Ušetřit se dá až 50 tisíc korun

Největší úspora, které lze dosáhnout, je padesát tisíc korun. Aby se pro ni kvalifikovala rodina, kde je žena na mateřské, musí manžel vydělávat minimálně 72 tisíc korun hrubého měsíčně. Pro rodinu, kdy manžel bere průměrných 19 tisíc korun, bude úspora osm tisíc korun.

Pustit se do společného zdanění nemá smysl pro rodiny, kde je rozdíl v příjmech menší než pět tisíc korun. Při tomto rozdílu jim stát vrátí několik set korun. Kvůli tomu se pouštět do vypisování daňového přiznání, což je ze zákona nutnost, a běhat na úřad nemá asi pro většinu lidí smysl.

Všichni žadatelé o společné zdanění musí být oddáni a mít dítě, které živí. Čas na splnění obou podmínek měli do konce loňského roku.

Pokud teď mají oddací list i dítě pohromadě, musí oba do konce března podat daňové přiznání. To platí i pro ženu, která je doma na mateřské dovolené. Využít společného zdanění mohou i manželé, kde je jeden nezaměstnaný. Rodinám, které nespadají do kategorie s nejvyššími platy a úsporou, se vyplatí dobře počítat i s následky vrácených peněz.

Část rodin totiž může přijít kvůli jednorázovému vrácení peněz z daní o některé sociální dávky na celý rok, především přídavky na děti. Například když muž vydělává 35 tisíc korun a žena je doma se dvěma dětmi, mají dnes nárok na přídavky ve výši 518 korun měsíčně. Když využijí společné zdanění, finanční úřad jim vrátí 18 tisíc korun. Příští rok kvůli tomu přijdou o přídavky, takže v součtu uspoří „jen“ 12 tisíc.

Příklady úspor - Kolik ušetří rodina

34 780 Kč: Manžel má plat 50 tisíc, manželka je na mateřské.

14 840 Kč: Manžel bere plat 30 tisíc, manželka je na mateřské.

7750 Kč: Manžel má plat 20 tisíc, manželka je na mateřské.

2905 Kč: Manžel pobírá plat 30 tisíc, manželka má plat 15 tisíc.

2115 Kč: Manžel má plat 20 tisíc, manželka dostává plat 10 tisíc.

Pramen: výpočty MF DNES