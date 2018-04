Ušetřete si svůj první milion

Vlastnit hodně peněz je příjemné, ještě lepší je mít milion amerických dolarů. Lidé, kteří takové peníze mají, se mohou považovat za opravdové boháče i podle mezinárodních měřítek. Z nedávno zveřejněné zprávy o světovém bohatství vyplývá, že v České republice se počet takových lidí za poslední dva roky zvýšil o 5,7 procenta, víc než milion dolarů má totiž v tuzemsku 11 800 osob.

Pokud jde o korunové milionáře, je situace obtížnější – v Česku tento údaj nikdo neeviduje. Statistický úřad však ví, že na jednu domácnost připadá 341 tisíc korun úspor. Že takové peníze na účtu nemáte? Je na čase s tím začít něco dělat.

Bohatým se může člověk stát ze dne na den, třeba v nějaké televizní soutěži. Mnohem jistější je však pravidelně měsíčně odkládat dva až tři tisíce. Za pár let může být spokojeným milionářem. Otázkou samozřejmě je, kolik peněz a jakým způsobem investovat, aby zbohatnutí bylo co nejbezpečnější.

Kolik je třeba dávat stranou

Spoření prvního milionu nemusí být ani tak bolestivé, jak by se mohlo zdát. Když si je rozložíte na delší dobu, například dvacet let, bude stačit úložka okolo 1500 korun měsíčně. Podle Pavla Zachrdly z poradenské společnosti je však podmínkou investovat peníze odvážně – s velkou převahou akcií nebo akciových fondů. „Při měsíční úložce 1200 korun z osmdesáti procent do akcií a z dvaceti procent do dluhopisů by po dvaceti letech mohl klient naspořit 900 tisíc až 1,1 milionu korun,“ říká.

Kdo je opatrnější, bude muset pravidelně ukládat až třikrát vyšší částku. Finanční poradce Pavel Jílek vypočítal, že milion na termínovaném vkladu bude mít za dvacet let ten, kdo dá měsíčně na stranu 3800 korun.

Milion za dvacet let se může zdát příliš vzdáleným cílem, chcete-li jej však našetřit dříve, počítejte, že budete muset pravidelně spořit vyšší částky.

Pozor na poplatky

Analytička Next Finance Markéta Šichtařová k tomu dodává: „Kromě dlouhodobého výhledu vývoje trhu je však třeba počítat i s podmínkami jednotlivých bank, fondů a podobně. Skryté i neskryté poplatky mohou investici zásadně ovlivnit a počítat je třeba i s tím, že se budou v čase měnit.“ Jen málokdo umožní klientům spořit bez poplatků – při koupi podílových listů se fondům platí poplatek za vstup, mnohdy i za odchod z fondu ve výši 1 až 5 procent. U stavebního spoření platíte hned na počátku poplatek za uzavření smlouvy – nejčastěji jedno procento z částky, kterou hodláte naspořit, a platíte i průběžně za vedení účtu. Přímý nákup akcií se neobejde bez zprostředkovatelského poplatku 3 až 5 procent investované částky. Bez poplatků pořídíte termínované vklady a některé podílové fondy peněžního trhu, tedy produkty slibující nižší výnos.

Šetřete rychle, jinak část peněz spolkne inflace

Čím déle budete spořit, tím vám z vašeho milionu méně zbude. Je to jednoduché – zapracuje inflace. „Budeme-li počítat s inflací dvě procenta ročně, po pěti letech bude k dispozici z naspořeného milionu 905 tisíc v dnešní kupní síle, za deset let 820 tisíc a za 20 let 673 tisíc,“ vysvětluje Petr Šimčák z Živnobanky.

Jaký výnos můžete čekat od jednotlivých typů investic? Jak vyděláte milion za pět, deset, či patnáct let? Poradíme vám v našem aktuálním tématu.

Šetříte, nebo si myslíte, že je lepší peníze utrácet? Jaký způsob investování byste doporučili ostatním? Napište nám, těšíme se na vaše názory a zkušenosti.