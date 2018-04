Úrokové sazby hypoték se nadechují k dalšímu růstu

Stejně jako říjen, i listopad se nesl v nejednoznačném postoji bank k dalšímu vývoji úrokových sazeb. Přestože převažovala neměnnost sazeb, našly se banky, které své průměrné sazby snížily v porovnání s minulým měsícem o devět setin procentního bodu, ale zaznamenali jsme i opačný pohyb, a to až o 32 bazických bodů směrem vzhůru.

Na rekordní úroveň se dostal celkový počet poskytnutých úvěrů. Osm sledovaných bank (Komerční banka data odmítá poskytovat) podepsalo v listopadu celkem téměř 2 500 nových úvěrových smluv, což je o 19 procent více než v říjnu. Průměrná výše hypotéky pak dosáhla 1,134 mil., což ve střednědobém horizontu znamená spíše stagnaci.

Co nás čeká v příštím roce?

Je zcela nabíledni, že se hypotéky stanou v dalším období ještě populárnější než je tomu v současnosti, a to i přes nevyhnutelný růst úrokových sazeb. Spolu s rostoucí tolerancí obyvatelstva k zadlužování lze očekávat, že adekvátně poroste i trh hypotečních úvěrů. Zatímco v tomto roce celkový počet nově poskytnutých hypotečních úvěrů fyzickým osobám překročí hranici 30 tisíc, v příštím roce očekáváme atakování hranice 50 tisíc úvěrů. V delším období se oblíbenost hypoték bude přibližovat zemím západní Evropy, kde své bydlení touto formou financuje mnohdy i nadpoloviční většina obyvatelstva (u nás je to kolem 3 procent).

Jak jsme již uvedli v předešlém odstavci, s největší pravděpodobností se v příštím roce nevyhneme růstu úrokových sazeb. Analytici vesměs očekávají zvýšení klíčových sazeb České národní banky, které budou hypoteční banky (a nejen ony) nuceny promítnout do poskytovaných úvěrů. Pokud se v současnosti průměrná výše úrokové sazby pohybuje na hranici 4,9 %, lze v příštím roce očekávat její nárůst až k 5,5 až 6 procentům. Znamenalo by to, že průměrná splátka dvacetileté hypotéky ve výši 1 milionu korun měla vzrůst přibližně o 500 Kč. K vyššímu růstu by i vzhledem ke konkurenčnímu tlaku nemělo dojít.

Další rozvoj lze čekat v poskytování tzv. amerických hypoték, jejichž princip spočívá v tom, že si od banky půjčíte na cokoliv a úvěr jistíte zástavním právem k nemovitosti ve prospěch banky. Několik bank již avizovalo vstup do této oblasti a vy si tak budete moci americkou hypotékou financovat například koupi automobilu. Výhodou pro vás budou i nižší úroky ve srovnání s klasickými spotřebitelskými úvěry.

Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje pro příští rok úpravu pravidel pro získání státní podpory k hypotékám na pořízení staršího bydlení. Chce tak ukončit dosavadní, poněkud diskriminující stav, kdy o státní podporu mohou žádat pouze lidé do 36 let. Otázkou však je, zdali tento návrh bude vnímán politickou reprezentací země jako aktuální. Nedávné snahy ministerstva o změny v této oblasti totiž skončily fiaskem.

V oblasti poskytovatelů hypoték se zdá být trh poměrně saturován. I přesto do něj budou chtít v příštím roce proniknout minimálně dva noví hráči – a to Citibank a Volksbank. Nebudou to však mít nikterak snadné a bude tak zajímavé sledovat, s jakými konkurenčními výhodami tyto banky přijdou. Ze zahraničí pak další zájemce o poskytování hypotečních úvěrů čekat zřejmě nemůžeme.

Souhrn za listopad 2003 (údaje platí pro fyzické osoby): FINCENTRUM HYPOINDEX 4,92% Změna oproti minulému měsíci ò 1 b.p.* Průměrná výše hypotéky 1 134 057 Kč Měsíční splátka 1 mil. hypotéky na 20 let 6 555 Kč Měsíční splátka 1 mil. hypotéky na 15 let 7 866Kč Účelovost úvěrů Podíl úvěrů na koupi na počtu celkových úvěrů 60% Podíl úvěrů na výstavbu na počtu celkových úvěrů 28% Podíl ostatních úvěrů na počtu celkových úvěrů 12%

*1 bazický bod = 0,01 procentního bodu

M etodika FINCENTRUM HYPOINDEXu

FINCENTRUM HYPOINDEX hodnotí vývoj cen hypoték v čase. Je to vážená průměrná úroková sazba, za kterou jsou poskytovány v daném kalendářním měsíci nové hypotéční úvěry pro fyzické osoby. Vahami jsou objemy poskytnutých úvěrů. Vstupní data pro výpočty poskytují tyto banky: Česká spořitelna, Českomoravská hypoteční banka, eBanka, GE Capital Bank, HVB Bank, Raiffeisenbank, Wüstenrot hypoteční banka a Živnostenská banka.

