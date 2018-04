Ušetřete za bankovní poplatky

Částka, kterou Julie Trachtová každý měsíc zaplatila Komerční bance za běžný účet, ji začínala štvát. Když pak s kolegyní, která měla účet u České spořitelny, porovnaly výpisy z účtu, Julie zjistila, že měsíčně na poplatcích zaplatí o polovinu více. Proto se rozhodla svůj účet převést také do České spořitelny. Nejdřív si založila nové konto, aby banka znala číslo účtu, kam má převést zůstatek. Založení účtu je v každé bance zdarma.

Julie pak s pracovnicí Komerční banky sepsala výpověď smlouvy o běžném účtu a vrátila platební kartu. Trvalé platby jí banka zrušila automaticky a zdarma. Zrušení účtu je v bankách zdarma, jediná Poštovní spořitelna si účtuje 200 korun.

Kvůli zablokovaným penězům se musela zadlužit

Uplynuly dva týdny a zbytek peněz z původního účtu nikde. Když je paní Trachtová v Komerční bance telefonicky urgovala, dozvěděla se, že jí peníze mohou dorazit až za 45 dní. Je to ochranná lhůta banky pro případ, že by klient těsně před zrušením účtu provedl platební kartou nějakou transakci.

Ty se totiž zaúčtují až se zpožděním. „Nechala jsem na účtu všechny svoje peníze a na nutné každodenní výdaje jsem si musela půjčit od příbuzných. Příště už budu chytřejší,“ dodává Julie.

Ochrannou lhůtu má každá banka, u většiny z nich trvá 45 dní, nejméně 30 dní u Volksbank a Fio družstevní záložny, nejdéle 90 dní u HVB Bank. Na jak dlouho banka vaše peníze při odchodu zablokuje, zjistíte dotazem na zelenou linku banky.

Příkazy na nový účet se vyplatí zadat elektronicky

Trvalé příkazy a povolení k inkasu si pak Julie na novém účtu zřídila sama pomocí internetového bankovnictví. Zjistila totiž, že při zadání na přepážce by ji každý příkaz stál osm korun, zatímco přes internet jen dvě koruny. Navíc v rámci balíčku měla dvě transakce zadané přes internet zdarma. Musela si ovšem ohlídat, aby na nějakou platbu nezapomněla.

Změnou banky Julie Trachtová ročně ušetřila více než 500 korun. Vzhledem k tomu, že svůj účet převážně využívá jen pro několik pravidelných transakcí měsíčně, pětistovka ročně není zanedbatelnou částkou, aktivnější klienti bank mohou uspořit i více.

Pro paní Trachtovou byl přestup z Komerční banky do České spořitelny výhodný, u jiného to může být naopak. Proto se vyplatí prostudovat si sazebníky konkurence, zda není výhodnější přejít jinam.

KUPÓNOVÁ KNÍŽKA

Někdy stačí změnit zvyky

V některých případech stačí „jen“ změnit způsob, kterým svůj účet ovládáte. Peníze za poplatky vám mohou z účtu utíkat, pokud nevyužíváte elektronické bankovnictví a s každým příkazem chodíte do banky.

Nemáte-li přístup na internet, můžete využít také telefonní linku nebo mobilní telefon, nebo alespoň příkazy podávat do sběrného boxu, což je levnější, než je zadávat přímo na přepážce.

Podobným „luxusem“ jsou osobní výběry hotovosti, přitom elektronickou platební kartu dostanete zdarma v rámci většiny bankovních balíčků. Vybíráte-li peníze na přepážce, zaplatíte nejméně 12, ale klidně i 50 korun.

Jste zvyklí často vybírat peníze z bankomatu? Pak si hlídejte, kolik za výběry zaplatíte. Výběr z vlastního bankomatu obvykle stojí pětikorunu, za výběr z cizího to bývá 25 korun, těm se raději vyhýbejte. Pokud však svoje výdaje platíte kartou, je to zdarma.

Používáte-li internetové bankovnictví, informujte se, zda vaše banka nabízí elektronický výpis z účtu a zjistěte si, zda se vám nevyplatí papírový výpis zrušit. Počet trvalých příkazů a tedy i počet poplatků lze snížit tak, že si na účtu zřídíte tzv. SIPO a spojíte všechny pravidelné platby (za vodu, plyn, nájem a další) do jedné.

Na jakékoli poště vám přidělí spojovací číslo, s jehož pomocí si buď na pobočce banky či přes elekronické bankovnictví SIPO k účtu zavedete. Jestliže ho už máte, ověřte, zda do něj nemůžete převést některé stávající platby.

Neplaťte za to, co nevyužijete

Podívejte se do smlouvy s bankou, co všechno máte v ceně účtu. Vyberte si takový účet, kde budete platit především za transakce a služby, které pravidelně používáte. Nemá smysl platit za „nadupaný“ bankovní balíček, když využijete jen polovinu služeb, které zahrnuje. To samé platí i naopak.

Než účet zrušíte, vyberte peníze. Kvůli kartě vám totiž banka zůstatek převede nejdřív za 30 dní.

Pokud se počet a typ vašich transakcí téměř shoduje s některým z balíčků, který vaše banka nabízí, nevyplatí se platit za každou transakci zvlášť. Balíček vás vyjde minimálně o 10 procent levněji. Banky nabízejí i zvýhodněné účty pro určité skupiny obyvatel, například seniory či studenty.

Některé banky inzerují, že u nich budete mít běžný účet zdarma. Většinou to ovšem bývá po splnění určitých podmínek. Například eBanka vám odpustí poplatek za vedení účtu, když budete měsíčně na své konto posílat 15 000 korun.

Ověřte si ovšem, zda v podobných případech nebudete platit více než v jiné bance za jednotlivé úkony, např. platební příkazy apod.

Ústavem, kde budete mít běžný účet kromě poplatku za výběr z bankomatu (6 korun) zdarma se vším všudy, je Fio družstevní záložna. Ta dnes funguje jako plnohodnotná banka, vklady klientů jsou u ní pojištěny stejně jako v ostatních bankách.