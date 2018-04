Úroky rostou, úvěry čeká další zdražování

Ekonomové očekávají, že stejně velké zvýšení úroků přijde buď ještě do konce roku, anebo krátce po Novém roce. Do konce příštího roku se může sazba ČNB vyšplhat ke třem procentům.

Podobný růst vždy znamená i zdražení úvěrů, hypoték, spotřebitelských úvěrů i půjček pro firmy.

„Na zvýšení základní sazby ČNB budeme reagovat u vkladů i úvěrů v nejbližších týdnech,“ říká Helena Matuszná za Českou spořitelnu, která je jedničkou na trhu hypoték. Podobně mluví i Hypoteční banka.

Pokud banky zvýší své úroky u hypoték stejně jako ČNB, zvedne se měsíční splátka u milionové hypotéky na dvacet let zhruba o 135 korun. Koncem příštího roku už mohou noví zájemci o hypotéku splácet skoro o tři sta korun více než dnes.

Bankéři zvýšili úroky hlavně kvůli rychleji rostoucím cenám zboží a bujícím státním dluhům.

Ruku pro vyšší úroky zvedlo pět členů bankovní rady ze sedmi, mimo jiné i proto, že jim to umožnila slabší koruna, kterou srazila politická nejistota a perspektiva vysokého schodku rozpočtu. Dříve byla koruna u zahraničních investorů ve větší oblibě a svou silou držela více na uzdě inflaci, protože zlevňovala dovoz.

Kromě slabší koruny a vyšší útraty rodin, které také zvyšují ceny, dělá centrálním bankéřům starosti hlavně rozhazovačná vládní politika.

Úvěry čeká v příštích měsících další zdražování

„Při současném vývoji, i politickém, roste riziko, že se nepodaří rychle korigovat fiskální vývoj nejen v roce 2007, ale nové mandatorní výdaje ovlivní i rozpočet v roce 2008 a dalších letech,“ varoval na tiskové konferenci po zvýšení úroků guvernér ČNB Zdeněk Tůma.

Přeloženo to znamená, že když se vládě nepodaří seškrtat výdaje státu překračující bilion korun a dospět k nižším schodkům, budou úroky dále růst. „Před krizí ale nejsme,“ uklidnil utíkající investory Tůma.

Zvýšení úroků přišlo v ten samý týden, kdy vláda ODS schválila rozpočet na příští rok se schodkem 91 miliard korun. Ten se zcela vymyká slibům Bruselu ohledně snižování dluhů hlavně kvůli štědrým předvolebním dárkům politiků.

„Špatné zprávy budou přicházet i nadále,“ píší například ve své analýze ekonomové Danske Bank. Vláda nezíská počátkem října důvěru ve Sněmovně a zároveň se bude bojovat o rozpočet na příští rok. To vše podle ekonomů přispěje k dalšímu zhoršení obrázku Česka v očích zahraničních investorů, které se projeví oslabováním koruny. „Čekáme, že koruna bude pod tlakem a do měsíce oslabí na 28,7 koruny za euro,“ říká Danske Bank. To popožene dále v růstu ceny, které si jako svůj „cíl číslo jedna“ hlídají centrální bankéři.