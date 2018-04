Ušetřete: jak si snížit daně

Superauto daně sníží jen zčásti

příklad: automobil v obchodním majetku firmy plus příslušenství

komu se hodí: všem, kteří se potřebují v rámci své profese přesunovat; je-li automobil zařazen do takzvaného obchodního majetku, má podnikatel nárok uplatnit jako výdaj náklady spojené s jeho provozem (benzin, servis, pojištění, dálniční známka) a odpisy z pořizovací ceny; stačí pouze o každé jízdě sloužící podnikání napsat záznam (knihu jízd), doložit spotřebu pohonných hmot nebo použít takzvaný paušál, který vyhlašuje ministerstvo financí každý rok a paušální sazbu náhrady za opotřebení vlastního vozidla, která je aktuálně ve výši 3,80 Kč/km

pozor: je třeba myslet i na to, že za automobil je podnikatel povinen platit silniční daň, která se u osobních automobilů pohybuje mezi 1200 až 4200 korunami, podle objemu motoru;

kdo neuspěje: téměř nikdo; každý občas potřebuje v rámci podnikání někam dojet, otázkou pak zůstává schopnost prokázat, že auto používáte jenom k podnikání, to se prokazuje zpravidla knihou jízd; podnikatel neuspěje ani s požadavkem na superluxusní auto podnikatel neuspěje, existuje hranice 1 500 000 korun, pokud je pořizovací cena vozu vyšší, peníze nad hranicí už jako daňový náklad uplatnit nelze; tato limitní hranice platí i v případě, že je auto na leasing

tip: chcete-li si koupit auto ještě koncem roku, dejte přednost úvěru před leasingem, při obvyklém leasingu na 36 měsíců by totiž podnikatel v prosinci odepsal jen 1/36 ceny zboží, nezávisle na tom, zda ve skutečnosti zaplatil třeba 50 procent akontace, spotřebitelský úvěr přitom hned umožní odepsat 1/4 z ceny zboží

Automobil nemusí být firemní

příklad: pohonné hmoty, amortizace u vozu, který není v majetku firmy

komu se hodí: všem, kteří se potřebují v rámci své profese přesunovat

kdo neuspěje: stejně jako v předchozím případě téměř nikdo; pro mnohé je naopak mnohem výhodnější uplatnit tento způsob výdajů na cestovné, zejména v případech, kdy vlastní starý automobil, který stejně převážně používají pro osobní potřebu; opět je však potřeba platit silniční daň a to za každý měsíc, ve kterém bylo auto použito ke služebním účelům

tip: účtuje se obdobným způsobem jako u auta služebního, jako daňový náklad je však možné uplatnit jen výdaje na pohonné hmoty a amortizaci; pojištění, servis ani jiné výdaje si nemůžete odečítat ani poměrnou částkou

Nechte se na cestách navigovat

příklad: GPS zařízení

komu se hodí: všem, kteří často jezdí křížem krážem po republice i po světě, přístroj vypočte trasu a hlasem a pomocí monitoru vás navádí k cíli, vhodné třeba pro autodopravce nebo obchodní zástupce

kdo neuspěje: kdo podniká v těsné blízkosti svého domova, nejezdí na služební cesty, nemá automobil v obchodním majetku, pekaři, který rozváží své zboží na pět stejných míst finanční úřad toto zařízení jako daňový náklad nejspíš neuzná

tip: navigátor ocení zejména lidé, kteří často cestují do neznámých míst a nemají s sebou spolucestujícího, který by hleděl do mapy a říkal, kam jet

kolik stojí: zhruba od 10 000 korun

Na krátké cesty stačí kolo

příklad: jízdní kolo či kolečkové brusle

komu se hodí: podnikatelům, kteří operují jen na malém území, hodí se třeba pro kurýra nebo pro účetního na malém městě

komu se nehodí: těm, kdo ke svému podnikání využijí spíš auto a těm, kdo přepravují větší množství materiálu

tip: nikde není psáno, že musí podnikatel jezdit v limuzíně, pokud zvládnete své partnery objíždět na kole či motorce, finanční úřad nemůže nic namítat, ve velkoměstském provozu je to dokonce výhodnější