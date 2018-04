Hypotéky jsou pořád levné, je dobrá doba na pořízení vlastního bydlení

Pokles se zastavil, výsledky souhrnného ukazatele Fincentrum Hypoindex se nepohnuly ani nahoru, ani dolů. Úrokové sazby, počty, ale i objemy jsou takřka stejné jako v lednu letošního roku. Počet nově uzavřených úvěrů je o 300 nižší než v únoru loňského roku.

Vedoucí analytik společnosti Fincentrum Josef Rajdl si myslí, že další pokles sazeb už nenastane. Banky se podle něj budou snažit kompenzovat poplatek za vedení úvěrového účtu, který v poslední době musí pod tlakem okolností rušit.

To, že sazby nerostou, je dobrá zpráva nejen pro ty, kteří si chtějí vlastní bydlení pořídit, ale i pro téměř 100 tisíc lidí, které letos čeká konec fixace, a tedy přechod na novou sazbu.

Nepřehlédněte Chcete převést svou hypotéku do jiné banky? Vyzkoušejte refinancování na FINmarket.cz

Podle průzkumu UniCredit Bank 77 procent žadatelů o refinancování hypotéky začne sbírat informace dva až pět měsíců před koncem jejich úrokové fixace a více než polovina z nich se snaží o nové sazbě vyjednávat i s cizími bankami.

"Zájemci o refinancování však nemusí čekat na konec své fixace. Když přijdou do konce května, nabídneme jim současnou výhodnou úrokovou sazbu a garantujeme ji až do konce tohoto roku. Sazbu dostanou hned a čerpat ji začnou třeba až v listopadu," říká Giovanni Guidi, ředitel osobního bankovnictví UniCredit Bank. Banka také na hypotéky uzavřené do konce května ruší poplatky za vedení úvěrového účtu. Poplatek u nových hypoték přestává účtovat i GE Money Bank.