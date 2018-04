Úroky: Bydlení za 3 procenta. Běžně

Takový úrok nabízí při roční fixaci, tedy době, po které může banka úrok změnit, Wüstenrot. Pod třemi procenty se pohybuje za obdobných podmínek ještě nabídka GE Money Bank a Živnobanky. Česká spořitelna a eBanka si ji schovávají jen pro perspektivní klienty jako takzvanou minimální sazbu. Klienti to poznají podle toho, že se v nabídkách objevuje sazba „od“ 2,99 procenta.

Za jistotu zaplatíte víc

Pokud dá klient přednost větší jistotě a jasnou úrokovou sazbu chce mít danou na delší dobu, zvolí jinou fixaci. V tom případě je třeba počítat s tím, že sazba trochu povyskočí směrem nahoru. Ale ani maximální doba 30 let pevné úrokové sazby 5,44 procenta, kterou nabízí ČSOB, se nevyrovná původní hypotéce Jana Pekla.

Poměrně často volí klienti sazbu pevnou na pět let – po tu dobu mají jistotu a mezitím se jim možná podaří naspořit nějaké peníze, kterými pak část úvěru mimořádně splatí. Hypotéky s pětiletou fixací začínají na 3,85 procenta u Wüstenrot, ale je to již zmiňovaná sazba „od“, nejnižší garantovaná sazba je 3,99 procenta u eBanky.

Nízký úrok získáte, jen když máte vlastní peníze

Nemovitost, kterou kupujete, bude bance sloužit jako zástava, že dluh budete řádně splácet. Pokud ne, může se stát, že přijdete o střechu nad hlavou. Banka nabízí lepší podmínky lidem, kteří se na financování svého domu či bytu finančně podílejí. Buď tím, že měli naspořené peníze, které ke koupi použijí, nebo dají do zástavy ještě nějaký jiný majetek. Takoví klienti získají standardní hypotéku, jejíž úrokové sazby jsou nižší, než kdyby si půjčovali všechno.

Banky se liší v tom, jakou část hodnoty zástavy klientům v rámci standardní hypotéky poskytnou. eBanka jediná nedělá rozdíl mezi hypotékou standardní a stoprocentní – obě klientům poskytuje za stejné sazby. Devadesát procent hodnoty zastavované nemovitosti jsou ochotni poskytnout v rámci nejnižší sazby v Bawag Bank, v České spořitelně a HVB Bank. Ve Wüstenrotu také, počítají však přitom klientům vyšší úrokovou sazbu. Ostatní banky se pohybují mezi 85 a 70 procenty.

Poplatky číhají tam, kde byste je nečekali

Vybrali jste si správný typ úvěru, jste rozhodnuti zvládat pravidelnou měsíční splátku, máte jasno, jakou zvolit fixaci. Na co se ještě zaměřit? Na poplatky. Ty jsou v zásadě dvojí – za poskytnutí hypotečního úvěru zaplatíte hned na začátku 0,4 až jedno procento z půjčované částky, průběžně pak budete platit za správu úvěru 100 až 150 korun, dle podmínek banky. Počítat je však třeba s dalšími výdaji: většina bank požaduje, abyste si u nich otevřeli běžný účet, za který se platí.

Ačkoli se žádná z bank nehlásí k tomu, že by od klientů striktně požadovala životní pojištění, v konkrétním případě na ně často dojde. Zvláště u lidí starších, u těch, kdo žádají o úvěr sami nebo je na jejich příjmu závislá rodina. Pojistit je třeba i kupovanou nemovitost – dům či byt a jejich zařízení. Kdo počítá měsíčně s dalšími pěti sty korunami navíc na tyto položky, neudělá chybu.

Vyhrál jsem, chtěl bych splatit dřív

Jednou z mnoha věcí, na kterou byste se měli před podpisem smlouvy o hypotečním úvěru zeptat, je mimořádná splátka. Co když si polepšíte v práci a za rok našetříte 200 tisíc? Nebo vyhrajete ve sportce... Zadržte – nevyplatí se hned s nabytými penězi spěchat do banky – pokud byste umořili část dluhu nečekaně, dost by se vám to prodražilo. Mimořádnou splátku je bez problémů možné složit ve dvou případech.

- Pokud máte mimořádnou splátku předem domluvenou ve smlouvě o úvěru. Takovou domluvu však umožňují jen některé banky a někdy si za ni nechávají platit další poplatek.

- Když končí pevná úroková sazba (fixace). Ani konec fixace však není dnem, kdy byste měli dojít do banky s milionem v kapse. Předem raději banku o svém záměru informujte a dohodněte se na náležitostech platby. Vstřícně se v tomto ohledu ke svým klientům chová eBanka po 12 splátkách může klient umořit polovinu svého dluhu.

Hypotéka a pojištění

Jan Bárta z Prahy uvažuje o hypotéce. Když se o ní radil s finančním poradcem, doporučil mu kombinaci hypotéky a kapitálového životního pojištění. Výhody jsou prý jasné – člověk splácí jen úroky z hypotečního úvěru. Mimo to platí životní pojištění. Když pojistka skončí, dostane naspořené peníze, kterými umoří původní hypotéku. Mezitím si odečítá od základu daně úroky z hypotéky, pojistné na životní pojištění a ještě platí nižší úrokovou sazbu. Na konci, když splatí hypotéku, navíc z pojistky ještě možná něco zbude.

Hypotéka je nákladná záležitost, která člověka zatíží na dlouhou dobu. Klientovi se nabídka sice líbila, rozhodl se však vše důkladně prověřit. Nejprve zadal v internetovém vyhledávači heslo „kombinovaná hypotéka“, prošel několik nabídek, článků s výpočty i diskusními příspěvky a zjistil, že převažuje názor o nevýhodnosti tohoto typu financování.

Ta je prý výhodná zejména pro „pojišťováky“, protože z kapitálového pojištění mají slušnou provizi. Podezření, že něco není v pořádku, utvrdila neochota finančního poradce, když se ho zeptal, s jakým zhodnocením u životního pojištění počítal. Prý je výnos zaručeně vyšší než úroky z hypotečního úvěru. Na to však byl Jan Bárta z odborných článků připraven: „Uvědomte si, že spoření prostřednictvím pojišťovny je málo efektivní. Pojišťovna umísťuje rezervy pojistného převážně do dluhopisů, kterými jsou pochopitelně i hypoteční zástavní listy vydávané hypotečními bankami. Těžko může být úrok pojišťovny vyšší než výnos z těchto listů.“