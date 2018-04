Úrokové sazby hypoték stále ještě klesají

U většiny z devíti sledovaných bank došlo v květnu k dalšímu snížení průměrné úrokové sazby, za kterou poskytují nové hypoteční úvěry. Ve srovnání s minulým měsícem hodnota FINCENTRUM HYPOINDEXU poklesla o 0,07 procentního bodu a skončila na úrovni 4,48%. To představuje další nové historické minimum, pokles úrokových sazeb se od začátku roku stále ještě nezastavil.

V hodnotě 4,48% se odráží skutečnost, že jsou do této průměrné sazby zahrnuty úvěry s různou délkou fixační doby. Jestliže úrokové sazby fixované na jeden rok v současnosti poklesly až pod 3% p.a., sazby s fixací deset či patnáct let mohou být vyšší než 7% p.a. Klienti však preferují spíše hypotéky s kratší dobou fixace do pěti let, což se projevuje i ve výsledné hodnotě HYPOINDEXU.

Průměrná výše hypoték, které jsou poskytovány fyzickým osobám, se od začátku letošního roku drží blízko hodnoty 1 200 000 korun. Což je například v porovnání s prvním pololetím roku 2003 o 100 000 korun více. Díky víceméně nepřetržitému poklesu úrokových sazeb si lidé prostě mohou dovolit vyšší úvěr.

Je to vidět i z následujícího srovnání. Výpočet vychází z hodnot HYPOINDEXU, ta v lednu 2003 činila 5,73%. Pokud si například někdo nyní v květnu sjednal úvěr ve výši 1 200 tis. korun s dobou splatnosti dvacet let, měsíční anuitní splátka činí 7 579 korun. Kdo si v lednu loňského roku půjčil o 100 000 korun méně, tedy 1 100 tis. korun, splácí bance (při stejné době splatnosti) měsíčně 7 710 korun. Za nižší úvěr platí více.

Pozitivně se vyvíjel také počet nově sjednaných hypoték. Devět z deseti bank, které nám poskytují data, podepsalo v květnu jen s fyzickými osobami celkově přes tři tisíce nových smluv. To je opět rekordní výsledek a v porovnání s dubnem je to o téměř 150 úvěrů více.

T éma: Zajištění hypotečních úvěrů

Hypoteční úvěr musí být vždy zajištěn zástavním právem k nemovitosti. To stanoví zákon o dluhopisech a platí to jak pro klasické hypotéky využívané k pořízení nemovitostí, tak pro tzv. americké hypotéky, u kterých může být předmětem úvěru víceméně cokoli. Banky dále vždy vyžadují také pojištění nemovitosti, která slouží jako zástava. Pro snížení rizika nesplacení úvěru však mohou vyžadovat i další formy zajištění. Může to být například životní pojištění dlužníka, ručitelské závazky, zástava pohledávky (například termínovaného vkladu) či směnka. Rozsah zajištění stanovuje banka vždy individuálně na základě posouzení celého úvěrového případu.

P ojištění

Zde musíme rozlišovat majetkové pojištění nemovitosti a životní pojištění dlužníka, případně spoludlužníků a ručitelů. Jak již bylo řečeno, je nutné pojistit nemovitost, která slouží jako zástava. Jelikož ta však nemusí být shodná s nemovitostí, která je úvěrem financována, může banka vyžadovat pojištění obou těchto nemovitostí. Pojištění musí krýt minimálně riziko jejich poškození či zničení živelnou událostí. Pojistka musí být sjednána na takovou pojistnou částku , aby v případě zničení nemovitosti bylo možné z pojistného plnění splatit celou zbývající část úvěru. Pojistné plnění musí být vinkulováno ve prospěch banky.

Životní pojištění dlužníka většinou není vyžadováno plošně. Využívá se v případech, které by pro banku mohly znamenat zvýšené riziko. Může jít například o úvěr, kde je jediný žadatel, nebo žadatel, který vykonává rizikové povolání. Dalším hlediskem může být také věk klienta či kvalita zajištění úvěru. Opět by měla být provedena vinkulace ve prospěch banky. Banka může pojištěné klienty zvýhodnit například nižší úrokovou sazbou. Pojišťuje se riziko smrti, k čemuž je vhodné tzv. rizikové životní pojištění. Jeho výhodou je především mnohem nižší cena ve srovnání například s kapitálovým životním pojištěním, které v sobě zahrnuje navíc také spořicí složku. Nejméně nákladné je úvěrové pojištění, což je rizikové životní pojištění s klesající pojistnou částkou. V tomto případě se pojistná částka spolu s umořováním úvěru v průběhu času snižuje, takže pojišťovna kryje celkově méně. Díky tomu může být pojistné nižší.

Souhrn za květen 2004 (údaje platí pro fyzické osoby): FINCENTRUM HYPOINDEX 4,48% Změna oproti minulému měsíci ò 7 b.p.* Průměrná výše hypotéky 1 227 398 Kč Měsíční splátka 1 mil. hypotéky na 20 let 6 318 Kč Měsíční splátka 1 mil. hypotéky na 15 let 7 642 Kč Účelovost úvěrů Podíl úvěrů na koupi na počtu celkových úvěrů 59% Podíl úvěrů na výstavbu na počtu celkových úvěrů 28 % Podíl ostatních úvěrů na počtu celkových úvěrů 13%

Zdroj: Fincentrum

*7 bazických bodů = 0,07 procentního bodu

M etodika FINCENTRUM HYPOINDEXu

FINCENTRUM HYPOINDEX hodnotí vývoj cen hypoték v čase. Je to vážená průměrná úroková sazba, za kterou jsou poskytovány v daném kalendářním měsíci nové hypotéční úvěry pro fyzické osoby. Vahami jsou objemy poskytnutých úvěrů. Vstupní data pro výpočty poskytují tyto banky:

