Ušetřete na dovolené několik tisíc

Cestovní kanceláře přicházejí se slevami, které pobyty v zahraničí výrazně zlevní. Nabídky však platí nejčastěji jen do konce března, ale najdete také cestovky, které bonusy přiznají i klientům, kteří přijdou v dubnu.

S námi pojedete nejlevněji!

Organizátoři dovolených se přebíjejí, který z nich poskytne nejvýhodnější nabídku. "Za předčasnou objednávku vás cestovní kanceláře odmění v současné době v průměru o 10 % nižší cenou oproti těm katalogovým," říká Jaromír Beránek z Mag Consulting. Exim Tours však nabízí slevu až 20 % v závislosti na době nákupu a nejvíce jich slibuje u nejprodávanějších destinací, třeba u cest do Řecka.

Společnost Fischer se zase snaží konkurovat garantovanou nejnižší cenou na trhu. "Stejnou nabídku prvního momentu si u žádné jiné kanceláře v ČR výhodněji nekoupíte," tvrdí tiskový mluvčí společnosti Daniel Plovajko. "Máme oddělení, které neustále monitoruje ceny u ostatních cestovních kanceláři. Pokud se stane, že klient objeví totožnou nabídku (místo, hotel, počet nocí, způsob stravování a podobně) za výhodnější podmínky, naši cenu zájezdu upravíme na konkurenční hodnotu a klient navíc dostane bonus 500 korun," dodává.

Slevy pro rodiny, děti, seniory

Výhodné ceny směřují zejména k rodinám s dětmi. Ty mohou počítat s výraznou slevou, případně s tím, že jedno nebo i dvě děti budou cestovat zadarmo nebo třeba jen za cenu letenky. V rámci "first minute" přichází například cestovní kancelář Fischer s akcí dvě děti zdarma a stravování formou all inclusive v hodnotě polopenze. Taková dovolená vyjde zásadně levněji oproti katalogovým cenám. Pokud si například zaplatíte týdenní pobyt na letošní červen na Mallorce ve čtyřhvězdičkovém hotelu v akci "first minute", vezmete s sebou dvě děti a využijete nabídky stravování all inclusive v hodnotě polopenze, zaplatíte 31 980 korun plus taxy. Objednat si jej však musíte stihnout do konce března. Po ukončení "první minuty" za stejný zájezd zaplatíte 64­ 460 korun, tedy dvakrát tolik.

Jak změní ceny vývoj kurzu

Uvažujete-li nad koupí "first minute", abyste ušetřili, a jste ochotni přizpůsobit místo pobytu i termín nabídce, můžete vedle zisku na takovou úvahu i doplatit. "Pokud česká měna v budoucnu ještě oslabí a překročí 30 korun za euro, bude muset většina cestovních kanceláří uvažovat o zdražování dalších zájezdů," míní mluvčí Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Tomio Okamura. Pak se předčasný nákup zájezdu za současné ceny vyplatí.

V nevýhodě se octnete v případě, kdyby vám takový "first minute" zpětně zdražili nebo kdyby kanceláře vlivem špatného vývoje a­ nižší poptávky začaly vyprodávat zájezdy "last minute" za opravdu nízké ceny. Pak by se totiž na ně vyplatilo počkat.

Kdy mohou cestovní kanceláře zpětně zdražit

Zakoupený zájezd vám mohou cestovky zpětně zdražit, například kdyby se kurz koruny, který použily při stanovení ceny zájezdu, zvýšil o deset procent. Tuto podmínku však musí kancelář uvést v cestovní smlouvě, stejně jako způsob, podle kterého zvýšenou cenu vypočítá. O plánovaném kroku vás musí písemně vyrozumět nejpozději jednadvacet dní před zahájením zájezdu. Vy pak máte právo od smlouvy odstoupit, ale musíte uhradit storno poplatky, které jsou v ní uvedené.

Je vám jedno kam? Volte "last minute"

Když nemáte konkrétní představu o tom, kdy a kde chcete svoji dovolenou strávit, ani nelpíte na parametrech, jaké by měl splňovat hotel nebo stravování, je "last minute" pro vás pravá volba. Podle Okamury budou letos ceny takových zájezdů o 15 % nižší oproti katalogovým nabídkám. "Jejich hlavní sezona přichází koncem srpna a vrcholí v první polovině září. V tomto období budou ceny rekordně nízké," dodává Petr Staněk z Net Travel.

Pokud však máte v rodině malé děti a na celou akci se potřebujete pořádně připravit, "last minute" se pro vás nehodí. Jde totiž o doprodej neobsazených kapacit na charterových letech. Pak vám moc času na přípravu nezbývá, navíc si nevyberete ani typ hotelu, ani poskytované služby.

"Superlasty" jen pro dobrodruhy

Pro nejzkušenější cestovatele a dobrodruhy, kteří jen prostě chtějí vyrazit, jedno kam, jsou určeny "super last minute" zájezdy. "Letos budou levnější až o 20 % katalogové ceny," říká Okamura. Dovolenou můžete koupit obvykle ne dřív než 24 hodin před odletem. Není možné ji rezervovat a může se vám stát, že než dojedete na letiště, dovolená už bude vyprodaná. Počet volných míst si můžete předem telefonicky ověřit, zeptejte se také, jestli lze zájezd zaplatit kartou, nebo jen v hotovosti.