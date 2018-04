Úrokové sazby hypoték vyskočily strmě vzhůru

Tak jako letos v březnu došlo k strmému pádu průměrných úrokových sazeb a hodnota FINCENTRUM HYPOINDEXU se snížila oproti únoru o 0,22 procentního bodu, nyní v červenci došlo k téměř stejně rychlému pohybu opačným směrem. Výsledná hodnota 4,77% pak ještě nepatrně převýšila březnovou hodnotu 4,74%.

Vzhledem k tomu, jak se budou tržní úrokové sazby (nejen hypoték) vyvíjet do budoucna, je možné hodnotu 4,48% z letošního května považovat za opravdové historické minimum, ke kterému se již úrokové sazby nově poskytovaných hypoték v blízké době nevrátí. V červnu výsledná hodnota 4,56% znamenala první letošní nárůst a již v průběhu května byl pokles sazeb mnohem mírnější než v dubnu a březnu. Trh se na zvyšování sazeb připravuje již delší dobu. ČNB poprvé od srpna loňského roku zvýšila dvoutýdenní reposazbu nyní koncem června, a to o 0,25 procentního bodu (25 bazických bodů). Nyní se čeká, zda centrální banka znovu zvýší sazby koncem srpna, nebo až v září, kdy budou k dispozici výsledky o vývoji HDP ve druhém čtvrtletí. Při minulém zasedání bankovní rady ČNB 29.7. již bylo zvýšení úrokových sazeb téměř na dosah. Z celkově sedmi byli tři členové bankovní rady pro zvýšení dvoutýdenní reposazby o další 0,25 procentního bodu. Ta prozatím zůstala na úrovni 2,25% a očekává se, že do konce roku se zvýší na 2,5% až 2,75%.

To však neznamená, že by se měli zájemci o hypoteční úvěry obávat, že jejich úrokové sazby narostou rychlým tempem k vysokým hodnotám. Zdaleka ne všechny banky během července své úrokové sazby zvýšily nějakým zásadním způsobem. Dvě z devíti sledovaných je dokonce ještě snižovaly. To, že došlo nyní k vysokému nárůstu, je způsobeno také tím, že na jaře některé banky měly pro klienty časově omezenou nabídku velmi výhodných úrokových sazeb. U hypoték s fixací na jeden rok byla minimální sazba dokonce pod třemi procenty. Banky se tak snažily získat co nejvíce nových klientů v době před očekávaným zvyšováním tržních úrokových sazeb. Díky tomu se také každým měsícem zvyšoval počet nových hypoték. Kdo se ji chystal sjednat, udělal to ještě v době, kdy byly podmínky velmi výhodné a zároveň bylo zřejmé, že extrémně nízké sazby se již dlouho neudrží. V červenci bylo devíti sledovanými bankami poskytnuto o téměř 500 úvěrů méně než v červnu.



Vzrůst úrokové sazby z 4,56 % na 4,77 %, ke kterému došlo v červenci, se již celkem výrazně projeví ve výši měsíční splátky. Jestliže při sazbě 4,56% činí měsíční splátka milionové hypotéky se splatností dvacet let 6 360 korun, po vzrůstu sazby o 0,21 procentního bodu na hodnotu 4,77% je splátka stejného úvěru o 116 korun vyšší.

Souhrn za červenec 2004 (údaje platí pro fyzické osoby): FINCENTRUM HYPOINDEX 4,77% Změna oproti minulému měsíci Ý 21 b.p.* Průměrná výše hypotéky 1 324 474 Kč Měsíční splátka 1 mil. hypotéky na 20 let 6 476 Kč Měsíční splátka 1 mil. hypotéky na 15 let 7 791 Kč Účelovost úvěrů Podíl úvěrů na koupi na počtu celkových úvěrů 59% Podíl úvěrů na výstavbu na počtu celkových úvěrů 27 % Podíl ostatních úvěrů na počtu celkových úvěrů 14%

*21 bazických bodů = 0,21 procentního bodu



M etodika FINCENTRUM HYPOINDEXu

FINCENTRUM HYPOINDEX hodnotí vývoj cen hypoték v čase. Je to vážená průměrná úroková sazba, za kterou jsou poskytovány v daném kalendářním měsíci nové hypotéční úvěry pro fyzické osoby. Vahami jsou objemy poskytnutých úvěrů. Vstupní data pro výpočty poskytují tyto banky: Česká spořitelna, Českomoravská hypoteční banka, ČSOB, eBanka, GE Capital Bank, HVB Bank, Raiffeisenbank, Wüstenrot hypoteční banka a Živnostenská banka.