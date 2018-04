Úrokové zvýhodnění opět klesne

Specialista šetří: od září bude zrušena zvýhodněná úroková sazba

Změna ve výši úrokových sazeb z vkladů se chystá ve stavební spořitelně Raiffeisen. Nebude už totiž zvýhodňovat klienty, kteří si nebudou chtít brát úvěr.

Raiffeisen spořitelna rozlišuje celkem čtyři tarify. Podívejme se na ně podrobněji. Jde o dva úvěrové, které jsou rychlejší, to znamená, že hodnotící číslo u nich roste rychleji, tak aby byla dříve přidělena cílová částka a klienti získali dříve nárok na čerpání úvěru. Tyto tarify jsou označeny symboly R-01 a S-01. Pokud si je při uzavření smlouvy zvolíte, předem se tak zříkáte možnosti získat vyšší úrokovou sazbu a to i v případě, kdy nebudete čerpat úvěr. Další dva tarify jsou spořicí, pomalé, dlouhodobé a jsou určeny po klienty, kteří úvěr chtít nebudou. Jejich výhodou je právě možnost získat úrokové zvýhodnění a jsou označeny D-01 a M-01. (M-01 tarif je určen pouze pro mladé klienty do 25 let a zvýhodněn je navíc 25% slevou z úhrady za uzavření smlouvy. V současnosti je sazebníkem také stanoveno, že vedení účtu je zdarma.)

Kdo chce jen spořit, nebo ještě není rozhodnutý, zda úvěr ano nebo ne, zvolí si jeden ze spořicích tarifů, neboť je lze později změnit na úvěrové, zatímco naopak úvěrové tarify na spořicí již dodatečně převést možné není. Takto je to stanovené všeobecnými obchodními podmínkami Raiffeisen spořitelny v § 10 / odst. 6.

Konkrétní výše úrokových sazeb ale v obchodních podmínkách stanovené nejsou. Více informací o tarifech Raiffeisen stavební spořitelny Dočteme se tu: „Vklady se úročí roční sazbou sjednanou ve smlouvě o stavebním spoření.“ A dále: V případě, že účastník se sjednaným tarifem D-01 nebo M-01 splní předepsané podmínky (tedy především nebude chtít úvěr), „bude jeho uspořená částka, včetně státní podpory, od počátku smluvního vztahu zúročena zvýhodněnou sazbou sjednanou ve smlouvě o stavebním spoření.“

Skutečné výše úrokových sazeb jsou aktuálně vyhlašovány a platí až do další změny. Dnes je základní sazba ve výši 3% a spolu s 1% přeúročením tak výsledná zvýhodněná úroková sazba dosahuje 4%. Toto přeúročení bude od září zrušeno. Bude se to týkat smluv uzavřených od 1. září později.

Je možné očekávat další podobné změny?

Některé spořitelny mají výše úrokových sazeb uvedeny přímo v obchodních podmínkách, u jiných nalezneme jen odvolání na to, že sazba je uvedena ve smlouvě. Druhý pružnější způsob si zavedly VSS KB a Raiffeisen spořitelna. Ostatní spořitelny by tedy musely změnit celé své obchodní podmínky, aby mohly změnu provést. A co se týká VSS KB, zde v současné době žádné úrokové zvýhodnění nenalezneme.

Všeobecné obchodní podmínky stavebních spořitelen naleznete v této sekci. Stačí kliknout na řádek "více informací", který je pod logem každé spořitelny.

Speciální úrokový bonus dnes také v rámci své dočasné akce „letní jubilejní nabídka“ nabídla svým novým klientům spořitelna Wüstenrot. Kdo si uzavře smlouvu s cílovou částkou minimálně 140 000 Kč do konce září, má nárok na speciální úrokové zvýhodnění ve výši 35% ze sumy připsaných úroků a to již po pěti letech spoření. Podle obchodních podmínek klient standardně získává zvýhodnění ve výši 40% úroků až po sedmi letech spoření.

Celkovou úrokovou sazbu 4% nabízí klientům bez úvěru podle obchodních podmínek HYPO stavební spořitelna. Navíc těm, kteří zaplatí při uzavření smlouvy úhradu ve výši 1,6% z cílové částky, vrátí po skončení spoření část z této úhrady ve výši 1% zpět. Snížení sazeb by muselo být uskutečněno změnou všeobecných obchodních podmínek.

Ve všech případech je podmínkou pro nárok na uvedené zvýšené úrokové sazby splnit několik podmínek, které mají spořitelny uvedené ve svých obchodních podmínkách.

Jak je tedy vidět, jako další změnu můžeme v nejbližší době očekávat pouze skončení letní nabídky spořitelny Wüstenrot. Případně by mohla některá ze spořitelen připravit podobnou dočasnou akci a na určitou dobu zavést speciální úrokový bonus, je to ale málo pravděpodobné.

Co říkáte tomu, že během posledního roku (nebo ještě dříve) všechny spořitelny zrušily, nebo alespoň snížily úroková zvýhodnění pro klienty, kteří se zřeknou úvěru? Překvapila vás chystaná změna Raiffeisen spořitelny?