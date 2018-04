Úroky hypoték jsou na šestiměsíčním maximu

Oproti listopadu hodnota FINCENTRUM HYPOINDEXu vzrostla o 0,08 procentního bodu a dostala se tak téměř na úroveň červnové hodnoty, takže je za posledního půlroku vůbec nejvyšší. Přestože i v prosinci některé banky úrokové sazby dále snižovaly, celková průměrná úroková sazba, za kterou byly v prosinci poskytnuty nové hypotéky fyzickým osobám, se zvýšila. S tím jistě také souvisí dosti razantní pokles počtu nových hypoték, osm sledovaných bank poskytlo v prosinci téměř o 500 úvěrů méně než v listopadu. (Devátou bankou s hypoteční licencí je Komerční banka, která však údaje o svých hypotékách neposkytuje.) Prosincový pokles je takto vysoký také proto, že listopad byl co do počtu nově poskytnutých hypoték vůbec nejúspěšnější z celého roku. Vývoj počtu nových hypotečních úvěrů v jednotlivých měsících loňského roku ukazuje níže uvedený graf.

Nijak se však nesnížila výše sjednaných úvěrů, naopak. V porovnání s listopadem si lidé od bank půjčovali v průměru téměř o 50 000 korun více. Vyšší úvěry se sjednávaly jen v červnu. Podíváme-li se na loňská čísla, velmi zhruba můžeme říci, že si lidé půjčují nejčastěji úvěry kolem 1 100 000 korun.



V ývoj počtu nově poskytnutých hypotečních úvěrů v průběhu loňského roku:

Zdroj: Banky

J aký byl pro hypotéky rok 2003?

Rok 2003 byl pro hypoteční trh bezesporu nejúspěšnějším od roku 1996, kdy se u nás tyto úvěry začaly poskytovat. Především je to díky příznivému vývoji úrokových sazeb, za které banky hypotéky poskytovaly, jelikož až do září nepřetržitě klesaly, čímž bylo umožněno většímu počtu lidí na hypoteční úvěry dosáhnout. V minulosti byla hypotéka produktem velmi finančně náročným a dostupným jen omezenému počtu movitých zájemců. Úrokové sazby hypotečních úvěrů se v polovině devadesátých let pohybovaly kolem dvanácti až čtrnácti procent, zatímco loni se sazby hypoték s například pětiletou fixací dostaly až pod pět procent.

Na zvýšeném zájmu o pořízení bydlení a tím i o hypoteční úvěry se podílela také rostoucí kupní síla obyvatelstva. To ostatně neplatí jen pro hypotéky, lidé jsou celkově ochotnější zadlužovat se a pořizovat si i spotřební zboží na úvěr místo za vlastní prostředky. Rostoucí zadluženost domácností je také jedním z faktorů, které vedly centrální banku k rozhodnutí úrokové sazby prozatím dále nesnižovat.

Zájem pořídit si nemovitost pro vlastní bydlení byl v loňském roce opravdu veliký. Kromě toho, že si tuto investici mohlo díky výše uvedeným příznivým podmínkám dovolit více lidí, nemalým impulsem byly také obavy z možného růstu cen nemovitostí po vstupu České republiky do Evropské unie. Podle odborníků by se však tyto ničím nepodložené obavy potvrdit neměly. Podobně působí na poptávku také deregulace nájemného, lidé se začali více zajímat o byty v osobním vlastnictví, které jsou alternativou k nájemnímu bydlení. Velký zájem o nemovitosti spolu s omezenou nabídkou vynesly ceny v některých oblastech velmi vysoko nad jejich skutečnou hodnotu, k nejvyššímu nárůstu došlo v Praze a okolí. Očekává se však brzký pokles cen některých nemovitostí , jejichž cena byla vyhnána příliš vysoko právě velkou poptávkou. Týká se to především starších pražských bytů v panelové zástavbě.

Na úspěšně rostoucí trh hypoték loni také vstoupily dvě nové banky, v únoru to byla Wüstenrot hypoteční banka a v září eBanka. Celkově tak nyní na trhu působí devět hypotečních bank, které získaly povolení emitovat hypoteční zástavní listy, zájem o hypoteční licenci mají i některé další banky. Konkurence na trhu je tak opravdu veliká, což je pro zájemce o hypoteční úvěr stav velmi pozitivní.

Dlouhodobé úvěry na pořízení nemovitostí podobné hypotékám však poskytují i ostatní banky. Jejich výhodou je, že se dají využít i tam, kde standardní hypotéka použitelná není, tedy například na financování nákupu družstevních bytů. Rozšiřuje se také možnost využít u některých bank tzv. amerických hypoték, což jsou spotřebitelské úvěry zajištěné nemovitostí, které je možné použít na financování víceméně čehokoli.

Souhrn za prosinec 2003 (údaje platí pro fyzické osoby): FINCENTRUM HYPOINDEX 5,00% Změna oproti minulému měsíci Ý 8 b.p.* Průměrná výše hypotéky 1 183 331 Kč Měsíční splátka 1 mil. hypotéky na 20 let 6 600 Kč Měsíční splátka 1 mil. hypotéky na 15 let 7 908Kč Účelovost úvěrů Podíl úvěrů na koupi na počtu celkových úvěrů 60% Podíl úvěrů na výstavbu na počtu celkových úvěrů 29% Podíl ostatních úvěrů na počtu celkových úvěrů 11%

*8 bazických bodů = 0,08 procentního bodu

Zdroj: Fincentrum

M etodika FINCENTRUM HYPOINDEXu

FINCENTRUM HYPOINDEX hodnotí vývoj cen hypoték v čase. Je to vážená průměrná úroková sazba, za kterou jsou poskytovány v daném kalendářním měsíci nové hypotéční úvěry pro fyzické osoby. Vahami jsou objemy poskytnutých úvěrů. Vstupní data pro výpočty poskytují tyto banky: Česká spořitelna, Českomoravská hypoteční banka, eBanka, GE Capital Bank, HVB Bank, Raiffeisenbank, Wüstenrot hypoteční banka a Živnostenská banka.

