 6 125 5 864 6 329 Měsíční splátka 1 mil. hypotéky na 15 let (Kč) 7 459 7 210 7 649 Účelovost úvěrů Podíl úvěrů na koupi na počtu celkových úvěrů 71 % 74 % 68 % Podíl úvěrů na výstavbu na počtu celkových úvěrů 21 % 20 % 22 % Podíl ostatních úvěrů na počtu celkových úvěrů 8 % 6 % 10 %

*1 bazický bod = 0,01 procentního bodu

M etodika FINCENTRUM HYPOINDEXu

FINCENTRUM HYPOINDEX hodnotí vývoj cen hypoték v čase. Je to vážená průměrná úroková sazba, za kterou jsou poskytovány v daném kalendářním měsíci nové hypotéční úvěry pro fyzické osoby. Vahami jsou objemy poskytnutých úvěrů. Vstupní data pro výpočty poskytují tyto banky: Česká spořitelna, ČSOB, eBanka, GE Money Bank, HVB Bank, Hypoteční banka, Komerční banka, Raiffeisenbank, Volksbank CZ, Wüstenrot hypoteční banka a Živnostenská banka.

