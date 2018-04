Úrokové sazby hypoték v červenci vylétly nahoru

I přesto, že červenec již tradičně nepatří co do objemu nově sjednaných hypoték mezi nejsilnější měsíce, letošní sedmý měsíc lze jednoznačně označit za zklamání. Počty i objemy poskytnutých úvěrů jak v meziročním, tak meziměsíčním srovnání zaznamenaly další nekontrolovaný pád.

Jestliže v loňském roce bylo v červenci poskytnuto 6 725 úvěrů v celkovém objemu 12,2 miliardy korun, pak v letošním sedmém měsíci to bylo jen 3 639 úvěrů v hodnotě 6,02 miliardy korun. Z pohledu celkového objemu sjednaných hypotečních úvěrů to znamená meziroční propad o více než 50 %. Ač se to vzhledem k venkovním teplotám zdá nemožné, na hypotečním trhu mrzne.



Na obchodních výsledcích hypotečních bank se podepisuje jednak nezájem klientů o hypoteční financování, ale také výrazný pokles průměrné částky poskytnutého úvěru.

Pětileté fixace jsou stále nejoblíbenější

V červenci loňského roku dosáhla průměrná částka hypotéky druhé nejvyšší hodnoty v celé historii sledování FINCENTRUM HYPOINDEX. Banky tehdy poskytly klientům úvěry v průměrné hodnotě 1,813 milionů korun. V letošním červenci však průměrná částka úvěru činila "pouze" 1 654 062 korun. Ke korekcím došlo jak u krátkých, tak dlouhých fixací. Průměrná výše úvěru u jednoletých fixací se vrátila pod hranici 2 milionů korun a u pětiletých fixací klesla na 1 535 865 korun.

Z pohledu volby doby fixace mezi klienty již tradičně zvítězily hypotéky s pětiletým fixačním obdobím a hypotéky na tři roky.

Úrokové sazby opět na vzestupu

I přes klesající zájem klientů o hypoteční úvěry průměrné úrokové sazby rostou. Úrokové sazby podle souhrnného ukazatele FINCENTRUM HYPOINDEX v červenci vzrostly oproti předchozímu měsíci v průměru o 11 bazických bodů na 5,66 %. Největší podíl na posunu směrem vzhůru má změna preferencí klientů při volbě doby fixace a nárůst úrokových sazeb úvěrů s pětiletou dobou fixace. Tato kategorie úvěrů meziměsíčně podražila o 0,16 procentního bodu (na 5,56 %).

Zatímco v meziměsíčním srovnání došlo k nárůstu průměrných úrokových sazeb o více než desetinu procentního bodu, z meziročního porovnání vyplývá zajímavá skutečnost. A sice, současné nastavení průměrných úrokových sazeb téměř do puntíku odpovídá úrovni úrokových sazeb z července 2008. Tehdy činila průměrná úroková sazba bez ohledu na dobu fixace 5,63 % a hypotéky s pětiletou fixací byly poskytovány v průměru shodně za 5,55 %.



Jediným, kdo bude muset letos pravděpodobně sáhnout hlouběji do peněženky, budou klienti, kteří před rokem dali přednost roční fixaci. U těchto fixací se úroveň úrokových sazeb v průměru meziročně zvedla z 5,83 % na 6,01 %.

Novinky na hypotečním trhu

Zásadní novinkou v kauze daňové uznatelnosti zaplacených úroků z hypotéky je pokyn ministerstva financí, které tímto krokem odsouhlasilo daňové odpočty úroků i při vícenásobném refinancování hypotéky. Podle dosud platného výkladu zákona o dani z příjmů si klienti, kteří převedli svou půjčku do jiné banky nebo na jiný typ hypotéky více než jednou, nemohli odečíst zaplacené úroky od základu daně z příjmu.

Na začátku srpna oznámilo ministerstvo životního prostředí, resp. zástupci Státního fondu životního prostředí (SFŽP) zjednodušení podmínek pro žadatele o dotace z ekologického programu Zelená úsporám. Podle zpráv SFŽP se tento krok pozitivně projevil v rostoucím počtu zájemců o dotace. Vedle poboček SFŽP jsou příjmem žádostí pověřeny také partnerské banky. Jako poslední, s platností od 12. srpna, se v tomto týdnu do programu aktivně zapojila také LBBW Bank, která v souvislosti s programem klientům začne nabízet zvýhodněné IQ hypotéky Energie.





Souhrn za červenec 2009 Doba fixace úrokové sazby všechny fixace 1 rok 5 let Hypoindex 5,66 % 6,01 % 5,56 % Změna oproti minulému měsíci (b. p.) 11 0 16 Průměrná výše hypotéky (tis. Kč) 1 654 1 911 1 536 Měsíční splátka 1mil. hypotéky na 20 let (Kč) 6 971 7 170 6 910 Měsíční splátka 1mil. hypotéky na 15 let (Kč) 8 257 8 444 8 200 Účelovost úvěrů: Podíl úvěrů na koupi na celkovém počtu úvěrů 62 % 63 % 58 % Podíl úvěrů na výstavbu na celkovém počtu úvěrů 22 % 26 % 2 % Podíl ostatních úvěrů na celkovém počtu úvěrů 16 % 11 % 22 %

Metodika FINCENTRUM HYPOINDEX: FINCENTRUM HYPOINDEX hodnotí vývoj cen hypoték v čase. Je to vážená průměrná úroková sazba, za kterou jsou poskytovány v daném kalendářním měsíci nové hypoteční úvěry pro fyzické osoby. Vahami jsou objemy poskytnutých úvěrů. Vstupní data pro výpočty poskytují tyto banky: Česká spořitelna, ČSOB, GE Money Bank, Hypoteční banka, Komerční banka, Raiffeisenbank, UniCredit Bank, Volksbank CZ a Wüstenrot hypoteční banka.

Podmínky užívání FINCENTRUM HYPOINDEX: FINCENTRUM HYPOINDEX je možné volně šířit pouze s označením "FINCENTRUM HYPOINDEX" a uvedením zdroje "Hypoindex.cz" (v případě internetových médií s aktivním proklikem na http://www.hypoindex.cz/ ).

