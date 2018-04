Ušetřit velké peníze lze i na maličkostech

Do Štědrého dne zbývá ještě sice více než pět týdnů, ale podle výzdoby obchodů a nabídky v nich má člověk pocit, že...

Čím to, že když se rozbije pračka či lednice, znamená to pro polovinu českých domácností podle výsledků sociologických...

Odpověď na tuto otázku není tak jednoduchá, jak by se zdálo na první pohled, pokud věc neodbudeme ledabylým mávnutím...

Kdy je dobré se penzijně připojistit?

Kdy? Je to velmi prosté: již po dosažení 18 let věku. Mnohý může právem namítnout: vždyť to je věk, kdy ještě člověk...