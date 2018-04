Úrokové sazby hypoték začaly růst

Přesto však většina bankéřů v současné situaci doporučuje volit spíše delší fixace než jedno či dvouleté, a to především proto, že jsou dnes hypotéky poskytovány za velmi výhodné nízké úrokové sazby. To platí o to více, že se jejich další pokles neočekává, spíše je třeba do budoucna počítat s jejich nárůstem.