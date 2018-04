Ušetřete na vodě, záchodem proteče i stovka denně

Koupete se často ve vaně, nádobí myjete pod tekoucí vodou a máte rozbitý záchod? To všechno jsou největší „žrouti“ vody. Stačí investovat pár stovek do šetřících zařízení, změnit své návyky a do peněženky se vám vrátí tisíce.