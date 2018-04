USA vs. Evropa: kde jsou lepší fondy?

Fondy v Evropě

Myšlenka podílových fondů má svůj původ v Evropě – v Anglii. Britské a skotské investiční společnosti (známé dřív jako trusty) pomáhaly po občanské válce financovat americkou ekonomiku. Jedním z prvních fondů byl trust Foreign and Colonial Government Trust v Londýně založený v roce 1868. Tyto trusty investovaly do hypoték, železnic a jiných průmyslových společností.

V 90. letech se fondový průmysl stal jedním z nejrychleji se rozvíjejících komponent finančního sektoru evropských zemí. Na konci června 2002 bylo v Evropě 28 049 podílových fondů a čistá aktiva v těchto evropských fondech byla více než 3 471,208 mld. EUR (zdroj: FEFSI). Investiční (podílové) fondy představují významný podíl v úsporách domácností. Fondy jsou velmi důležitým nástrojem bank a jiných finančních zprostředkovatelů při správě majetku svých klientů a jejich úloha se zvyšuje při shromažďování aktiv v rámci penzijních plánů. Tento dynamický nárůst se promítl do zvýšení objemu aktiv na obyvatele ze 4 000 EUR v roce 1995 na 11 600 EUR v roce 2000. Pro porovnání v USA to bylo ve stejném roce 27 570 EUR.

V sektoru fondů dominuje pět zemí: Francie, Lucembursko, Německo, Velká Británie a Itálie. Tyto země dohromady představují téměř 80 % celkového trhu. Vzhledem k tomu, že v těchto zemích žije 70 % populace Evropské Unie, to není překvapující výsledek. Francie, která je na 1. místě v Evropě, je vůbec jedním z největších světových lídrů v oblasti fondů. Aktiva ve výšce 918 mld. EUR uložené v 7 810 fondech (otevřené investiční společnosti – SICAV a otevřené investiční fondy) posouvají Francii na přední příčky i ve světovém měřítku (3. místo). Lucembursko, díky úspěšné strategii vedoucí k vytvoření mezinárodního finančního centra, i přes malý počet obyvatel dokázalo obsadit vedoucí místo na evropském trhu fondů.

• Aberdeen Asset Management (V. Británie) • ABN AMRO Asset Management (Holandsko) • Axa World Funds S.A. • Credit Suisse Asset Management (Švýcarsko) • DEKA-Gruppe (Německo) • Dresdner Bank – Investment Gruppe (Německo) • DWS-Gruppe (Německo) • Oppenheim Gruppe (Německo) • Fortis • ING Investment Management (Holandsko) • Rothschild Asset Management • Schroders (V. Británie) • Threadneedle Investments (V. Británie) Geografické rozložení aktiv všech evropských fondů podle jednotlivých zemí (zejména otevřené podílové fondy + jiné druhy fondů, např. speciál ní fondy v Německu, uzavřené trusty ve Velké Británii, fondy s nemovitostmi a otevřené zaměstnanecké úsporné fondy ve Francii). Geografické rozložení aktiv evropských fondů Země Aktiva % Belgie 78 770 1,78% Česká republika 3 179 0,07% Dánsko 38 629 0,87% Finsko 15 689 0,35% Francie 918 000 20,70% Holandsko 106 300 2,40% Irsko 293 071 6,60% Itálie 386 252 8,70% Lucembursko 888 028 20,00% Maďarsko 3 447 0,08% Německo 768 339 17,30% Norsko 16 289 0,37% Polsko 3 558 0,08% Portugalsko 24 737 0,56% Rakousko 85 041 1,90% Řecko 25 105 0,57% Španělsko 175 719 4,00% Švédsko 61 931 1,40% Švýcarsko 95 674 2,20% Velká Británie 449 617 10,10% Z

Fondy v USA

První fond ve Spojených státech amerických byl vytvořen v roce 1893 pro fakultu a personál Harvardské univerzity. Až o několik let později (21. března 1924) se zrodil v Bostonu první ofi ciální otevřený podílový fond – Massachusetts Investors Trust. Tehdy snad nikdo netušil jak budou později podílové fondy v USA populární. Po roce činnosti aktiva fondu Massachusetts Investor Trust vzrostly z 50 000 USD (původně rozložených do 45 různých akcií) na 392 000 USD a fond měl kolem 200 podílníků.

V roce 1929 krach burzy zpomalil dynamiku růstu podílových fondů. Mnoho z prvních fondů z důvodu vysoké spekulace s vypůjčenými penězi v čase krachu zaniklo. Následně kongres přijal zákon o cenných papírech „Securities Act of 1933“ a zákon o burze cenných papírů „Securities Exchange Act of 1934“. Za pomoci Komise pro cenné papíry (SEC) vznikl zákon o investičních společnostech „Investment Company Act of 1940“. Podle těchto zákonů podílový fond musí být registrován Komisí pro cenné papíry a pro fond platí určité pracovní standardy. Podle zákonů má investor právo seznámit se s prospektem fondu a legislativa také například omezuje, co smí fond uvést v reklamě. Po nějakém čase, když se obnovila důvěra k akciovému trhu, pokračoval další vývoj podílových fondů. Koncem 60. let existovalo již 270 fondů s 48 miliardami v aktivech. V roce 1976 vytvořil John C. Bogle první retailový indexový fond nazvaný First Index Investment Trust. V současnosti se nazývá Vanguard 500 Index fund a v listopadu 2000 se stal největším podílovým fondem s aktivy 100 miliard USD.

Dnes je v USA více než 8 300 podílových fondů, s objemem aktiv kolem 7 biliónů USD a více než 80 miliónů individuálních investorů. Jaké byly příčiny takového růstu fondů? Jedním z katalyzátorů byly fondy peněžního trhu uprostřed 70. let, které se staly bezpečným přístavem pro investory v těžkých obdobích dluhopisů a akcií. Druhou příčinou byl enormní nárůst počtu podílových fondů. A další příčinou je popularita fondů v případě zavedení osobních penzijních účtů v roce 1981, které jsou v USA známé pod označením IRA (Individual Retirement Account). Více než třetina všech IRA účtů je investována právě v podílových fondech.

Nejvyšší podíl z hlediska druhu fondů reprezentují akciové fondy a fondy peněžního trhu.