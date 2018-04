USA: pracujte za oceánem legálně

Výplata v dolarech. Exkluzivní položka v životopisu. Tyto a mnoho dalších důvodů lákají Čechy k tomu, aby podstoupili administrativní vízové martyrium na americké ambasádě, riskovali několikahodinový pobyt v létajícím plechovém válci s okénky a strávili několik měsíců či let prací v zemi svobody. Okolo 250 tisíc z nich nemá pracovní povolení, každý den mohou být zatčeni při zátahu amerických úředníků. Pak následuje jen čekání v cele na soud a deportace domů.

Možnosti legální práce v USA však existují a nemusí jít přímo o výhru takzvané zelené karty v loterii pořádané americkou vládou, díky níž získá dotyčný možnost přestěhovat se za oceán nastálo.

Work & Travel

Jednou z možností legální práce, dostupnou však pouze studentům denního studia na vysoké či vyšší odborné škole, případně interním doktorandům, je program Work & Travel. I když zájem o tuto formu výjezdu za poslední roky zakolísal kvůli otevření evropských pracovních trhů a klesajícímu kurzu dolaru, stále jde o zajímavý způsob strávení léta ukončený případným měsíčním cestováním v rámci víza. Programu se mohou zúčastnit studenti ve věku 18 až 30 let, kteří po návratu budou pokračovat ve studiu. Cena za zprostředkování programu se pohybuje okolo 13 tisíc korun, v ní je započteno pojištění a nutné poplatky. Jestliže uchazeč chce, aby mu agentura sehnala také pracovní místo, částka se o několik tisíc navýší.

Kromě samostatného hledání práce přes známé či internet mohou studenti využít i nabídky takzvaných job fairů, veletrhů práce, kterých se v Česku účastní američtí zaměstnavatelé. „Jestliže je student flexibilní a neupne se na jedinou pracovní pozici v určitém místě, je šance na získání pracovní nabídky na veletrhu opravdu velká. Pracovních pozic tam bývá k dispozici většinou více než zájemců,“ vysvětluje Eva Marešová ze Student Agency. Vybrat si tři oblíbené destinace a tři zaměstnavatele podle svých preferencí doporučuje také tisková mluvčí GTS international Alexandra Hroncová: „Studenti tak budou připraveni dojednat si pracovní podmínky co nejlépe. Na veletrh je nutné se předem zaregistrovat a zaplatit poplatek ve výši sto dolarů, který vždy určuje partnerská společnost.“

Stáže nebývají výnosné

Stále větší oblibu získávají odborné stáže, za kterými mohou do USA vyjet nejen studenti či absolventi vysokých škol, ale i středoškoláci, kteří mají za sebou alespoň dvouletou praxi a pohybují se v rozmezí 20 až 40 let věku. Délky stáží se pohybují od 3 do 18 měsíců. Nabídky pracovních míst se zpravidla týkají oborů, jako jsou informační technologie, ekonomika a obchod, marketing, finance, hotelový průmysl, architektura, matematika či sociální služby. Uplatnění najdou také absolventi zemědělských či lesnických oborů.

Obecně platí, že placená stáž v USA je docela nákladnou záležitostí. Podle délky stáže se odvíjí i cena, při stáži trvající 18 měsíců zaplatí uchazeč jen za program zpravidla okolo 42 tisíc korun. Platy stážistů přitom nejsou nijak závratné, 400 dolarů týdně se považuje za velmi dobrou nabídku. Výjimkou bývají stáže v hotelovém průmyslu, stážisté tam dostávají třeba i 750 dolarů týdně. „Nízké platy souvisí s tím, že při odborné práci je potřeba velmi dobrá angličtina, a tu stážista nikdy nebude mít tak skvělou jako rodilý mluvčí. I vzhledem k odlišným profesním návykům trvá poměrně dlouho, než stážista začne odvádět nějakou práci. A dokud ji neodvádí, nemůže čekat, že mu za pobyt ve firmě někdo zaplatí,“ varuje Sylva Bryjová z agentury Studyline.

Na vlastní pěst

O legální práci v USA se ale může pokusit úplně každý. Prvním krokem je nalezení zaměstnavatele, který v prospěch uchazeče podepíše takzvanou pracovní petici, potvrzující, že firma opravdu potřebuje dotyčného pracovníka. Výhodou bývá vysokoškolské vzdělání a vynikající odborné znalosti, ale nejde o nezbytnou podmínku.

„Většina Čechů žádajících nepřistěhovalecká pracovní víza (H-1B) má vysokou školu a odborné dovednosti. V tomto roce jsme vydali 190 těchto víz, na jejichž základě mohou jejich držitelé pracovat v USA až šest let. Existují však také víza H-2B, která vystavujeme dočasným a sezonním pracovníkům. Mnoho z nich využívá tato víza pro práci v lyžařských oblastech nebo v rekreačním průmyslu. I oni potřebují, aby za ně firma podepsala petici,“ říká tisková atašé americké ambasády v Praze Victoria Silvermanová.