Úroky se už snižovat nebudou, vzkazují bankéři

Podle Romany Kubálkové z Komerční banky by ale ještě po nějakou dobu mohly vydržet úrokové sazby u hypoték na současné úrovni, a to díky silné konkurenci, která panuje na hypotečním trhu. Přestože by se základní úrokové sazby, které stanovuje Česká národní banka, mohly zvedat kvůli vysokým cenám ropy.

František Pavelka ze společnosti Wüstenrot upozorňuje, že doporučení délky fixace je vždy závislé na posouzení konkrétního obchodního případu, možnostech a záměrech klienta.

Banky totiž nabízejí například i roční, tří-, deseti- nebo patnáctiletou fixaci. Zajistit si neměnnou sazbu je dnes možné i na celou dobu splácení úvěru. Po takové možnosti obvykle sáhnou klienti, kteří volí jistotu a nechtějí se zatěžovat sledováním vývoje trhu. Podle údajů bank však o dlouhodobé fixace zatím příliš zájem není. Klienti dávají přednost spíš tří- až pětiletému stanovení úrokové sazby. Nejnižší úroky se vážou k roční, tedy nejkratší fixaci. Úvěr je díky tomu nejlevnější, ale právě jen na jeden rok. Pak může teoreticky jeho cena ještě klesnout, pokud se sníží úrokové sazby, anebo naopak zdražit.

Kratší doba fixace může být vedle nízkého úroku výhodnější i s ohledem na možnost hypotéku předčasně splatit. Mimořádnou splátku lze totiž uhradit pouze v době změny úrokové sazby. Mimo toto období si banka účtuje vysokou sankci, až několik procent z jednorázově vložených peněz.

Čím delší fixace, tím dražší úvěr

Naopak s nejvyšším úrokem je třeba počítat u nejdelší možné délky zachování stejné sazby. U některých je to deset, u jiných obvykle patnáct let. Rozdíl mezi úrokem při roční a patnáctileté fixaci může činit třeba i tři procenta. Pro příklad: pokud by klient 15 let splácel milionový úvěr s úrokem 3,5 procenta (za předpokladu, že by úrok při roční fixaci zůstával po celou dobu podobný), pošle bance celkem 1,24 milionu korun. Kdyby si předem zafixoval sazbu 5,5 procenta na celou dobu splácení, zaplatil by v součtu zhruba 1,42 milionu korun. Na první pohled je varianta s roční fixací výhodnější, ale pokud by se například v posledních pěti letech splácení úrok zdvojnásobil, výhoda roční fixace se téměř smaže.

V současné době, kdy se již úroky snižovat s velkou pravděpodobností nebudou, se proto vyplatí úrok zafixovat déle než na jeden rok, ovšem zároveň si nechat s ohledem na konkrétní podmínky žadatele volné ruce pro případné předčasné splacení úvěru. A vzít v úvahu již zmíněné: čím delší fixace, tím vyšší úrok.