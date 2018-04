Úrokové sazby rostou, hypotéky však zlevňují

Zpomalení zvyšování sazeb je vidět i z grafu. Zajímavé bude sledovat jeho vývoj v příštím měsíci. Je dosti pravděpodobné, že růst bude ještě nižší. Přestože tržní úrokové sazby v posledních měsíci rostou a centrální banka již koncem srpna podruhé v tomto roce zvýšila svou klíčovou úrokovou sazbu, banky se naopak rozhodly poskytovat hypotéky levněji. Vysvětlení je jednoduché. V době, kdy úrokové sazby míří vzhůru, je pro banku samozřejmě výhodné komunikovat potenciálním klientům, že na rozdíl od ostatních bank úrokové sazby prozatím drží v neměnné výši a do určitého termínu je zvyšovat nebude. Je to dobrý marketingový tah. Zájemce o hypotéku to osloví a navíc může uspíšit jejich rozhodování, protože budou chtít výhodnou úrokovou sazbu stihnout.

Ještě výraznějším krokem je pak snížení úrokových sazeb, ve kterém se nyní banky začaly předhánět. Když některá z nich vyhlásí, že i v tomto nepříznivém období začínajícího zdražování úvěrů své sazby naopak snižuje, musí se přidat i ostatní banky, jelikož na hypotečním trhu panuje velká konkurence. A to se právě teď děje.

Je však nutné počítat s tím, že období zvýhodněných sazeb je pouze dočasné. Pokud úrokové sazby na trhu celkově porostou, což je všeobecný předpoklad, musí se nutně postupně zvýšit i úrokové sazby hypoték. Otázkou je pouze, jak dlouho si hypoteční banky budou moci dovolit snížené sazby udržet a také jak rychle se budou zvyšovat tržní úrokové sazby. Tedy kdy centrální banka v závislosti na ekonomickém vývoji přikročí k dalšímu zvýšení sazeb. Proto ti, kdo se chystají vzít si hypotéku, by skutečně neměli příliš váhat.

Zda jsou tato dočasná snížení hypotečních sazeb pouze reklamou, která má bankám přivést další nové klienty, a nebo zda se cena hypoték vyjádřená úrokovou sazbou skutečně reálně sníží, uvidíme z říjnových výsledků. Budou-li úvěry novým klientům sjednávány v praxi s výhodnějšími sazbami, projeví se to i v našem grafu. Zda se bankám podaří uskutečnit záměr získat více nových klientů, to se odrazí v počtu poskytnutých hypoték.

Ještě k zářijovým číslům. Průměrná výše nově poskytnutých hypoték vzrostla přibližně o 18 000 korun a činila 1 290 tis. korun. Devět z deseti hypotečních bank pak společně poskytlo o téměř šedesát úvěrů více než v srpnu.

Které banky budou sazby snižovat?

Koncem září Česká spořitelna vyhlásila, že na celý říjen snižuje úrokové sazby všech svých hypoték v průměru o 20 až 40 bazických bodů. Nabídka je tedy časově omezena. Banka říká, že si od toho slibuje upevnění své pozice na trhu. Na tento krok musely velmi rychle zareagovat i ostatní banky.

Komerční banka prohlásila již 8. září, že i přes nedávné zvýšení sazeb centrální bankou úročení svých hypoték zvyšovat nebude. O měsíc později 7. října pak sazby snížila, u dlouhodobých fixací v průměru o 15 bazických bodů. Petr Slabý z KB k tomu uvedl: „Pohyb sazeb vyhlašovaných ČNB je pouze jedním z faktorů, které ovlivňují výsledné sazby hypoték. KB vyhodnotila vlivy jak předchozích rozhodnutí Centrální banky, tak i další, zejména dlouhodobé faktory, které ovlivňují cenu zdrojů.“

8. října se přidala i ČMHB. Úroková sazba standardní hypotéky pro občany s roční fixací poklesla o 0,25 procentního bodu. Platnost těchto sazeb není časově omezená určitým termínem. „V současné době neuvažujeme o změně našich úrokových sazeb, tzn. ani o jejich snížení“, říká David Sahula.

Od 4.října Raiffeisenbank snížila úrokové sazby své americké (neúčelové) hypotéky Univerzál až o 1,7 procentního bodu.

GE Capital Bank chystá podle slov Evy Chaloupkové další snížení úrokových sazeb hypoték ve velmi krátké době.

Hypotéky budou o něco levnější i v HVB Bank. „Připravujeme mírné snížení úrokových sazeb v horizontu dvou týdnů“, říká Jiří Doubravský.

František Pavelka z Wüstenrot hypoteční banky uvádí: „Naši jednotnou úrokovou sazbu v nejbližší době nehodláme ani snižovat, ani zvyšovat. Změní-li se podstatným způsobem konkurenční podmínky, pak budeme reagovat.“

ČSOB se sazby snižovat nechystá. Pavel Hejzlar vysvětluje: „Spíše se budeme snažit je co nejdéle udržet na současné úrovni. Úrokové sazby jsme zatím nesnižovali vůbec, protože hypotéky nabízíme od letošního února, kdy se pokles úrokových sazeb již pomalu zastavoval a ČSOB se poté neúčastnila "soutěže" o nejnižší možnou sazbu u fixace na jeden rok.“

Ani eBanka se snižovat sazby nechystá. „Naposledy jsme upravovali úrokové sazby u hypoték ke dni 1.8. a další úpravy v této oblasti pro nejbližší období neplánujeme“, tvrdí Pavla Paseková.

Živnobanka nabízí od 6.září do konce listopadu hypotéky s garantovanými sazbami, roční úroková sazba činí 3 %.

Vraťme se zpět na začátek. Jaké další kroky chystá leader trhu Česká spořitelna? Stejně jako ostatní banky pozorně sleduje vývoj na trhu a také kroky konkurence. „O dalším postupu v oblasti úrokových sazeb u hypoték rozhodneme ve druhé polovině naší říjnové hypoteční kampaně“, říká Helena Matuszná z ČS. Že bychom se snad dočkali dalšího kola závodů o nejnižší úrokovou sazbu?



Souhrn za září 2004 (údaje platí pro fyzické osoby): FINCENTRUM HYPOINDEX 5,05% Změna oproti minulému měsíci Ý 10 b.p.* Průměrná výše hypotéky 1 289 677 Kč Měsíční splátka 1 mil. hypotéky na 20 let 6 629 Kč Měsíční splátka 1 mil. hypotéky na 15 let 7 936 Kč Účelovost úvěrů Podíl úvěrů na koupi na počtu celkových úvěrů 57% Podíl úvěrů na výstavbu na počtu celkových úvěrů 31 % Podíl ostatních úvěrů na počtu celkových úvěrů 12%

Zdroj: Fincentrum

*10 bazických bodů = 0,10 procentního bodu



M etodika FINCENTRUM HYPOINDEXu

FINCENTRUM HYPOINDEX hodnotí vývoj cen hypoték v čase. Je to vážená průměrná úroková sazba, za kterou jsou poskytovány v daném kalendářním měsíci nové hypotéční úvěry pro fyzické osoby. Vahami jsou objemy poskytnutých úvěrů. Vstupní data pro výpočty poskytují tyto banky: Česká spořitelna, Českomoravská hypoteční banka, ČSOB, eBanka, GE Capital Bank, HVB Bank, Raiffeisenbank, Wüstenrot hypoteční banka a Živnostenská banka.